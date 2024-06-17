Экспресс на Евро-2024: Франция и Бельгия не заметят соперников

Казалось бы, Евро-2024 только стартовал, но уже скоро завершается 1-й тур группового этапа. Сенсаций за это время не случилось. Быть может сегодня турнир сможет по-настоящему удивить нас? Представляем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 7.51.

Прогноз на матч Румыния — Украина

Квалификацию на Евро-2024 румыны прошли не только за счёт своей хорошей игры, но и благодаря невысокому уровню соперников. Из серьёзных испытаний была только не обладающая выдающейся стабильностью Швейцария. «Жёлтые» сыграли с ними вничью — 2:2 и победили дома — 1:0.

Украинцы в недавних товарищеских встречах сыграли вничью с Германией (0:0) и разгромили Молдавию (4:0). Было ещё, конечно, поражение в игре с Польшей (1:3), но это редкий случай, когда у жёлто-синих не пошла игра. К чемпионату Европы в Германии они подходят в собранном виде.

Сборная обогащена рядом лидеров, которые провели отменный сезон на клубном уровне. В числе таковых Андрей Лунин, ставший лучшим бомбардиром Примеры Артём Довбик, Виктор Цыганков, Илья Забарный и Георгий Судаков.

Поставить на победу украинцев в предстоящем матче можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.95. Жёлто-синие не проиграли ни одной из трёх последних очных встреч. Два матча они выиграли в основное время, ещё в одном вырвали победу в серии послематчевых пенальти.

Прогноз на матч Бельгия — Словакия

Ещё по товарищеским матчам с Сербией (1:0) и Германией (3:2) после ЧМ-2022 стало понятно, что у «золотого» поколения сборной Бельгии всё же есть шансы выиграть медали. Доменико Тедеско оказался как раз тем тренером, который был нужен «красным дьяволам».

Экс-наставник московского «Спартака» нашёл общий язык с одним из лидеров национальной команды — Ромелу Лукаку, и выстроил игру через него. В последних 10 встречах, с учётом товарищеских, Лукаку забил 16 мячей и отдал две результативные передачи. За этот период времени «красные дьяволы» не потерпели ни одного поражения и только три раза сыграли вничью.

К Евро-2024 словаки подходят с тремя лидерами — Мартином Дубравкой, Миланом Шкриньяром и Станиславом Лоботкой. Уровень всех остальных футболистов значительно ниже. Многие из них выступают за клубы из топ-5 лиг Европы, но в составе аутсайдеров. Вряд ли словаки бы сумели преодолеть квалификацию, попадись им в отборочном турнире соперники посильнее. Португальцам они дважды проиграли — 0:1 и 2:3.

Поставить на победу бельгийцев и тотал больше 1.5 мяча можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.75. Под руководством Тедеско «красные дьяволы» не проиграли ещё ни одного матча, хотя класс некоторых соперников был очень велик. Они не знают поражений уже 14 встреч кряду.

Прогноз на матч Австрия — Франция

Реформа имени Рангника полностью себя оправдала. Квалификацию Евро-2024 его подопечные прошли без спадов. В группе с Бельгией, Швецией, Азербайджаном и Эстонией они набрали 19 очков и заняли второе место в турнирной таблице. Австрия проиграла только один из восьми матчей и добилась этого результата за счёт надёжной обороны, пропустив всего семь мячей.

Франция — явный фаворит не только встречи, но и в целом на Евро-2024. «Трёхцветные» обладают звёздным составом, а Дидье Дешам умеет подстраивать схему под качества своих игроков. Франция триумфально прошла квалификацию Евро-2024. Сборная выиграла семь матчей из восьми, набрала 22 очка и заняла первое место в таблице. Подопечные Дидье Дешама преуспели как в атаке, забив 29 голов, так и в обороне, пропустив всего три мяча.

Дешам собрал на Евро-2024 классный состав. У Франции звёздная атака, креативная полузащита и надёжная оборона. Австрия — это мощная прессингующая команда, но с «трёхцветными» справиться ей не по силам. Мы предлагаем сделать ставку на победу Франции и тотал больше 2.5 мяча за 2.20.

Экспресс на сегодня

Ставка 1: победа Украины в матче с Румынией за 1.95.

Ставка 2: победа Бельгии в игре со Словакией и тотал больше 1.5 мяча за 1.75.

Ставка 3: победа Франции в матче с Австрией и тотал больше 2.5 мяча за 2.20.

Общий коэффициент: 1.95 Х 1.75 Х 2.20 = 7.51.