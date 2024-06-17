Сафонов вытянул счастливый билет! Станет основным голкипером в «ПСЖ»?

Матвей стал голкипером парижан. У него есть хорошие шансы побороться за звание первого номера.

Чемпионат Европы в Германии забирает всё внимание болельщиков. На его фоне легко не заметить одно из самых значимых событий для российского футбола. Матвей Сафонов стал футболистом гегемона Франции — «Пари Сен-Жермен». Сумма сделки составила € 20 млн.

Трансфер выглядит вполне логичным. Джанлуиджи Доннарумма часто ошибается, в частности в важных матчах. А Матвей Сафонов провёл один из лучших сезонов в карьере и помог «Краснодару» выиграть серебряные медали РПЛ. Как сложится его первый сезон во Франции?

Доннарумма почувствует конкуренцию

На итальянского голкипера приобретение парижанами Сафонова должно оказать положительное влияние. В Джанлуиджи просыпается мотивация, когда он проигрывает конкуренцию за место в основном составе.

Раньше у Доннаруммы чередовались неудачные встречи с теми, в которых он ловил кураж и тащил всё, что только можно. В сезона-2023/2024 последнего практически не наблюдалось. Вратарь часто допускал ошибки. Приобретение сменщика напрашивалось.

Сафонов поможет Луису Энрике выиграть Лигу 1

Доннарумма принял участие в 25 из 34 встреч в сезоне-2023/2024 в чемпионате Франции. Ввиду участия в Лиге чемпионов и Кубке Франции, Луис Энрике старался экономить силы Джанлуиджи. В следующем сезоне Доннарумма может сыграть и того меньше матчей в Лиге 1.

Во встрече 1-го тура группового этапа Евро-2024 с Албанией (2:1) Джанлуиджи пропустил самый быстрый гол в истории чемпионатов Европы (уже на 23-й секунде встречи). Заключить пари на то, что Сафонов проведёт больше 5.5 матча в стартовом составе в сезоне-2024/2025 в Лиге 1, можно с коэффициентом 1.60.

В перспективе Сафонов может стать основным

Многие, в частности Динияр Билялетдинов, считают, что Матвею хватит умений и личностных качеств, чтобы стать основным голкипером «ПСЖ». Бывший полузащитник «Эвертона» и сборной России отметил, что если Сафонов будет психологически готов, то шанса проявить себя ждать придётся недолго. Главное — не упустить возможность.

Как и Доннарумма, Матвей склонен допускать ошибки. В его игре случались спады, и неоднократно. Однако то было до того, как «Краснодар» возглавил Владимир Ивич. Под руководством серба Сафонов раскрылся с новой стороны. Он начал стабильно совершать фантастические спасения.

Завершил сезон Сафонов с 11 встречами «на ноль». Луис Энрике — тренер другого плана. Он не столь прагматичен, как Ивич. В прошлом сезоне «ПСЖ» пропустил 33 мяча, что, по его меркам, очень много. С Матвеем в составе показатели должны стать лучше. Поставить на то, что россиянин сыграет «на ноль» больше 2.5 матча, можно с коэффициентом 1.80.

Пример Кузяева и Головина вдохновит Сафонова

У россиян здорово получается адаптироваться к ритму чемпионата Франции. Далер Кузяев и Александр Головин стали ведущими футболистами в своих клубах. По ходу прошлого сезона они неоднократно попадали в символическую сборную тура. Матвею нужно доказать, что он не хуже соотечественников.

Необходимо выучить французский язык и усердно тренироваться. Тогда проблем с адаптацией не возникнет. Заключить пари на то, что Сафонов попадёт в сборную тура Лиги 1 по версии L'equipe, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 3.00.

Карьера Сафонова пошла на взлёт

Ждать, что в первом же сезоне Матвей сыграет в стартовом составе в Лиге чемпионов за «ПСЖ», наверное, не стоит, хотя заключить пари на это событие можно с коэффициентом 2.50. Оно может произойти либо из-за совсем невнятной игры Доннаруммы, либо ввиду травмы итальянца. От повреждений никто не застрахован, но хочется верить, что они обойдут вратарей красно-синих стороной.

В чемпионате Франции много борьбы и стычек. Тем не менее за последние два года из-за проблем со здоровьем Доннарумма не пропустил ни одной встречи. Пусть так будет и дальше. Сафонов способен выиграть конкуренцию и в честном соперничестве. Ивич только начал полноценно раскрывать его талант. Впереди ещё много работы.

Нужно всё время трудиться

Матвей уступает Доннарумме в нейтрализации пенальти. Итальянец за карьеру парировал 14 из 55 11-метровых. При том что в соперниках зачастую были очень сильные команды. Сафонов отбил только 9 из 46 ударов «с точки».

Заключить пари на то, что в сезоне-2023/2024 Лиги 1 россиянин отобьёт пенальти (с учётом ударов мимо), можно с коэффициентом 7.00. Вероятность этого совсем невелика ещё потому, что защитники у «ПСЖ» опытные и качественные. Они редко «привозят» пенальти.

Ставка 1: Сафонов проведёт больше 5.5 матча в стартовом составе в сезоне-2024/2025 в Лиге 1 за 1.60.

Ставка 2: Матвей проведёт больше 2.5 матча всухую за 1.80.

Ставка 3: Сафонов попадёт в сборную тура по версии L'equipe за 3.00.