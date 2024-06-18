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Кубок Америки 2024, кто забьёт больше, лучший бомбардир Копа Америка, гонка бомбардиров, Месси, Винисиус, Нуньес

Месси, Винисиус или Кордоба: кто забьёт больше на Кубке Америки — 2024
Алексей Анисимов
Кубок Америки 2024: прогноз на лучшего бомбардира
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У чемпиона мира 2022 года все козыри.

Чемпионат Европы в Германии гремит, но это не всё, чем может порадовать футбольный мир. На другой стороне земного шара вот-вот стартует Кубок Америки, где примут участие не только южноамериканские сборные, но и представители КОНКАКАФ. Групповой этап начинается 21 июня, а финал запланирован на 15 июля. Букмекеры уже дали свои прогнозы на победителей и лучшего бомбардира. Попробуем разобраться в ожиданиях и сделать свои предположения.

Месси и Винисиус знатно закусятся

Когда стало известно о вызове Лионеля Месси в сборную Аргентины на предстоящий Кубок Америки, уже можно было предположить его кандидатуру в роли главного бомбардира. Так, собственно, и произошло. Букмекеры считают чемпиона мира 2022 года фаворитом в гонке, оценивая его победу коэффициентом 4.00. 25% вероятности для события такого рода — весьма много и внушительно.

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Главным конкурентом аргентинского нападающего, по мнению аналитиков, должен стать Винисиус Жуниор. Если форвард сборной Бразилии забьёт больше всех голов на турнире, сыграет коэффициент 5.00 — 25% вероятности. У Винисиуса меньше опыта в подобного рода соревнованиях со сборной, однако он куда моложе своего визави. Бразильцу должно скоро исполниться 24 года, а аргентинцу вот-вот стукнет 37. Разница значительная!

Кто ещё претендует на «Золотую бутсу»?

В топ претендентов, помимо Месси и Винисиуса, входят Дарвин Нуньес из Уругвая и ещё один аргентинец — Хулиан Альварес. Коэффициент на успех каждого из них составляет 7.00, что приблизительно равно 14% вероятности. Менее вероятные, но не менее интересные кандидаты — Лаутаро Мартинес (Аргентина) и Родриго Гоэс (Бразилия). Коэффициент на их триумф чуть ниже и составляет 9.00, что эквивалентно 11% вероятности.

А вот в Джона Кордобу (Колумбия) и Луиса Суареса (Уругвай) эксперты почти не верят. Поставить на победу любого в гонке бомбардиров на Кубке Америки можно с одинаковым коэффициентом 20.00, что близится лишь к 5% вероятности. Время Суареса, вероятно, действительно подходит к концу — он старше того же Месси, а в уругвайской команде есть Нуньес. Прежде чем забивать голы, надо сперва выиграть конкуренцию. И ещё неясно, что будет проще.

С Кордобой ситуация иная. Футболист «Краснодара» регулярно выходит в составе сборной Колумбии и отмечается результативными действиями. Например, в недавнем товарищеском матче со сборной Боливии, который завершился со счётом 3:0 в пользу колумбийцев, он забил второй гол. Конечно, трудно будет конкурировать с Месси или Винисиусом, но оказаться в тройке-пятёрке бомбардиров вполне реально.

Прогноз и ставка на лучшего бомбардира Копа Америки — 2024

На наш взгляд, главное противостояние произойдёт между Лионелем Месси и Винисиусом Жуниором. Дело здесь не только в мастерстве и показателях самих футболистов, хотя это тоже поражает. Аргентинец забил 12 мячей за 12 матчей в «Интер Майами» в МЛС-2024 при девяти голевых передачах, у бразильца 21+10 по системе «гол+пас» в 36 играх за «Реал» ушедшего сезона Примеры и Лиги чемпионов.

Дело здесь в командах, где играют футболисты. Сборные Аргентины и Бразилии — главные претенденты на победу в Кубке Америки. Следовательно, очень вероятно, что они пойдут до финала, а потому у нападающих будет больше времени. И здесь выделяется фигура Месси. Бразильский коллектив переживает непростые времена, а новый тренер, судя по последним товарищеским играм, упростил игру и отошёл от доминирующей модели.

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Аргентинская же команда хороша в 2024 году, радует результативными победами в товарищеских матчах. Лионель Скалони после триумфа на чемпионате мира в Катаре решил остаться на посту главного тренера. Как видим — не зря. На Копу специалист вызвал, помимо прочих, Анхеля Ди Марию, а это отличное подспорье для Месси. Мало того, что они хорошо знакомы на поле, так ещё и полузащитник был щедр на голевые передачи в «Бенфике».

Финальный аргумент — условия. Предстоящий турнир пройдёт в США из-за отказа Эквадора, а некоторые игры состоятся прямо в Майами. Как вы уже поняли, Лионелю Месси не придётся куда-то ехать, тратить время на адаптацию и подготовку. Можно сразу начать бомбить. МЛС вовсю идёт, нападающий в хорошей, рабочей форме. Семья рядом и будет поддерживать. Казалось бы, что ещё нужно для победы в гонке бомбардиров?

Ставка: Месси станет лучшим бомбардиром Кубка Америки за 4.00.

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