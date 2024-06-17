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Кубок Америки, когда начало, кто победит, участники, сборная Бразилии, Колумбии, Копа Америка, прогноз на группу D

Роналдиньо погорячился, а РПЛ рулит. Группа D на Кубке Америки
Алексей Анисимов
Кубок Америки: прогноз на группу D
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Разбираемся в ожиданиях букмекеров.

Пока в Германии разгорается чемпионат Европы по футболу, хотим напомнить, что в мире есть и другие интересные соревнования. Например, на другой стороне земного шара готовятся к Кубку Америки. Прежде чем разобраться в ожиданиях и котировках букмекеров, познакомимся поближе с турниром.

Кубок Америки: где пройдёт, даты, когда финал

Кубок Америки 2024 — 48-й розыгрыш футбольного турнира среди южноамериканских команд, который организует КОНМЕБОЛ. Начало запланировано на 21 июня, а финал должен состояться 15 июля. Изначально страной-хозяйкой должен был стать Эквадор, но из-за его отказа честь выпала США.

При этом, помимо 10 команд-участниц из Южной Америки, участие примут ещё шесть представителей КОНКАКАФ — из Северной и Центральной Америки, а также стран Карибского бассейна. В итоге 16 сборных разделены на четыре группы, по четыре в каждой. В этот раз речь пойдёт о группе D.

Роналдиньо прав, но не прав

В группу D волею жребия попали сборные Бразилии, Колумбии, Парагвая и Коста-Рики. Несмотря на довольно интересных конкурентов, аналитики считают бразильцев главными претендентами на победу в квартете. Такое событие оценивается коэффициентом 1.41, что приблизительно равно 70% вероятности. При этом выход в плей-офф вовсе доступен в конторах с коэффициентом 1.04 — 96% вероятности.

Сборная Бразилии переживает непростые времена. На прошлой домашней Копе в финале проиграла сборной Аргентины, вылетела по пенальти от Хорватии в четвертьфинале ЧМ-2022, а сейчас проваливается на отборочном турнире ЧМ-2026. Восемь очков отставания от лидирующей Аргентины и шестое промежуточное место не устраивают ни руководство, ни футболистов, ни фанатов.

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Новый главный тренер Доривал Жуниор до кучи упростил игру, судя по последним товарищеским играм. Да так, что даже легендарный Роналдиньо не выдержал и эмоционально отказался смотреть матчи предстоящего турнира с участием любимой команды. Не исключено, что это был всего лишь рекламный ход, однако в некоторых моментах экс-футболист прав. Вопросы есть. Хотя, конечно, не до такой степени, чтобы не выйти в плей-офф.

Игроки из РПЛ помогут Колумбии

Победа сборной Колумбии в группе D менее вероятна, чем победа Бразилии, но отнюдь не призрачная. Если колумбийцы финишируют первыми, сыграет коэффициент 3.80 (26% вероятности). При этом второе место куда более логичное — коэффициент 1.80 и 56% вероятности. В выходе же команды в плей-офф аналитики почти не сомневаются и предлагают коэффициент 1.24 — это 80% вероятности.

На данный момент сборная Колумбии полностью заслуживает такого отношения. Мало того, что она идёт в тройке лидеров отборочного цикла ЧМ-2026, так ещё и товарищеские матчи в этом году проводит безупречно. Здесь и победа над сборной Испании, и три мяча в ворота сборной Румынии, и 5:1 со сборной США. А совсем недавно колумбийская команда выписала 3:0 сборной Боливии.

Особенно примечателен последний результат тем, что в нём поучаствовал игрок из чемпионата России. Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба забил второй гол на 25-й минуте. Другой представитель РПЛ — Хорхе Карраскаль — не сумел порадовать поклонников московского «Динамо», ведь остался в запасе. Впрочем, на Копе полузащитник наверняка получит свой шанс, поскольку отметился голом в ворота «звёздно-полосатых».

Аутсайдеры группы D

Осталось разобраться с теми участниками квартета, от которых букмекеры мало что ждут. Победа сборной Парагвая оценивается коэффициентом 13.00, а триумф сборной Коста-Рики — коэффициентом 20.00. Отсюда видно, что шансы как минимум на бумаге крайне малы. Судя по всему, команды действительно будут бороться друг с другом за третье место, ведь шансы даже на второе место у обеих сильно ниже 50%. И здесь большой вопрос, кто предпочтительнее.

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Парагвай умудряется набирать очки на отборе к чемпионату мира — 2026, но имеет скромный состав и показывает крайне печальную реализацию моментов. За шесть туров квалификации футболисты забили всего один гол при трёх пропущенных. Коста-Рика, в свою очередь, не сможет рассчитывать на своего бессменного лидера и надёжного голкипера. Кейлор Навас завершил международную карьеру, и это настоящий удар по команде.

Вот и получается, что картина для парагвайцев и костариканцев печальная. Первые на прошлой Копе сумели дойти по четвертьфинала, а вторые выступили на ЧМ-2022 в Катаре. Однако теперь одним пророчат меньше трёх забитых мячей в группе D (коэффициент 1.96), а другим — меньше двух набранных очков (коэффициент 1.85). И это очень логично.

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