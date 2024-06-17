«Бостон» — «Даллас», пятый матч. Браун и Тейтум поставят эффектную точку

18 июня состоится пятый матч финала плей-офф НБА «Бостон» — «Даллас». Начало – в 3:30 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они считают фаворитами хозяев. Поставить на победу «Селтикс» можно за 1.38, а шансы «Маверикс» оценили коэффициентом 3.15.

Коэффициенты букмекеров на пятый матч финала плей-офф НБА «Бостон» — «Даллас» 18 июня 2024 года

Аналитики считают, что встреча «Бостон Селтикс» — «Даллас Маверикс» не получится результативной: тотал больше 213.5 очка идёт за 2.13, а тотал меньше 213.5 очка — за 1.59. Ставки на то, что в матче будет овертайм, можно сделать за 16.5.

Анализ и прогноз на пятый матч серии «Бостон» — «Даллас» (18.06.2024)

Вот мы и приблизились к кульминации сезона НБА. 18 июня в пятом матче финальной серии плей-офф «Бостон Селтикс» будет принимать «Даллас Маверикс» на арене «Ти-Ди Гарден». Арбитр введёт мяч в игру в 3:30 мск.

В трёх матчах финальной серии «Селтикс» выглядели неудержимо и вполне закономерно повели со счётом 3-0. Однако их недостаточная концентрация и в некоторой степени усталость дали о себе знать в четвёртой встрече, которую «кельты» проиграли в пух и прах (84:122).

Пожалуй, лучшим показателем отвратительного выступления «Бостона» является тот факт, что Джейсон Тейтум набрал всего 15 очков. Причём это был лучший результат среди игроков «Селтикс». Одной из особенностей атакующей схемы Джо Маззуллы является акцент на трёхочковые броски, что может дорого обойтись клубу, если начнут допускать промахи лидеры команды.

Вполне вероятно, что проблемы «Бостона» начались из-за отсутствия Кристапса Порзингиса. Перед четвёртой игрой у него возникли проблемы со здоровьем, и латвиец весь матч провёл на скамейке. Без него у «кельтов» не получалось бороться под кольцом, и «Маверикс» собрали 13 подборов в нападении.

Большой вклад в победу «Далласа» внёс Дерек Лайвли, записавший в актив 11 очков и 12 подборов. Центровой умело выбирал позицию под кольцом, надёжно защищался и даже впервые в карьере реализовал трёхочковый бросок в плей-офф.

Защита «Бостона» в минувшей встрече разочаровала, поскольку после разменов Дончич оказывался в выгодной позиции и раз за разом продавливал соперников без подстраховки. В итоге словенец набрал 29 очков и самое главное, сохранил силы на следующий матч. Не будем забывать о серьёзной травме колена, с которой Лука через боль играет в этом плей-офф.

Отметим и первую личную победу Кайри Ирвинга в матчах с «Бостоном» с 2021 года. Защитник нестабильно проводит финальную серию, но в минувшей встрече был предельно сконцентрирован на бросках и умело разыгрывал мяч. Он набрал 21 очко, но даже не этот результат стоит выделить, а его уверенность в правильном выборе развития атак.

Очень важно, что Джейсон Кидд наконец-то добился внятной игры в атаке от запасных. Сразу 13 баскетболистов «Маверикс» набрали очки в матче, что добавит уверенности команде перед пятой игрой серии.

Но фаворитом матча всё равно будут «Селтикс», и это вполне обоснованно, поскольку провал в одной встрече не означает кризиса. После тяжёлого поражения в минувшей игре лидерам «Бостона» Джейсону Тейтуму и Джейлену Брауну гораздо проще найти мотивацию.

В защите «кельты» плотнее будут опекать Дончича, которому всё-таки тяжёло даются игры в этом плей-офф, а атака «Далласа» не отличается вариативностью.

Поддержка болельщиков и стремление завершить финальную серию дома вряд ли окажут давление на «Селтикс». Им не нужно ничего выдумывать, а лишь придерживаться привычного плана на игру, сохранив максимальную концентрацию. Рекомендуем ставку на победу «Бостона» с форой (-6.5) за 1.89.

Прогноз и ставки на матч плей-офф НБА «Бостон» — «Даллас» 18 июня 2024 года

«Селтикс» будут стремиться максимально увеличить результативность своего звёздного дуэта Тейтум – Браун, и вероятно, что в этой игре они лучше сконцентрируются на трёхочковых бросках. «Даллас» выложился в минувшей встрече, но повторить её результат не получится. Команда Джо Маззуллы более системная, слаженная и в меньшей степени зависит от одного игрока, в отличие от «Маверикс». Поверим, что «Бостон» дома одержит победу и оформит чемпионство.

Ставка: победа «Бостона» с форой (-6.5) за 1.89.