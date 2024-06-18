Кубок Америки — 2024: Месси заберёт все лавры себе

Не только на Евро-2024 бушуют страсти, но и за океаном запланирован масштабный футбольный праздник. В ночь на 21 июня в США стартует Кубок Америки, и 16 сборных вступят в борьбу за престижный трофей. В составах национальных команд достаточно звёзд первой величины, и не стоит игнорировать этот турнир. Кто же главный претендент на титул и кто забьёт больше голов?

Месси и Ди Мария остановили время

Чемпион мира и действующий обладатель Кубка Америки — явный фаворит турнира. Представьте себе, что за последние пять лет Аргентина проиграла только три матча: бразильцам в полуфинале Кубка Америки — 2019, Саудовской Аравии на ЧМ-2022 и Уругваю в квалификации на ЧМ-2026.

Главный тренер Лионель Скалони уже сформировал окончательную заявку на Кубок Америки, включив в неё практически всех ветеранов, которые выиграли ЧМ в Катаре. В неё вошли Анхель Ди Мария, Лаутаро Мартинес, Эмилиано Мартинес и, конечно же, Лионель Месси. Но задумывается наставник Аргентины и о перспективах сборной, поэтому взял в США молодых Алехандро Гарначо и Валентина Карбони.

Напомним, сборная Аргентины сыграет в одной группе с Канадой, Перу и Чили. Сплав дерзкой молодости и огромного опыта высоко оценён букмекерами — на победу Аргентины в Кубке Америки можно сделать ставку с коэффициентом 2.75.

Винисиус Жуниор и Эндрик восстановят бразильцев из пепла

Великий нападающий Бразилии Роналдиньо раскритиковал сборную и заявил, что это худший состав за последние годы. Возможно, что экс-звезда «Барселоны» слишком эмоционален, поскольку наличие в заявке на Кубок Америки Винисиуса Жуниора и Эндрика смотрится очень интересно.

Хотя нужно признать, что Бразилия обоснованно утратила доверие болельщиков. После слабой игры на ЧМ-2022 сборная умудрилась проиграть подряд три матча в квалификации ЧМ-2026: Уругваю (0:2), Колумбии (1:2) и Аргентине (0:1). Последовали давно напрашивающиеся перемены у руля сборной, и её возглавил Доривал Жуниор. Он решительно настроен возродить победные традиции и опирается на молодых звёзд.

По товарищеским матчам складывается впечатление, что бразильцы вернулись к истокам и используют атакующую схему. Поможет ли им новый тренер обрести былую славу — пока сказать сложно, но рискнуть и сделать ставку на победу Бразилии на Кубке Америки можно с коэффициентом 3.25.

Марсело Бьелса может удивить

Весной 2023 года руководство сборной Уругвая перешло к Марсело Бьелсе. Опытнейший специалист заслужил неоднозначную репутацию своими дерзкими и иногда не поддающимися логике решениями, но тут он практически идеально встроился в пазл.

Подверженная эмоциональным перепадам сборная и Бьелса выдали шикарный результат. Особенно невероятным оказался отрезок из трёх матчей в квалификации ЧМ-2026, в котором уругвайцы последовательно победили Бразилию (2:0), Аргентину (2:0) и Боливию (3:0).

Хватило места и для очередного чудачества Бьелсы — на один из товарищеских матчей сборной он вызвал игрока из любительского клуба. Но в США опора будет на привычных лидеров: Дарвина Нуньеса, Родриго Бентанкура и ветерана Луиса Суареса. Победа уругвайцев на Кубке Америки оценивается коэффициентом 6.00.

Прогноз

Лионель Месси в недавнем интервью рассказал, что наслаждается каждой минутой на поле, поскольку завершение карьеры уже близко. Своей игрой за «Интер Майами» и сборную он доказывает мотивацию и находится в хорошей форме, поэтому Аргентина будет главным претендентом на победу. Да и в целом у Лионеля Скалони отличный состав, а свой талант наставник аргентинцев уже доказал победой на ЧМ-2022.

Кроме того, Месси вполне способен выиграть гонку бомбардиров. Аргентина, скорее всего, дойдёт до финала, поэтому у капитана сборной будет достаточно матчей, чтобы пополнить личный счёт забитых мячей на Кубке Америки. Сделать ставку, что Аргентина выиграет Кубок Америки, а Лионель Месси станет лучшим бомбардиром, можно за 6.00.

Ставка: Аргентина выиграет Кубок Америки, а Месси станет лучшим бомбардиром за 6.00.