«Флорида» — «Эдмонтон», пятый матч. Подавайте Бобровскому Кубок Стэнли

Пять пропущенных шайб не повлияют на настрой россиянина. Он выиграет пятую встречу.

19 июня состоится пятый матч финала Кубка Стэнли «Флорида» — «Эдмонтон». Начало встречи — в 3:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу «Пантерз» в основное время можно с коэффициентом 2.20. Успех «Ойлерз» оценён экспертами в 3.00.

Коэффициенты букмекеров на матч плей-офф НХЛ «Флорида» — «Эдмонтон» 19 июня 2024 года

Букмекеры считают, что пятый матч финала плей-офф НХЛ «Эдмонтон» — «Флорида» не будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.94, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 1.90. Ничья по итогам 60 минут доступна за 4.30. Заключить пари на то, что обе команды забьют с 1-й по 30-ю минуту, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.62.

Анализ и прогноз на пятый матч серии «Флорида» — «Эдмонтон» (19.06.2024)

19 июня состоится пятый матч финала Кубка Стэнли. На льду стадиона «Амерант Банк Арена» в городе Санрайз померяются силами «Флорида» и «Эдмонтон». Первое вбрасывание запланировано на 3:00 мск. Счёт в серии — 3-1 в пользу «пантер».

Четвёртый матч серии «Эдмонтон» выиграл с крупным счётом — 8:1. Местами «Флорида» смотрелась привычно. У неё были моменты и шансы перевернуть встречу. Среди тех, кто порадовал качественным выступлением, числится Владимир Тарасенко. В последних пяти матчах он отметился тремя заброшенными шайбами и одной результативной передачей.

А вот ведущие хоккеисты «Пантерз» сыграли плохо и запамятовали о дисциплине. Не потому ли они не показали своей лучшей игры, что устали? Шутка ли, подопечные Пола Мориса держали высочайший темп и не знали поражений шесть матчей плей-офф кряду, в которых Сергей Бобровский пропустил всего лишь девять шайб.

Три встречи звёздные нападающие «Эдмонтона», в частности Коннор Макдэвид, не могли переиграть российского голкипера. Он всегда сохранял концентрацию, демонстрировал игру экстра-класса. Тащил всё что только можно. Бобровский поверг «Ойлерз» в настоящее отчаяние.

В четвёртом матче серии подопечные Криса Ноблоха решили во что бы то ни стало отомстить Сергею. Они выступили с запредельной мотивацией и спортивной злостью. Им кровь из носу необходимо было реабилитироваться перед болельщиками и постоять за свою честь.

На 25-й минуте, после пятой пропущенной шайбы, Бобровский был заменён. Сокомандники выступили с тёплыми словами поддержки вратаря. Один из лидеров «Флориды» Мэттью Ткачук отметил, что вины россиянина нет ни в одном из голов. Он считает, что это недоработка со стороны защитников и нападающих.

Игроки «Флориды» действительно слишком много позволяли «Эдмонтону». Они недостаточно хорошо опекали звёздных нападающих «нефтяников», в том числе Макдэвида. Почувствовав чуть больше свободы, канадец устроил яркое шоу.

Отметившись тремя результативными передачами, Макдэвид обновил достижение легендарного Уэйна Гретцки. Он стал первым хоккеистом в истории НХЛ, отдавшим 32 голевых паса за один конкретный розыгрыш Кубка Стэнли. Также канадец побил рекорд Евгения Малкина по количеству очков в плей-офф среди действующих игроков — 38.

В предстоящем матче у Макдэвида не будет так много свободы. «Флорида» возвращается на лёд домашней арены. Поддержка родных болельщиков приведёт её в чувство и вернёт привычный темп. Поставить на победу «Флориды» в основное время можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.20.

В первых трёх матчах серии «Флорида» выигрывала практически всю борьбу, была предельно внимательна и собранна. Ошибки если и были, то в небольшом количестве. Совокупности слаженной игры в обороне и фантастической реакции Бобровского хватало для положительного результата.

Предстоящий матч должен сложиться по идентичному сценарию. Пол Морис непременно проведёт работу над ошибками и правильно настроит команду. «Пантерам» осталось сделать последний шаг к трофею. Бобровский не подведёт. Пять пропущенных шайб не отложат отпечатка на его уверенности и настрое.

35-летний голкипер обладает огромным опытом и менталитетом победителя. Он очень много и усердно работает. Небольшой отдых, к которому привели обстоятельства, поможет Бобровскому перевести дух и восполнить иссякшие запасы концентрации, а также вернёт скорость реакции. Он вернётся ещё сильнее.

Прогноз и ставки на матч плей-офф НХЛ «Флорида» — «Эдмонтон» 19 июня 2024 года

Поражение в четвёртом матче никак не влияет на шансы «Флориды» выиграть Кубок Стэнли. «Пантеры» были уставшими и не показали своего лучшего хоккея, а «Эдмонтону» нужно было сделать всё для победы. В грядущей встрече ожидается картина первых трёх игр серии. Даже лучше, что подопечные Мориса уступили.

Ставка: победа «Флориды» за 2.20.