Экспресс на Евро-2024: Грузия слабее Турции, Португалия покажет мастер-класс

Хвичу не ждёт ничего хорошего в матче 1-го тура, а Роналду выжмет все соки ради победы.

Сегодня заканчивается 1-й тур группового этапа Евро-2024. Уже завтра пройдут встречи 2-го тура. Оправдал ли турнир ваши ожидания? Или пока рано говорить об этом? Мы же представляем вам экспресс с коэффициентом 3.91 из двух матчей чемпионата Европы, которые запланированы на сегодня.

Прогноз на матч Турция — Грузия

Сборная Турции способна стать одним из главных открытий Евро-2024. Она сильно преобразилась после того, как должность главного тренера занял Винченцо Монтелла. Итальянец улучшил дисциплину, грамотно выстроил игру в защите и улучшил прессинг. Как итог: его подопечные финишировали на первом месте в отборочной группе на Евро-2024. Они победили Хорватию (1:0), Уэльс (2:0) и Армению (2:1). Смогут ли обыграть Грузию?

У грузин шансов на выход из группы гораздо меньше, чем у турок. Они с большим трудом и не без везения добыли путёвку в финальный раунд Евро-2024. На групповом этапе квалификации подопечные Вилли Саньоля победили только Кипр (2:1 и 4:0). Хорошо, что ранее они выиграли группу в Лиге наций и получили возможность попасть на турнир через стыки.

Большие надежды возлагаются на Хвичу Кварацхелию. Он выделяется на фоне остальных техникой, лидерскими качествами и результативностью. Однако этот сезон бывший футболист «Рубина» провёл значительно хуже предыдущего. В недавнем товарищеском матче он помог национальной команде победить Черногорию (3:1). Хвича отметился результативной передачей.

Есть уверенность, что Кварацхелия доставит Винченцо Монтелле немало проблем, но на итоговом результате его старания вряд ли как-то отразятся. Поставить на победу Турции можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.70.

Прогноз на матч Португалия — Чехия

Некоторые считают, что, несмотря на безупречно проведённую квалификацию, Португалия потерпит фиаско на Евро-2024. Вряд ли стоит всерьёз думать об этом. Криштиану готов выйти на поле и творить свою магию. В девяти матчах отбора на Евро-2024 Роналду записал на свой счёт 10 голов и отдал одну результативную передачу. Ещё он оформил дубль в недавней товарищеской встрече с Ирландией (3:0). «Команде избранных» и её звёздному лидеру по душе работа с Роберто Мартинесом.

У сборной Чехии состав гораздо скромнее, чем у Португалии. Известные имена есть, но их немного. Угроза таится в недооценке «народной команды». Она эффективно использует высокий прессинг и весьма опасна на стандартах. Вопрос только в том, будет ли это работать во встрече с техничными португальцами, которых не удивить давлением и скоростью. Они и сами в этом прекрасны.

Поставить на победу португальцев в предстоящем матче и тотал меньше 3.5 мяча можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.30. Четыре последние очные встречи закончились именно так, что говорит о значительном преимуществе «команды избранных» в классе.

Экспресс на сегодня

Ставка 1: победа Турции в матче с Грузией за 1.70.

Ставка 2: победа Португалии в игре с Чехией и тотал меньше 3.5 мяча за 2.30.

Общий коэффициент: 1.70 Х 2.30 = 3.91.