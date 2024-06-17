Курс Евро. День четвёртый: Украина не рискнёт

Третий игровой день Евро-2024 обернулся для нас минусом. Экспресс Владимира Прокофьева на победу Нидерландов и ИТМ (1) у Словении сыграл с частичным возвратом, а фора (-1.5) на Англию получила привет от Саутгейта и Кейна.

В банке стало 98 960 фишек, время выйти в плюс?

Напомним правила челленджа:

условный банк – 100 000 фишек;

номинал ставок – 2000, 3000, 5000 и 10 000 фишек;

прогнозы на все матчи Евро.

СТАВКА №1

Матч: Румыния – Украина.

Ставка: тотал меньше 2.5 за 1.68.

Сумма: 2000 фишек (возможная прибыль – 1360 фишек).

На Евро пришла пора низовых матчей, и во встрече Румыния – Украина выбираю ставку на тотал меньше 2.5 мяча за 1.68.

Для обеих сборных главное сегодня – не проиграть. Тогда в любом случае останутся хорошие шансы на выход в плей-офф с учётом формата турнира и состава группы (со Словакией и Бельгией).

Румыния способна кого угодно затянуть в скучный футбол. Это словно Англия Саутгейта, только с составом в 15 раз дешевле. В 7 из 10 последних матчей этой команды зашёл тотал меньше 2.5 мяча.

Украина играет в более атакующей манере, имеет в составе несколько исполнителей высокого уровня. Но не станет рисковать, а сыграет с оглядкой на защиту.

Ожидаю типичный матч сборных, где всё решат ошибки и стандарты, а голов будет не больше двух.

СТАВКА №2

Матчи: Бельгия – Словакия и Австрия – Франция.

Ставка: П1 за 1.50 и П2 за 1.55 с общим коэффициентом 2.32.

Сумма: 2000 фишек (возможная прибыль – 2640 фишек).

Если собирать надёжный (на первый взгляд) экспресс с коэффициентом выше двойки, то что может быть лучше побед явных фаворитов групп над скромными соперниками?

Бельгия выиграла шесть из восьми матчей к отбору Евро и два последних товарняка. Тедеско поставил на здоровую атмосферу в коллективе (убрав токсичного Куртуа) и мастерство лидеров.

Де Брёйне и Лукаку держат уровень, набрались опыта Троссард и Доку. Словакии некому сдерживать столь мощную группу атаки, да и квалификацию эта сборная прошла со скрипом. Пусть вас не смущают семь побед Шкриньяра и компании в отборе на Евро – многие на тоненького, в один мяч и без преимущества по игре. П1 за 1.50, изи.

Франция – очевидный претендент как минимум на финал. Одни только Мбаппе и Тчуамени стоят дороже, чем вся сборная Австрии. Любой результат, кроме уверенной победы команды Дешама, станет сенсацией.

Австрия – команда работяг и обычно хороша в борьбе. Но разница в таланте, классе, мастерстве здесь чудовищная. Остановить французов могут только тактические причуды тренера. П2 за 1.55 – самое то для экспресса.

Итого: сделано две ставки на общую сумму 4000 фишек, в банке осталось 94 960 фишек.

Ставки – это не способ заработка, играйте ответственно.

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