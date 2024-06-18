Голы на Евро-2024: Роналду введёт чехов в ступор, Зивзивадзе обойдёт Кварацхелию

Любая оборона дрожит перед Криштиану, а Хвича не единственный в сборной Грузии, кто способен забить.

Только вчера вспоминали, что не засвидетельствовали ни одной сенсации на Евро-2024, как получили сразу две.

Довбик провалился со сборной Украины в пух и прах. Румыны были великолепны и выиграли со счётом 3:0.

Лукаку забил два мяча, но оба были отменены. Словакия стала автором первой громкой сенсации, выиграв у бельгийцев — 1:0.

Баумгартнер со сборной Австрии произвёл хорошее впечатление и был часто близок к голу, но французы оказались слишком надёжны.

На сегодня запланированы две встречи 1-го тура Евро-2024. Будем надеяться, что они оставят ещё больше впечатлений. Представляем вашему вниманию наши прогнозы на возможных авторов голов.

Турция — Грузия: не Кварацхелия, а Зивзивадзе

Встретятся две нестабильные команды, поэтому явного фаворита в этой встрече выделить невозможно. В этом году сборная Турции вообще не выиграла ни одного матча, потерпев три поражения. В квалификации на турнир турки забили 14 мячей, но не получили единоличного лидера атак. Только два футболиста забили по два мяча, авторами остальных голов становились разные спортсмены.

А вот у грузин можно выделить Хвичу Кварацхелию. Именно от него самые большие ожидания у болельщиков. Футболист «Наполи» стал автором четырёх мячей в отборе на Евро-2024, но поехали «крестоносцы» в Германию благодаря победе в стыковых матчах. В них главным героем стал Буду Зивзивадзе, который оформил дубль во встрече с Люксембургом. Он же стал автором одного из голов в минувшей товарищеской игре с Черногорией, а Хвича отдал результативную передачу.

Буду очень долго ждал своего вызова в сборную. Для него встреча с Люксембургом стала лишь второй в стартовом составе Грузии. По большей части нападающий «Карлсруэ» будет оставаться игроком ротации. Вряд ли он выйдет с первых минут. Но не факт, что гол в этой встрече будет забит на ранней стадии. Возможно именно он спасёт игру. Поставить на индивидуальный тотал Зивзивадзе больше 0.5 мяча можно за 4.80.

К слову, на результативную передачу Хвичи предлагают поставить с коэффициентом 8.50. А гол Кварацхелии оценён в 4.00.

Португалия — Чехия: Роналду знает своё дело

Очень интересно будет посмотреть на португальцев. На что они способны и забьёт ли гол бессменный лидер команды Криштиану Роналду. В последнем товарищеском матче он стал автором дубля в ворота Ирландии. Всего во время квалификации на Евро-2024 нападающий «Аль-Насра» забил 10 голов и отдал одну результативную передачу. Сделать ставку на его забитый мяч в предстоящей встрече с Чехией можно за 1.80. Дубль оценён коэффициентом 5.06.

Но считать чехов заведомыми аутсайдерами этого матча не стоит. Команда заслужила к себе только уважение последними выступлениями. Она выиграла пять матчей кряду, включая товарищеские, с общим счётом 16:4. Отдать кому-то конкретному предпочтение в составе чехов или попробовать предугадать автора гола — бесполезно. Забить может абсолютно любой игрок атакующего звена. Патрик Шик, Адам Гложек или Антонин Барак.

В общем, наилучшим вариантом будет ставка на гол легендарного Роналду.

Прогнозы на Евро-2024

Ставка 1: Буду Зивзивадзе забьёт в матче Турция — Грузия за 4.80.

Ставка 2: Хвича Кварацхелия сделает результативную передачу за 8.50.

Ставка 3: Криштиану Роналду забьёт в игре Португалия — Чехия за 1.80.