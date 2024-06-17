Саломон Рондон или Шамар Николсон — чья сборная выиграет группу В на Кубке Америки?

Копа — это не про скуку. Борьба за выход в плей-офф будет ожесточённой.

Вскоре начнётся Кубок Америки. Наибольшей непредсказуемостью и интригой веет от группы В, в которую волей жребия попали Венесуэла, Мексика, Эквадор и Ямайка. В других группах отчётливо проглядываются фавориты — Аргентина, Бразилия и Уругвай.

Самый неочевидный претендент

Букмекеры дают на победу Венесуэлы в группе В коэффициент 7.00. Списывать со счетов и недооценивать её определённо не стоит. «Красное вино» пристрастилось удивлять в отборе на ЧМ-2026. Команда проиграла только один из шести матчей квалификации.

Венесуэльцы даже сумели отнять очки у Бразилии (1:1) и разгромили Чили (3:0). Состав не блещет громкими именами, но за качественным командным футболом к ним обратиться можно. В недавнем товарищеском матче «красное вино» сумело навязать борьбу Италии (1:2). Венесуэльцы показали очень смелую игру.

На фоне остальных футболистов выделяется бывший нападающий «Зенита» и ЦСКА 34-летний нападающий Саломон Рондон. По итогам сезона он стал лучшим бомбардиром и обладателем Кубка чемпионов КОНКАКАФ.

В финале турнира Рондон оформил дубль. Всего в шести встречах он забил девять мячей. Несмотря на возраст, форвард пребывает в отличной форме. Заключить пари на то, что венесуэльцы забьют больше 2.5 мяча на групповом этапе Кубка Америки, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.62.

Ахиллесова пята Мексики — нестабильность

Мексиканская национальная команда удивляет иначе. Многие привыкли, что она входит в число самых сильных и титулованных сборных континента. Однако последние несколько лет «зелёные» дарят смешанные впечатления.

Мексиканцы выиграли Золотой кубок КОНКАКАФ, но затем резко сбавили. Они выиграли только 4 из 12 последних матчей, учитывая контрольные. Товарищеских встреч было много, равно как и сильных команд в соперниках. Подготовка у подопечных Хайме Лосано серьёзная.

Только вот не отразится ли она на сборной негативно? В Лиге наций КОНКАКАФ «зелёные» не преуспели. Большое количество поражений может сильно ударить по их настрою. Можно заключить пари, что «зелёные» пропустят больше 2.5 мяча, за коэффициент 1.96.

В последнее время мексиканцы непростительно много пропускают. Не в последнюю очередь это связано с травмами и возрастом много лет защищавшего ворота национальной команды Гильермо Очоа, часто радовавшего выдающимися спасениями. В заявку на Кубок Америки он не попал.

Эквадорцы наведут шороху

Главным претендентом на победу в группе В видится Эквадор. Так же, как и Венесуэла, он замечательно выступает в отборе на ЧМ-2026. «Триколор» потерял очки только в матчах с Аргентиной (0:1), Колумбией (0:0) и как раз Венесуэлой (0:0). В двух из трёх случаев он выступал на выезде.

Эквадорцы совершили одну из сенсаций, победив Уругвай (2:1). А ещё раньше они показали чего стоят на ЧМ-2022. В каком бы тонусе национальная команда ни подходила к турниру, её отличает от других наличие невероятной силы воли и настроя.

Поставить на победу «триколора» в группе В можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.15. По качеству состава и рисунку игры он превосходит конкурентов. У Эквадора есть несколько крупнокалиберных игроков — защитники, соответственно, «Байера» и франкфуртского «Айнтрахта» Пьеро Инкапье и Вильям Пачо, а также хавбек «Челси» Мойсес Кайседо.

Можно заключить пари на то, что Эквадор наберёт больше 5.5 очка, за коэффициент 1.70. У «триколора» лучше, чем у многих, подобран баланс между надёжностью в обороне и мощью в атаке. Феликс Санчес позаботился об этом. Испанский специалист сделал сборную опасным соперником для команды любого класса.

Ямайка — белая ворона

Сборную Ямайки редко воспринимают всерьёз, потому что в стране совсем невысокий уровень развития футбола. За всю историю она только один раз участвовала в групповом этапе чемпионатов мира. Её шансы на выход из группы В букмекеры оценивают коэффициентом 4.25.

Последние 10 лет «регги-парни» классно выступают на Золотом кубке КОНКАКАФ. Они дважды взяли серебро и дважды дошли до полуфинала. Однако нельзя не учитывать, что уровень соперников на этом турнире значительно ниже, чем на Кубке Америки.

В плей-офф Кубка Америки Ямайка не выходила ни разу. Заключить пари на то, что она займёт последнее место в группе, можно с коэффициентом 1.90. Нападающий «Спартака» Шамар Николсон не спасёт свою национальную команду от провала. Он оказался не нужен даже «Клермону».

По информации СМИ, по окончании аренды Николсон вернётся в московский клуб. Сообщается, что он исключён из состава «Клермона» за нарушение дисциплины. Агент игрока назвал это слухами и объяснил отсутствие в заявке проблемами со спиной. Правда это или нет, форвард не готов к Кубку Америки, а других известных футболистов в составе Ямайки негусто. Она явный аутсайдер.

Ставка 1: Венесуэла забьёт больше 2.5 мяча за 1.62.

Ставка 2: Мексика пропустит больше 2.5 мяча за 1.96.

Ставка 3: Эквадор выиграет группу В Кубка Америки за 2.15.

Ставка 4: Эквадор наберёт больше 5.5 очка за 1.70.

Ставка 5: Ямайка займёт последнее место в группе за 1.90.