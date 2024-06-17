Роналдиньо погорячился, а РПЛ рулит. Группа D на Кубке Америки

Пока в Германии разгорается чемпионат Европы по футболу, хотим напомнить, что в мире есть и другие интересные соревнования. Например, на другой стороне земного шара готовятся к Кубку Америки. Прежде чем разобраться в ожиданиях и котировках букмекеров, познакомимся поближе с турниром.

Кубок Америки: где пройдёт, даты, когда финал

Кубок Америки 2024 — 48-й розыгрыш футбольного турнира среди южноамериканских команд, который организует КОНМЕБОЛ. Начало запланировано на 21 июня, а финал должен состояться 15 июля. Изначально страной-хозяйкой должен был стать Эквадор, но из-за его отказа честь выпала США.

При этом, помимо 10 команд-участниц из Южной Америки, участие примут ещё шесть представителей КОНКАКАФ — из Северной и Центральной Америки, а также стран Карибского бассейна. В итоге 16 сборных разделены на четыре группы, по четыре в каждой. В этот раз речь пойдёт о группе D.

Роналдиньо прав, но не прав

В группу D волею жребия попали сборные Бразилии, Колумбии, Парагвая и Коста-Рики. Несмотря на довольно интересных конкурентов, аналитики считают бразильцев главными претендентами на победу в квартете. Такое событие оценивается коэффициентом 1.41, что приблизительно равно 70% вероятности. При этом выход в плей-офф вовсе доступен в конторах с коэффициентом 1.04 — 96% вероятности.

Сборная Бразилии переживает непростые времена. На прошлой домашней Копе в финале проиграла сборной Аргентины, вылетела по пенальти от Хорватии в четвертьфинале ЧМ-2022, а сейчас проваливается на отборочном турнире ЧМ-2026. Восемь очков отставания от лидирующей Аргентины и шестое промежуточное место не устраивают ни руководство, ни футболистов, ни фанатов.

Новый главный тренер Доривал Жуниор до кучи упростил игру, судя по последним товарищеским играм. Да так, что даже легендарный Роналдиньо не выдержал и эмоционально отказался смотреть матчи предстоящего турнира с участием любимой команды. Не исключено, что это был всего лишь рекламный ход, однако в некоторых моментах экс-футболист прав. Вопросы есть. Хотя, конечно, не до такой степени, чтобы не выйти в плей-офф.

Игроки из РПЛ помогут Колумбии

Победа сборной Колумбии в группе D менее вероятна, чем победа Бразилии, но отнюдь не призрачная. Если колумбийцы финишируют первыми, сыграет коэффициент 3.80 (26% вероятности). При этом второе место куда более логичное — коэффициент 1.80 и 56% вероятности. В выходе же команды в плей-офф аналитики почти не сомневаются и предлагают коэффициент 1.24 — это 80% вероятности.

На данный момент сборная Колумбии полностью заслуживает такого отношения. Мало того, что она идёт в тройке лидеров отборочного цикла ЧМ-2026, так ещё и товарищеские матчи в этом году проводит безупречно. Здесь и победа над сборной Испании, и три мяча в ворота сборной Румынии, и 5:1 со сборной США. А совсем недавно колумбийская команда выписала 3:0 сборной Боливии.

Особенно примечателен последний результат тем, что в нём поучаствовал игрок из чемпионата России. Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба забил второй гол на 25-й минуте. Другой представитель РПЛ — Хорхе Карраскаль — не сумел порадовать поклонников московского «Динамо», ведь остался в запасе. Впрочем, на Копе полузащитник наверняка получит свой шанс, поскольку отметился голом в ворота «звёздно-полосатых».

Аутсайдеры группы D

Осталось разобраться с теми участниками квартета, от которых букмекеры мало что ждут. Победа сборной Парагвая оценивается коэффициентом 13.00, а триумф сборной Коста-Рики — коэффициентом 20.00. Отсюда видно, что шансы как минимум на бумаге крайне малы. Судя по всему, команды действительно будут бороться друг с другом за третье место, ведь шансы даже на второе место у обеих сильно ниже 50%. И здесь большой вопрос, кто предпочтительнее.

Парагвай умудряется набирать очки на отборе к чемпионату мира — 2026, но имеет скромный состав и показывает крайне печальную реализацию моментов. За шесть туров квалификации футболисты забили всего один гол при трёх пропущенных. Коста-Рика, в свою очередь, не сможет рассчитывать на своего бессменного лидера и надёжного голкипера. Кейлор Навас завершил международную карьеру, и это настоящий удар по команде.

Вот и получается, что картина для парагвайцев и костариканцев печальная. Первые на прошлой Копе сумели дойти по четвертьфинала, а вторые выступили на ЧМ-2022 в Катаре. Однако теперь одним пророчат меньше трёх забитых мячей в группе D (коэффициент 1.96), а другим — меньше двух набранных очков (коэффициент 1.85). И это очень логично.