Голы на Евро-2024: Тони Кроос и Лука Модрич будут в центре внимания

Вчера две встречи завершили 1-й тур группового этапа Евро-2024. В целом обошлось без сюрпризов. Фавориты одержали свои победы, оставив аутсайдеров размышлять над ошибками.

Ничего не продемонстрировал Хвича Кварацхелия, и его сборная проиграла со счётом 1:3 Турции. Слава о нём бежит впереди результатов. Зивзивадзе вышел слишком поздно, на 85-й минуте.

Португальцы хоть и выиграли у чехов, но Роналду так и не смог отличиться, несмотря на все старания. Удача явно была не на его стороне. Сравнять счёт помог автогол, уже третий на Евро-2024, а затем в концовке встречи Шику Консейсау забил победный мяч — 2:1.

Уже по традиции сегодня попытаемся угадать возможных авторов голов. Матчи пройдут очень интересные, поэтому нас наверняка порадуют результативностью. Но смогут ли лидеры своих сборных выделиться? Это уже другой вопрос.

Хорватия — Албания: возраст Модричу не помеха

«Шашечные» только во 2-м туре могут открыть счёт своим голам на Евро-2024. Первую встречу они проиграли испанцам всухую — 0:3. Но по всем показателям хорваты были нацелены на гол, создали немало моментов, нанесли 16 ударов в сторону ворот, из которых пять пришлись в створ. Петкович не реализовал пенальти, и, судя по высказываниям тренера, он не должен был его бить. Возможно последуют какие-то санкции в отношении Бруно.

Но албанцы — подходящий соперник, чтобы забивать три мяча. Замены Модрича и Крамарича главный тренер произвёл, чтобы ключевые футболисты немного отдохнули, ведь матч с испанцами спасти уже было невозможно. Поэтому есть шанс, что Модрич забьёт гол в предстоящей встрече. К тому же если будет назначен пенальти, то исполнять его наверняка будет игрок мадридского «Реала». Коэффициент на гол Луки — 4.50.

Германия — Венгрия: Собослаи и Кроос зададут темп

Подопечные Марко Росси вполне могут быть в себе уверены перед матчем с немцами. Всё-таки они не проигрывали бундестим в трёх последних встречах. В одной из них одержали победу со счётом 1:0. Собослаи стал автором голевого паса в тот день. Высока вероятность, что Доминик вновь огорчит сборную Германии.

Да, венгры провели плохой матч со швейцарцами, но именно полузащитник «Ливерпуля» стал автором результативной передачи на Варгу в том единственном забитом мяче. На его голевой пас можно поставить за 8.00.

Забитый мяч — возможно это всё, на что могут рассчитывать «волшебные мадьяры». Потому что на домашнем Евро-2024 выступает совсем другая сборная Германии. В матче 1-го тура немцы разгромили Шотландию со счётом 5:1. Причём два гола забили футболисты, вышедшие на замену во втором тайме — Никлас Фюллькруг и Эмре Джан. Первые три мяча забили Вирц, Мусиала и Хаверц.

Тони Кроос старался и был максимально полезен во время развития атак. В целом практически все они и шли через полузащитника «Реала». В этот раз он должен отличиться. Ставки на то, что Кроос забьёт или сделает результативную передачу, принимают за 2.85. Также можно испытать удачу и поставить на индивидуальный тотал Фюллькруга больше 0.5 мяча за 2.15.

Прогнозы на Евро-2024

Ставка 1: Лука Модрич забьёт за 4.50.

Ставка 2: Доминик Собослаи сделает результативную передачу за 8.00.

Ставка 3: Тони Кроос забьёт гол или сделает результативную передачу за 2.85.

Ставка 4: индивидуальный тотал Никласа Фюллькруга больше 0.5 мяча за 2.15.