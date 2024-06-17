Голы на Евро-2024: Довбик в роли лидера, Лукаку не стареет, сюрприз от сборной Австрии

От кого из футболистов на чемпионате Европы ждать голов сегодня?

Ожидания от Евро-2024 – эмоции, щепотка сенсаций, появление звёзд на поле и, конечно же, голов. Матч между Англией и Сербией был последним в расписании на 16 июня. Его по праву можно назвать колыбельной для зрителей. Будем надеяться, что ни одна из сегодняшних встреч не будет похожа на эту.

Но если голы будут, то от кого их ждать? Мы попытались разобраться, в каких встречах и кто индивидуально из футболистов может отличиться. Представляем эти прогнозы вашему вниманию.

Румыния — Украина: Довбик возьмёт роль лидера на себя

Ни в коем случае нельзя обесценивать труды румын. Они показали классный результат в квалификации и даже побеждали швейцарцев. Но в 2024 году «жёлтые» не выигрывали, а ведь соперники была подходящими. Особенно не укладываются в уме нулевые ничьи с Лихтенштейном и Болгарией.

Поэтому нашим фаворитом будет украинская сборная, в которой так много результативных футболистов, что глаза разбегаются. Взять на себя роль лидера атак должен Артём Довбик, ставший лучшим бомбардиром чемпионата Испании. Он же стал автором голов в двух последних товарищеских встречах.

У него будет ещё больше уверенности в себе, если партнёр по «Жироне» Виктор Цыганков тоже выйдет в стартовом составе. На гол Довбика можно поставить с коэффициентом 2.70.

Бельгия – Словакия: время Лукаку ещё не вышло

Буквально перед каждым очередным большим международным турниром ожидания от Бельгии самые высокие. Чаще они не оправдываются. Может быть, на Евро-2024 всё будет по-иному? Доменико Тедеско рассчитывает на Ромелу Лукаку. И он за это ему обязан. Несмотря на свой возраст, нападающий стал лучшим бомбардиром квалификации на турнир, забив 14 мячей.

Словакию нельзя недооценивать. Достаточно вспомнить её встречу с Португалией в отборе, завершившуюся поражением со счётом 2:3. Да, проиграли, но приняли вызов сильной сборной и показали отличный результат в нападении. Если бы не Роналду, то кто знает, как закончилась бы встреча.

Теперь Лукаку доставит массу хлопот защите словаков. Может быть, они вновь продемонстрируют характер и забьют парочку голов, но нам же интересна ставка на индивидуальный тотал Ромелу больше 0.5 мяча с коэффициентом 1.85.

Австрия – Франция: как всегда, Мбаппе в центре внимания или нет?

Вот от какой встречи хочется ожидать большого количества голов. Австрия при Ральфе Рангнике демонстрирует футбол высокого качества. И далеко не факт, что французы будут владеть инициативой. В этом году австрийцы ещё не терпели поражений. Они победили Словакию (2:0), Турцию (6:1), Сербию (2:1) и сыграли вничью со Швейцарией (1:1).

И Марко Арнаутович далеко не первый кандидат на роль лидера атак. Вероятнее всего, Рангник отдаст предпочтение Грегоричу, оформившему хет-трик в ворота турок. А что насчёт Кристофа Баумгартнера, результативная серия которого растянулась на пять игр в сборной? Поставить на его гол в предстоящей встрече можно за 5.00. Мы рассчитываем хотя бы на один забитый мяч от австрийцев.

Мбаппе, бесспорно, тоже может отличиться. К тому же он забивал в ворота Австрии в последних двух очных матчах. Его индивидуальный тотал больше 0.5 мяча оценён в 1.90. Но не даёт покоя тот факт, что Ральф Рангник может придумать изящный план, как не давать пространства Килиану. Многие соперники французов научились это делать.

Прогнозы на Евро-2024

Ставка 1: Артём Довбик забьёт в матче Румыния – Украина за 2.70.

Ставка 2: Ромелу Лукаку забьёт в игре Бельгия – Словакия за 1.85.

Ставка 3: Кристоф Баумгартнер забьёт в матче Франция – Австрия за 5.00.