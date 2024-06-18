Хорватия — Албания. Модрич заслужит победу

У «пламенных» не осталось права на ошибку. Что ж, может быть, оно и к лучшему.

19 июня состоится матч 2-го тура группового этапа Евро-2024 Хорватия — Албания. Начало игры — в 16:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами «пламенных»: поставить на победу хорватов можно с коэффициентом 1.54. Успех албанцев оценён в 7.20. Ставки на ничью принимаются за 4.30.

Коэффициенты букмекеров на матч Евро-2024 Хорватия — Албания 19 июня 2024 года

Аналитики считают, что матч Хорватия — Албания не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.05, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.83. Если забьют хорваты, сыграет коэффициент 1.14. Гол албанцев доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.83. Поставить на «обе забьют» можно за 2.16.

Анализ и прогноз на матч 2-го тура группового этапа Евро-2024 Хорватия — Албания (19.06.2024)

19 июня состоится матч, который откроет программу 2-го тура группового этапа Евро-2024. На стадионе «Фолькспаркштадион» в Гамбурге померяются силами Хорватия и Албания. Стартовый свисток запланирован на 16:00 мск.

Во встрече 1-го тура хорваты уступили Испании с разгромным счётом 0:3. Они прервали рекордную серию «Красной фурии» по владению мячом, которая длилась с 2008 года и насчитывала 136 матчей. Однако вряд ли это можно назвать успехом.

Многие привыкли, что «шашечные» здорово выступают на крупных турнирах. В этот раз им досталась сложная группа. Больше права на ошибку у «пламенных» нет. Если они потеряют очки в грядущем матче, то их шансы на выход в плей-офф сойдут на нет.

Что ж, может быть, как раз такой удар подопечным опытного Златко Далича и нужен был. Полностью их потенциал раскрывается только в экстремальных условиях, когда стоит выбор — пан или пропал. Морально-волевых качеств у «шашечных» больше, чем у всех остальных сборных. На ЧМ-2024 за счёт этого они сотворили одну из главных сенсаций — выбили Бразилию.

После поражения во встрече с Испанией Далич раскритиковал Бруно Петковича за то, что тот решил пробить пенальти. Тренер вспомнил правило, которое гласит, что заработавший удар с «точки» игрок не должен его исполнять. Он также напомнил, что штатные пенальтисты — это Андрей Крамарич и Лука Модрич. Вот только к тому моменту их не было на поле.

Казалось бы, что этот пенальти мог изменить? Эпизод случился на 80-й минуте, при счёте 0:3. Неужто Далич верит в то, что его подопечные могли совершить камбэк? На самом деле контекст иной. Специалист считает, что этот инцидент показал отсутствие ответственности у вызванных в национальную команду футболистов. Он пообещал решить эту проблему, а поможет с этим опытнейший Модрич.

Возраст постепенно начинает брать своё, но у полузащитника мадридского «Реала» ещё есть порох в пороховницах. Замену его и Крамарича на 65-й минуте наставник сборной Хорватии объяснил тем, что шансов переломить ход игры было немного. Поэтому он решил поберечь силы лидеров для двух оставшихся важных матчей.

Сборная Албании встречу 1-го тура группового этап Евро-2024 проиграла Италии (1:2). «Орлы» забили самый быстрый мяч в истории чемпионатов Европы. Всего 23 секунды им потребовалось на то, чтобы воспользваться неуверенной игрой Джанлуиджи Доннаруммы и размочить счёт на табло.

Тем не менее это никак не помогло «орлам». Всего 11 минут минут итальянцам потребовалось для того, чтобы сравнять счёт, а ещё через пять они уже вышли вперёд. Разница в классе оказалась слишком большой. Подопечные Лучано Спаллетти смяли соперника, больше ничего не позволив создать у своих ворот.

Состав у сборной Албании не прям совсем грустный. Мирлинд Даку («Рубин»), Армандо Броя («Челси»), Кристьян Аслани («Интер»), Эльсеид Хюсай («Лацио»), Марио Митай («Локомотив») и Томас Стракоша («Брентфорд») — хорошо известные многим болельщикам футболисты.

Просто Албании не повезло, ведь она попала в «группу смерти». Уровень соперников слишком высок. К такому вызову «орлы» ещё не готовы. Постепенно футбол в стране развивается. Они лучше держат удар и редко пропускают. Большего требовать и ожидать не приходится.

Поставить на победу Хорватии в предстоящем матче и тотал меньше 3.5 мяча можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.14. От «пламенных» слишком много забитых голов ждать не стоит. Им хорошо бы сыграть прагматично, победить на классе и поберечь силы для встречи с Италией.

Прогноз и ставки на матч Евро-2024 Хорватия — Албания 19 июня 2024 года

В том, что Хорватия победит, не возникает сомнений. Вопрос только в том, с каким счётом она выиграет. Напрашивается «низ» по голам. Во-первых, «пламенным» хорошо бы поберечь силы. Во-вторых, албанцы не робкого десятка. Пусть они и явные аутсайдеры группы, но не навязать борьбы «орлы» себе позволить не могут. Характер у них определённо имеется.

Ставка: победа Хорватии и тотал меньше 3.5 мяча за 2.14.