Экспресс на Евро-2024: Германия не боится Венгрию, Хорватия реабилитируется

«Волшебные мадьяры» считаются неудобным соперником для немцев. Но не в этом случае.

Кажется, будто 1-й тур группового этапа Евро-2024 пролетел незаметно. 19 июня стартует 2-й тур матчем Хорватия — Албания. Представляем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 7.16 на встречи, которые пройдут сегодня.

Прогноз на матч Хорватия — Албания

Во встрече 1-го тура хорваты уступили Испании с разгромным счётом 0:3. Они прервали рекордную серию «красной фурии» по владению мячом, которая длилась с 2008 года и насчитывала 136 матчей. Однако вряд ли это можно назвать успехом. Многие привыкли, что «шашечные» здорово выступают на крупных турнирах. В этот раз им досталась сложная группа. Больше права на ошибку у «пламенных» нет. Если они потеряют очки в грядущем матче, то их шансы на выход в плей-офф сойдут на нет.

Сборная Албании встречу 1-го тура группового этап Евро-2024 проиграла Италии (1:2). «Орлы» забили самый быстрый мяч в истории чемпионатов Европы. Всего 23 секунды им потребовалось на то, чтобы воспользоваться неуверенной игрой Джанлуиджи Доннаруммы и открыть счёт. Тем не менее это никак не помогло «орлам». Всего 11 минут итальянцам потребовалось для того, чтобы сравнять счёт, а ещё через пять они уже вышли вперёд.

В том, что Хорватия победит, не возникает сомнений. Вопрос только в том, с каким счётом она выиграет. Напрашивается тотал больше 2.5 мяча. Во-первых, «пламенных» ожидает удобный соперник. Во-вторых, нужно громко реабилитироваться за прошлое поражение. Ставки на победу хорватов и тотал больше 2.5 мяча принимают за 2.25.

Прогноз на матч Германия — Венгрия

Юлиан Нагельсман проделал большой объём работы на сборах, и теперь она сполна окупается. Матч 1-го тура группового этапа домашнего чемпионата Европы с удивившей в отборе Шотландией бундестим выиграла с разгромным счётом — 5:1. Немцы доминировали на протяжении всех 90 минут. Они с большим перевесом выиграли по всем показателям. Бундестим напомнила себя образца 2014 года. Она допустила минимум ошибок, всё время активно шла вперёд и вполне могла забить больше.

У Венгрии в составе нет игроков такого калибра. Близко по уровню только Доминик Собослаи. Главным оружием команды были слаженная игра и фантастическая самоотдача, привитые Марко Росси. Однако встречу 1-го тура группового этапа Евро-2024 венгры по содержанию проиграли в одну калитку Швейцарии (1:3). Они позволили создать сопернику 2.50 xG и нанести 15 ударов, семь из которых пришлись в створ.

Уверенная победа во встрече 1-го тура группового этапа не окажет на бундестим расслабляющего действия. Немцы только начали показывать тот футбол, который хочет видеть Нагельсман. Юлиан требует постоянного прогресса. «Волшебные мадьяры» оступились, и вернуться в колею будет трудно. У хозяев турнира преимущество во всём. Они явные фавориты. Ставки на победу немцев и тотал больше 2.5 мяча принимают за 1.72.

Прогноз на матч Шотландия — Швейцария

Шотландия начала Евро-2024 хуже некуда и разгромно проиграла Германии со счётом 1:5. Коллапс коснулся всех линий команды: провалилась оборона, не контролировала мяч полузащита, и атака не создала ни одного момента. Да и сложно претендовать на что-либо без ударов в створ. Что касается забитого мяча, то он целиком на совести Антонио Рюдигера, который срезал мяч в свои ворота.

Швейцария отлично стартовала на Евро-2024. «Красные крестоносцы» методично давили на слабые места Венгрии и победили со счётом 3:1. Наступательный потенциал команды позволил создать несколько опасных моментов, а максимальная концентрация способствовала их чёткой реализации.

Шотландия неприятно удивила и пока является самой слабой командой на Евро-2024. Отсутствует внятная идея продвижения мяча, и лидеры не в оптимальном состоянии. В свою очередь, Мурат Якин держит свою команду в тонусе, и у «красных крестоносцев» системно выстроена игра. Мы предлагаем сделать ставку на победу Швейцарии за 1.85.

Экспресс на сегодня

Ставка 1: победа Хорватии в матче с Албанией и тотал больше 2.5 мяча за 2.25.

Ставка 2: победа Германии в игре с Венгрией и тотал больше 2.5 мяча за 1.72.

Ставка 3: победа Швейцарии в матче с Шотландией за 1.85.

Общий коэффициент: 2.25 Х 1.72 Х 1.85 = 7.16.