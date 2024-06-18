Шотландия — Швейцария. Фаворит очевиден

19 июня состоится матч 2-го тура группового этапа Евро-2024 Шотландия — Швейцария. Начало – в 22:00 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они считают фаворитами «красных крестоносцев»: поставить на победу швейцарцев можно с коэффициентом 1.84. Успех шотландцев оценивается в 4.45. На ничью дают коэффициент 3.64.

Коэффициенты букмекеров на матч Евро-2024 Шотландия — Швейцария 19 июня 2024 года

Букмекеры считают, что игра Шотландия — Швейцария не получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.11, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.76. Если забьют шотландцы, сыграет коэффициент 1.59. Гол швейцарцев доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.21. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.95.

Анализ и прогноз на матч 2-го тура группового этапа Евро-2024 Шотландия — Швейцария (19.06.2024)

Набирает обороты главное футбольное событие — Евро-2024. Встреча 2-го тура группового этапа Шотландия — Швейцария начнётся 19 июня в Кёльне на арене «Райн-Энерги». Стартовый свисток раздастся в 22:00 мск.

Шотландия начала Евро-2024 хуже некуда и разгромно проиграла Германии со счётом 1:5. Коллапс коснулся всех линий команды: провалилась оборона, не контролировала мяч полузащита, и атака не создала ни одного момента. Да и сложно претендовать на что-либо без ударов в створ. Что касается забитого мяча, то он целиком на совести Антонио Рюдигера, который срезал мяч в свои ворота.

Просто удивительно, куда пропала та «тартановая армия», которая в квалификации на Евро-2024 обошла в турнирной таблице Норвегию с Эрлингом Холандом и даже обыграла безукоризненную Испанию. Впрочем, тревожные звоночки для главного тренера Стива Кларка прозвенели ещё в товарищеских встречах перед стартом ЧЕ-2024.

Отметим, что шотландцы выиграли только один из последних 10 матчей во всех турнирах. Но и эту победу сложно занести в актив подопечным Стива Кларка — обыгрывать Гибралтар (2:0) они обязаны в любом состоянии.

В игре с бундестим большего ждали от лидеров команды, но Эндрю Робертсон и Скотт Мактоминей были инертны. Переломить неудачно складывающийся сценарий было просто некому, а удаление Райана Портеуса незадолго до перерыва окончательно деморализовало команду.

Швейцария отлично стартовала на Евро-2024. «Красные крестоносцы» методично давили на слабые места Венгрии и победили со счётом 3:1. Наступательный потенциал команды позволил создать несколько опасных моментов, а максимальная концентрация способствовала их чёткой реализации.

Заслуживают похвалы Михел Эбишер, забивший гол и сделавший результативный пас, а также Гранит Джака. Лидер леверкузенского «Байера» провёл сезон на высочайшем уровне и на Евро-2024 не сбавил обороты. Он успевал страховать защитников и часто организовывал опасные атаки. В обороне надёжен был Мануэль Аканджи, сделавший несколько ключевых перехватов.

Швейцария — это стабильная сборная, игра которой базируется на жёсткой схеме. Главный тренер Мурат Якин часто находит интересные решения под конкретного соперника, чем ставит того в тупик. Сам наставник «красных крестоносцев» не переоценивает результат игры с Венгрией и мотивирует подопечных не расслабляться.

Шотландия неприятно удивила и пока является самой слабой командой на Евро-2024. Отсутствует внятная идея продвижения мяча, и лидеры не в оптимальном состоянии. В свою очередь, Мурат Якин держит свою команду в тонусе, и у «красных крестоносцев» системно выстроена игра. Мы предлагаем сделать ставку на победу Швейцарии и тотал больше 1.5 мяча за 2.32.

Прогноз и ставки на матч Евро-2024 Шотландия — Швейцария 19 июня 2024 года

Мурат Якин нашёл оптимальный баланс в составе, что и продемонстрировал в минувшем матче. Все линии команды в полном порядке, а Шотландия вряд ли совершит возрождение. Руины остались от яркой команды, которая хорошо сыграла в квалификации. Мы предлагаем сделать ставку на победу Швейцарии и тотал больше 1.5 мяча за 2.32.

Ставка: победа Швейцарии и тотал больше 1.5 мяча за 2.32.