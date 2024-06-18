У Хвичи заберут мяч, а у чехов — победу.

Курс Евро. День пятый: Роналду может всё

Четвёртый игровой день Евро-2024 привёл к провалу. Ставка Владимира Прокофьева на ТМ 2.5 в матче Румыния – Украина не зашла из-за выдающейся реализации моментов аутсайдером, а казавшийся надёжным экспресс на победы Бельгии и Франции сгорел из-за расточительства Лукаку.

В банке стало 94 960 фишек, отыграемся?

Напомним правила челленджа:

условный банк – 100 000 фишек;

номинал ставок – 2000, 3000, 5000 и 10 000 фишек;

прогнозы на все матчи Евро.

СТАВКА №1

Матч: Турция – Грузия.

Ставка: индивидуальный тотал угловых Грузии меньше 3.5 за 1.82.

Сумма: 2000 фишек (возможная прибыль – 1360 фишек).

Турция попала на Евро через основной отбор, Грузия – через Лигу наций. У номинальных хозяев сбалансированный состав, у гостей – Хвича и остальные.

По коэффициентам Турция заслуженно считается фаворитом, но ей может не хватить мастерства для уверенной победы. Брать П1 не рискну, мне нравится индивидуальный тотал угловых Грузии меньше 3.5 за 1.82.

Эта ставка зашла в трёх предыдущих официальных встречах Хвичи и компании:

три с Испанией;

два с Люксембургом;

два (в основное время) с Грецией.

Турки возьмут мяч под контроль, а Грузия сыграет на контратаках. Помешать ставке может только быстрый гол или удаление, в остальных случаях шансы на проход велики.

СТАВКА №2

Матч: Португалия – Чехия.

Ставка: Ф1(-1) за 1.75.

Сумма: 2000 фишек (возможная прибыль – 1500 фишек).

Шестой и наверняка последний Евро для Криштиану Роналду. Португалия обладает классным составом и считается одной из тёмных лошадок турнира. Может как вылететь в 1/8, так и дойти до финала.

С Чехией всё куда проще – средний состав и средние амбиции. Вопрос выхода из группы для Шика и компании решится во встречах с Турцией и Грузией.

Португалия выиграла все 10 матчей в квалификации Евро, и ставка на её победу выглядит очевидной. Но кэф 1.50 на П1 маловат, а фору (-1.5) брать рискованно – пугают примеры Италии, Англии и Франции. Что же делать?

Компромиссом станет Ф1(-1) за 1.75 с возможным возвратом в случае победы Португалии ровно в один мяч.

Эти сборные встречались два года назад в Лиге наций, и тогда фора зашла с запасом – 2:0 в Лиссабоне и 0:4 в Праге.

Тренер Португалии Роберто Мартинес на уровне сборных известен тем, что крайне редко даёт осечки с уступающими в классе соперниками. Проблемы обычно возникают с грандами, но Чехия к ним не относится.

Итого: сделано две ставки на общую сумму 4000 фишек, в банке осталось 90 960 фишек.

Ставки – это не способ заработка, играйте ответственно.

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