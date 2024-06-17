Турция — Грузия. Провальный старт Хвичи Кварацхелии

18 июня состоится матч 1-го тура группового этапа Евро-2024 Турция — Грузия. Начало игры — в 19:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами «лунных звёзд»: поставить на победу турок можно с коэффициентом 1.80. Успех грузин оценён в 5.10. Ставки на ничью принимаются за 3.70.

Коэффициенты букмекеров на матч Евро-2024 Турция — Грузия 18 июня 2024 года

Аналитики считают, что матч Турция — Грузия не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.23, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.70. Если забьют турки, сыграет коэффициент 1.21. Гол грузин доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.69. Поставить на «обе забьют» можно за 2.10.

Анализ и прогноз на матч 1-го тура группового этапа Евро-2024 Турция — Грузия (18.06.2024)

Стартовал Евро-2024. 18 июня состоятся две встречи 1-го тура группового этапа турнира. В самой ранней из них на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде померяются силами сборные Турция и Грузия. Стартовый свисток запланирован на 19:00 мск.

Сборная Турции способна стать одним из главных открытий Евро-2024. Она сильно преобразилась после того, как должность главного тренера занял Винченцо Монтелла. Итальянская школа воспитала много успешных специалистов, но этот случай особенный.

Винченцо как будто было предначертано судьбой принять рискованный вызов, возглавив аутсайдера турецкой Суперлиги «Адана Демирспор». За короткий срок Монтелла создал одну из самых сильных команд Турции. Он изменил требования и стандарты, уровень игры в чемпионате, а затем взялся за сборную и поменял саму идею футбола «лунных звёзд».

В нападении, которое всегда функционировало хорошо, Монтелла практически ничего менять не стал. Тренер внёс в атаку только несколько незначительных штрихов. Большой корректировке подверглась игра сборной в защите. Раньше она часто теряла очки из-за простых ошибок в обороне.

Монтелла улучшил дисциплину, грамотно выстроил игру в защите и улучшил прессинг. Как итог: его подопечные финишировали на первом месте в отборочной группе на Евро-2024. Они победили Хорватию (1:0), Уэльс (2:0) и Армению (2:1). Смогут ли обыграть Грузию?

У грузин шансов на выход из группы гораздо меньше, чем у турок. Они с большим трудом и не без везения добыли путёвку в финальный раунд Евро-2024. На групповом этапе квалификации подопечные Вилли Саньоля победили только Кипр (2:1 и 4:0). Хорошо, что ранее они выиграли группу в Лиге наций и получили возможность попасть на турнир через стыки.

Чтобы хоть что-то показать на Евро-2024, «крестоносцам» нужно продемонстрировать лучшую игру, как это было в полуфинале и решающем матче отборочного турнира с Люксембургом и Грецией соответственно. Помогут только сумасшедшая самоотдача, выносливость и эмоциональная устойчивость.

Большие надежды возлагаются на Хвичу Кварацхелию. Он выделяется на фоне остальных техникой, лидерскими качествами и результативностью. Однако этот сезон бывший футболист «Рубина» провёл значительно хуже предыдущего. Тренерская чехарда выбила его да и весь «Наполи» из ритма. Клуб финишировал вне зоны еврокубков.

В финале плей-офф с Грецией Хвича толком ничего не создал и не показал, а до кучи ещё и получил повреждение. К счастью, обошлось без серьёзных последствий. Кварацхелия быстро оправился от травмы. В недавнем товарищеском матче он помог национальной команде победить Черногорию (3:1). Хвича отметился результативной передачей.

Есть уверенность, что Кварацхелия доставит Винченцо Монтелле немало проблем, но на итоговом результате его старания вряд ли как-то отразятся. Поставить на победу Турции можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.80.

В плане организации футбола «лунные звёзды» ушли далеко вперёд. Подытожить работу Монтеллы можно тем, что сборная Турции стала быстро адаптироваться к игре соперников и начала эффективно использовать контратаки. Есть ощущение, что Винченцо ещё не выложил всех козырей. Потенциал у его подопечных большой.

Прогноз и ставки на матч Евро-2024 Турция — Грузия 18 июня 2024 года

Сборная Турции активно прогрессирует под руководством Винченцо Монтеллы. «Лунные звёзды» всё время прибавляют, становятся вариативнее и сильнее. У Грузии не получится сыграть с ними на равных. У «крестоносцев» не настолько хорошо развито командное взаимодействие. Стараний Хвичи недостаточно.

Ставка: победа Турции за 1.80.