Португалия — Чехия. Роналду бросит вызов возрасту

18 июня состоится матч 1-го тура группового этапа Евро-2024 Португалия — Чехия. Начало игры — в 22:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом «команду избранных»: поставить на победу португальцев можно с коэффициентом 1.55. Успех чехов оценён в 6.80. Ставки на ничью принимаются за 4.40.

Коэффициенты букмекеров на матч Евро-2024 Португалия — Чехия 18 июня 2024 года

Аналитики считают, что матч Португалия — Чехия получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.81, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.07. Если забьют португальцы, сыграет коэффициент 1.11. Гол чехов доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.67. Поставить на «обе забьют» можно за 1.93.

Анализ и прогноз на матч 1-го тура группового этапа Евро-2024 Португалия — Чехия (18.06.2024)

Начинает набирать обороты Евро-2024. 18 июня состоится матч, который закроет программу 1-го тура группового этапа турнира. На стадионе «Ред Булл Арена» в Лейпциге встретятся Португалия и Чехия. Стартовый свисток запланирован на 22:00 мск.

Некоторые считают, что, несмотря на безупречно проведённую квалификацию, Португалия потерпит фиаско на Евро-2024. По мнению экс-наставника сборной Украины Йожефа Сабо, «команда избранных» станет главным разочарованием турнира. Он заявил, что Криштиану Роналду уже не тот.

Разумеется, с возрастом обладатель пяти «Золотых мячей» сбавил, утратил многие навыки. И что уровень соперников в Саудовской Аравии невелик, тоже понятно. Однако Сабо не уделил внимания тому, что Криштиану за национальную команду забивает не реже, чем на клубном уровне.

В девяти матчах отбора на Евро-2024 Роналду записал на свой счёт 10 голов и отдал одну результативную передачу. Ещё он оформил дубль в недавней товарищеской встрече с Ирландией (3:0). «Команде избранных» и её звёздному лидеру по душе работа с Роберто Мартинесом.

Показатели Криштиану могли быть ещё лучше. Он упустил ряд отличных возможностей отличиться, но самое главное — это не помешало португальцам добыть хорошие результаты и много забить. Состав Мартинеса располагает огромным количеством топовых игроков, которые делают результат вне зависимости от тонуса и расположения духа Роналду.

У сборной Чехии состав гораздо скромнее, чем у Португалии. Известные имена есть, но их немного. На слуху Владимир Цоуфал, Томаш Соучек (оба «Вест Хэм»), Адам Гложек, Патрик Шик и Матей Коварж (все «Байер»), экс-форвард «Локомотива» Ян Кухта и Антонин Барак («Фиорентина»).

Угроза таится в недооценке «народной команды». Она эффективно использует высокий прессинг и весьма опасна на стандартах. Вопрос только в том, будет ли это работать во встрече с техничными португальцами, которых не удивить давлением и скоростью. Они и сами в этом прекрасны.

Проблема сборной Чехии в том, что, если она пропускает первой, сразу же следует эмоциональное выгорание. Команда начинает демонстрировать посредственный футбол и закономерно проигрывает. В квалификации на Евро-2024 она потеряла очки во встречах с Албанией (0:3 и 1:1), Молдавией (0:0) и Польшей (1:1).

Поставить на победу португальцев в предстоящем матче и тотал меньше 4.5 мяча можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.86. Четыре последние очные встречи закончились именно так, что говорит о значительном преимуществе «команды избранных» в классе.

Благодаря Роберто Мартинесу результативность сборной Португалии возросла, а показатели улучшились. Она выиграла все 10 матчей отбора на Евро-2024, забила 36 мячей, а пропустила только два. Только вот в соперниках было не так много сильных команд. Вскрыть оборону Чехии будет не так просто.

Вполне может быть такое, что Криштиану Роналду покинет поле без забитых мячей. Иван Гашек наверняка даст подопечным установку плотно опекать лидера «команды избранных», не давать ему простора и возможностей для реализации моментов. Поможет это или нет — другой вопрос. Посмотрим.

Роберто Мартинес не перестаёт восхищаться Роналду. Его удивляет, что, достигнув всего, что только можно, Криштиану продолжает стремиться быть лучшим, побеждать и одержим идеей совершенства. Тренер отметил, что пример 39-летнего форварда заразителен. Молодёжь начинает перенимать его менталитет и становиться лучше.

Прогноз и ставки на матч Евро-2024 Португалия — Чехия 18 июня 2024 года

Сборная Португалии очень хороша при Мартинесе. Роберто с максимальной выгодой использует опыт и лидерские качества Роналду в сочетании с техникой и скоростью других игроков. «Команда избранных» прибавляет и побеждает всех без разбору. У Чехии ниже класс футболистов и уровень развития футбола в стране. Результаты и рисунок игры хуже.

Ставка: победа Португалии и тотал меньше 4.5 мяча за 1.86.