Германия — Венгрия. Нагельсман и Кроос дома горы свернут

19 июня состоится матч 2-го тура группового этапа Евро-2024 Германия — Венгрия. Начало игры — в 19:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами бундестим: поставить на победу немцев можно с коэффициентом 1.28. Успех венгров оценён в 12.0. Ставки на ничью принимаются за 6.40.

Коэффициенты букмекеров на матч Евро-2024 Германия — Венгрия 19 июня 2024 года

Аналитики считают, что матч Германия — Венгрия получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.59, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.45. Если забьют немцы, сыграет коэффициент 1.05. Гол венгров доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.94. Поставить на «обе забьют» можно за 2.10.

Анализ и прогноз на матч 2-го тура группового этапа Евро-2024 Германия — Венгрия (19.06.2024)

19 июня состоятся три встречи 2-го тура группового этапа Евро-2024. В одной из них на стадионе «Мерседес-Бенц-Арена» в Штутгарте хозяйка турнира Германия примет Венгрию. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.

Юлиан Нагельман проделал большой объём работы на сборах, и теперь его плоды сполна окупаются. Матч 1-го тура группового этапа домашнего чемпионата Европы с удивившей в отборе Шотландией бундестим выиграла с разгромным счётом — 5:1.

Немцы доминировали на протяжении всех 90 минут. Они с большим перевесом выиграли по всем показателям. Бундестим напомнила себя образца 2014 года. Она допустила минимум ошибок, всё время активно шла вперёд и вполне могла забить больше.

Шотландцы не нанесли ни одного удара в створ. Единственный созданный ими момент ознаменовался забитым мячом только из-за удачного рикошета. Мяч попал в Антонио Рюдигера. На защитника «Реала» был записан автогол. Немцы нанесли 20 ударов, 10 из которых пришлись в створ.

Сборная Германии нашла свою игру. Нагельсман полностью угадал с заявкой на домашний чемпионат Европы. Его решение вызвать в расположение национальной команды несколько трудолюбивых игроков вместо именитых и техничных полностью себя оправдывает. За счёт этого появился идеальный баланс.

В недостатке креатива немцев не упрекнёшь. Львиную его долю обеспечивает обладающий выдающимся видением поля Тони Кроос. Именно с его передач начинались все самые перспективные атаки. До ума их доводили Кай Хаверц, Джамал Мусиала и Флориан Вирц.

У Венгрии в составе нет игроков такого калибра. Близко по уровню только Доминик Собослаи. Главным оружием команды были слаженная игра и фантастическая самоотдача, привитые Марко Росси. За счёт этих качеств «волшебные мадьяры» без особых проблем квалифицировались на Евро-2024, а также не проиграли ни одной из трёх последних очных встреч с бундестим.

Тогда сборная Германии переживала смену поколений и не могла структурировать игру. Она столкнулась с массой проблем. Прессинг, быстрые контратаки и отличная реализация моментов подопечных Марко Росси застигли бундестим врасплох. У неё плохо получалось создавать моменты и слаженно обороняться.

В преддверии предстоящего матча раскрывается совсем иная картина. Встречу 1-го тура группового этапа Евро-2024 венгры по содержанию проиграли в одну калитку Швейцарии (1:3). Они позволили создать сопернику 2.50 xG и нанести 15 ударов, семь из которых пришлись в створ.

Сами «волшебные мадьяры» нанесли только шесть ударов (два в створ). Задумки и отлаженные Марко Росси механизмы не сработали. Нагельсман получил рабочую стратегию, как обыгрывать венгров. Поставить на то, что его подопечные одержат победу и не пропустят, можно с коэффициентом 2.04.

Голкипер сборной Венгрии Петер Гулачи в преддверии грядущего матча заявил, что игра будет для Германии выездной. Он подчеркнул, что венгерские болельщики очень изобретательны, когда дело доходит до приобретения билетов. Вратарь подчеркнул, что в его стране царит невероятная футбольная атмосфера.

У немцев действительно могут возникнуть некоторые проблемы с неуступчивыми венграми. Однако в Германии футбольный праздник гремит не менее громко, чем в Венгрии. Фанаты обеспечивают бундестим невероятную поддержку, а она возвращает дивиденды в виде качественной игры и побед.

Прогноз и ставки на матч Евро-2024 Германия — Венгрия 19 июня 2024 года

Уверенная победа во встрече 1-го тура группового этапа не окажет на бундестим расслабляющего действия. Немцы только начали показывать тот футбол, который хочет видеть Нагельсман. Юлиан требует постоянного прогресса. «Волшебные мадьяры» оступились, и вернуться в колею будет очень трудно. У хозяев турнира преимущество во всём. Они — явные фавориты.

Ставка: Германия победит и не пропустит за 2.04.