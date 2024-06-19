Курс Евро. День шестой: настало время Модрича

Пятый игровой день Евро-2024 получился неоднозначным. Ставка Владимира Прокофьева на ТМ 3.5 угловых Грузии сгорела на 90+7-й минуте, но на 90+2-й – доехал возврат на фору (-1) в пользу Португалии.

Зато пользователь white-serge в комментариях выдал два из двух. Эх, давал бы такие прогнозы раньше.

В банке стало 92 960 фишек, переходим ко 2-му туру Евро.

Напомним правила челленджа:

условный банк – 100 000 фишек;

номинал ставок – 2000, 3000, 5000 и 10 000 фишек;

прогнозы на все матчи Евро.

СТАВКА №1

Матч: Хорватия – Албания.

Ставка: индивидуальный тотал Хорватии больше 1.5 за 1.70.

Сумма: 2000 фишек (возможная прибыль – 1400 фишек).

После 0:3 с Испанией жду совершенно другой результат от Хорватии. С самим футболом всё было не так плохо, и сухое поражение – это скорее статистическая аномалия.

Хорваты умудрились запороть и пенальти, и добивание, да и по ходу матча у них было несколько качественных моментов. Под горячую руку «шашечных» попадёт Албания.

Мне нравится ставка на ИТБ1 (1.5) за 1.70. В 1-м туре Хорватия не забила, но набрала 2,11 по xG. В предстоящей встрече Модрич и Ковачич (которых заменили пораньше ради отдыха) могут создать ещё больше моментов для партнёров.

Албания по делу пропустила два от Италии и не показала надежную оборону. Стоило чуть надавить, как защитные построения Силвиньо затрещали по швами. Не вижу предпосылок и ресурсов для улучшений.

СТАВКА №2

Матчи: Германия – Венгрия и Шотландия – Швейцария.

Ставка: Ф1 (-1.5) за 1.78 и Х2 за 1.20 с общим коэффициентом 2.13.

Сумма: 2000 фишек (возможная прибыль – 1500 фишек).

Германия – чуть ли не единственный из фаворитов Евро, кто не будет катать вату при разнице в счёте в один мяч. Во-первых, хозяевам турнира это не позволят болельщики. Во-вторых, это противоречит философии Нагельсмана.

Немцы будут давить, у них сумасшедшая группа атаки и невероятная конкуренция – прошлую встречу на скамейке начали Зане, Мюллер и Фюллькруг.

После 5:1 с Шотландией жду продолжение уверенных побед и беру Ф1(-1.5) за 1.78. Венгрия отлетела 1:3 Швейцарии и вряд ли сыграет значительно лучше.

Во второй встрече дня в группе А берём максимально надежные Х2 за 1.20, добавляем их в экспресс и получаем общий коэффициент 2.13.

Шотландия выиграла лишь 1 из 10 последних матчей – у Гибралтара. Швейцария, наоборот, потерпела только одно поражение за 15 предыдущих встреч.

Статистика очевидна и красноречива. Да, на 100% сенсацию исключить невозможно, но здесь такой риск минимален.

Итого: сделано две ставки на общую сумму 4000 фишек, в банке осталось 88 960 фишек.

Ставки – это не способ заработка, играйте ответственно.

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