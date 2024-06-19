Словения — Сербия. Ян Облак остановит Митровича и Влаховича

20 июня состоится матч 2-го тура группового этапа Евро-2024 Словения — Сербия. Начало – в 16:00 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они считают фаворитами «белых орлов»: поставить на победу сербов можно с коэффициентом 1.85. Успех словенцев оценивается в 4.90. На ничью дают коэффициент 3.48.

Коэффициенты букмекеров на матч Евро-2024 Словения — Сербия 20 июня 2024 года

Букмекеры считают, что игра Словения — Сербия не получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.04, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.80. Если забьют сербы, сыграет коэффициент 1.19. Гол словенцев доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.59. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.90.

Анализ и прогноз на матч 2-го тура группового этапа Евро-2024 Словения — Сербия (20.06.2024)

Набирает обороты главное футбольное событие — Евро-2024. Встреча 2-го тура группового этапа турнира Словения — Сербия начнётся 20 июня в Мюнхене на «Альянц-Арене». Стартовый свисток раздастся в 16:00 мск.

Словения подтвердила свой прогресс на фоне качественно проведённой квалификации на Евро-2024. В 1-м туре подопечные Матьяж Кека сыграли вничью с Данией (1:1). Соперник открыл счёт в первом тайме, но не лишил словенцев решимости. Они упрямо гнули свою линию и отыгрались незадолго до конца встречи. Гол забил защитник Эрик Янжа.

Помогло добиться успеха кредо Матьяжа Кека — жёсткая схема и чёткое выполнение требований. Словенцы хорошо готовы физически, умело прессингуют, надёжно обороняются и справедливо рассчитывают на Яна Облака, который выручает в сложных ситуациях. Датчане нанесли 16 ударов, четыре в створ, но забили только один мяч.

В минувшей встрече в обороне хорошо сыграли знакомые российским болельщикам Ванья Дркушич из «Сочи» и экс-игрок ЦСКА Яка Бийол. Им удалось сдержать звезду «МЮ» Расмуса Хойлунда, который не сумел отметиться результативными действиями.

Сербия в 1-м туре уступила Англии со счётом 0:1. «Белые орлы» не допустили разгрома. Им даже удалось создать несколько опасных моментов, но подвела реализация. Александр Митрович и Душан Влахович при поддержке Сергея Милинковича-Савича давили на защиту «трёх львов», но до гола дело так и не дошло.

Главный тренер Драган Стойкович исправил ошибки в защите, за которые его критиковали перед началом Евро-2024. «Белые орлы» чётко держали позицию и не совершили грубых ошибок. Хотя, учитывая слабые результаты сербов в последних товарищеских матчах, ожидались несколько забитых мячей от англичан.

Вызывает беспокойство у болельщиков Сербии очередной скандал, который полыхает в сборной. Его инициатором оказался капитан команды Душан Тадич. Главный тренер оставил его на скамейке запасных и выпустил на поле лишь во втором тайме. В итоге полузащитник заявил, что должен был играть все 90 минут.

Сербия провела очень скучный матч с англичанами. Быть может, она решит исправиться? Словенцы приятно удивили сбалансированной игрой в минувшем матче. Все линии сборной чётко выполняли задачи, которые поставил Матьяж Кек. Команды примерно равны по классу, поэтому мы предлагаем сделать ставку на то, что Словения не проиграет, за 2.04.

Прогноз и ставки на матч Евро-2024 Словения — Сербия 20 июня 2024 года

Неброский, но надёжный стиль Матьяжа Кека позволил словенцам остановить сильную Данию. Словении ничего не нужно придумывать, а достаточно придерживаться рабочей схемы, чтобы выдержать давление «белых орлов». В свою очередь, резкие контратаки «парней» и умелое использование стандартов позволяют им рассчитывать на забитые мячи. Мы считаем, что Словения не проиграет.

Ставка: Словения не проиграет за 2.04.