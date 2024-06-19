Дания — Англия. Кейну и Беллингему нужно прибавлять

Саутгейт не успел решить проблемы до начала Евро-2024. Придётся нащупывать игру по ходу турнира.

20 июня состоится матч 2-го тура группового этапа Евро-2024 Дания — Англия. Начало игры — в 19:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами «трёх львов»: поставить на победу англичан можно с коэффициентом 1.69. Успех датчан оценён в 6.00. Ставки на ничью принимаются за 3.80.

Коэффициенты букмекеров на матч Евро-2024 Дания — Англия 20 июня 2024 года

Аналитики считают, что матч Дания — Англия не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.22, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.71. Если забьют датчане, сыграет коэффициент 1.78. Гол англичан доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.19. Поставить на «обе забьют» можно за 2.18.

Анализ и прогноз на матч 2-го тура группового этапа Евро-2024 Дания — Англия (20.06.2024)

Набирает обороты Евро-2024. 20 июня состоятся три встречи 2-го тура группового этапа турнира. В одной из них на стадионе «Дойче Банк Парк» во Франкфурте померяются силами Дания и Англия. Стартовый свисток запланирован на 19:00 мск.

В матче 1-го тура сборная Дании сыграла вничью со Словенией (1:1). Она провела два сильно отличающихся по содержанию тайма. В первом «алая гвардия» была очень активна. Она закономерно открыла счёт на 17-й минуте. Кристиан Эриксен отличился с передачи Йонаса Винда. Многолетний лидер сборной в итоге был признан лучшим игроком встречи.

Во втором тайме инициативу прибрали словенцы. Был противоречивый эпизод с неназначенным в ворота Каспера Шмейхеля пенальти, а затем мощным ударом сотряс каркас Беньямин Шешко. Словенцы наиграли на гол, и он закономерно пришёл после подачи углового на 77-й минуте.

Результат отрицательный для Дании. Бывший футболист «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин поделился мнением, что относительно минувшего розыгрыша чемпионата Европы «алая гвардия» стала невзрачнее. Он считает, что элитных футболистов в её составе стало меньше, а борьбы в игре стало больше.

У Дании появился молодой талант Расмус Хойлунд. На клубном уровне он выступает в одной команде с Эриксеном. У нападающего были хорошие отрезки, но в целом сезон для него и Кристиана нельзя назвать успешным. «Красные дьяволы» финишировали на восьмой строчке в АПЛ.

Из положительных моментов футбола сборной Дании Аршавин отметил хорошо отрегулированную оборону, креативность Эриксена и опасные стандарты. Он подчеркнул, что любому фавориту будет неприятно играть с «алой гвардией». Даже Англии?

В матче 1-го тура группового этапа Евро-2024 «три льва» не очень убедительно победили Сербию (1:0). Автором единственного забитого мяча стал Джуд Беллингем. Он отличился с передачи Букайо Саки. Удивительно, что встреча получилась нерезультативной.

Отличные моменты были у обеих команд. Особенно запомнился удар Гарри Кейна. Нападающий плотно пробил головой после точной подачи с фланга, но голкипер Сербии Предраг Райкович выручил свою команду, переправив мяч в перекладину.

У Джордана Пикфорда работы было ещё больше. У Англии и так часто наблюдалась нехватка надёжности в защите, а после попадания Гарри Магуайра в лазарет за неё стало совсем тревожно. Будь сербы самую малость расторопнее, «трём львам» пришлось бы несладко.

Подбор игроков в нападении и полузащите у Гарета Саутгейта просто фантастический. Одна звезда на другой. С обороной гораздо труднее, потому что у всех латералей, за исключением Кайла Уолкера, атакующие и созидательные навыки развиты куда лучше защитных.

Во встречах с обладающими мощным нападением сборными у «трёх львов» непременно возникнут проблемы. Дания не относится к числу таких команд. Если со вскрытием обороны Словении у неё возникли серьёзные проблемы, то чего от неё можно ожидать во встрече с Англией, класс игроков которой значительно выше?

Заключить пари на победу англичан и тотал меньше 4.5 мяча можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.90. Гарет Саутгейт понимает, что его команде не хватает баланса. Он старается минимизировать нагрузку на слабое звено, выпуская как можно больше обладающих оборонительными навыками футболистов.

Во встрече с Сербией в полузащите Саутгейт выпустил Трента Александер-Арнольда и опорного хавбека Деклана Райса. Многие раскритиковали тренера и лидеров национальной команды за неуверенную и пассивную игру, но пока что Англия способна выигрывать только так. На решение проблем нужно время.

Прогноз и ставки на матч Евро-2024 Дания — Англия 20 июня 2024 года

Дания — неудобный, но не очень трудный соперник. Она не так остро атакует, имеет огрехи в защите и заметно сбавила относительно Евро-2020. У Англии не возникло бы никаких проблем, будь она в хорошем тонусе. Так как нерешённые задачи есть, ждём от «трёх львов» ещё одну трудовую победу.

Ставка: победа Англии и тотал меньше 4.5 мяча за 1.90.