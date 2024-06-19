Испания — Италия. Де ла Фуэнте на шаг впереди Спаллетти

«Лазурная команда» в отстающих. До уровня «Красной фурии» ей расти и расти.

20 июня состоится матч 2-го тура группового этапа Евро-2024 Испания — Италия. Начало игры — в 22:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом «Красную фурию»: поставить на победу испанцев можно с коэффициентом 2.20. Успех итальянцев оценён в 3.70. Ставки на ничью принимаются за 3.30.

Коэффициенты букмекеров на матч Евро-2024 Испания — Италия 20 июня 2024 года

Аналитики считают, что матч Испания — Италия не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.16, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.75. Если забьют испанцы, сыграет коэффициент 1.25. Гол итальянцев доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.52. Поставить на «обе забьют» можно за 1.90.

Анализ и прогноз на матч 2-го тура группового этапа Евро-2024 Испания — Италия (20.06.2024)

Набирает обороты Евро-2024. 20 июня состоятся три встречи 2-го тура группового этапа турнира. В самой поздней из них на стадионе «Фельтинс-Арена» в Гельзенкирхене померяются силами Испания и Италия. Стартовый свисток запланирован на 22:00 мск.

В матче 1-го тура группового этапа Испания разгромила Хорватию (3:0). Счёт не закономерен. Не в том плане, что «Красная фурия» не заслужила победу. Она отлично воспользовалась созданными моментами. Просто «шашечные» упустили ряд шикарных возможностей забить. Они создали 2,23 xG.

«Пламенные» прервали рекордную серию испанцев, насчитывающую 136 встреч. Впервые с 2008 года «Красная фурия» проиграла по владению мячом. Говорит это не только о качестве футбола хорватов, но и в очередной раз показывает отличную адаптивность подопечных Луиса де ла Фуэнте к трудностям.

62-летний специалист привносит огромный вклад в развитие испанского футбола. Ранее он выиграл несколько турниров в качестве наставника молодёжной сборной. Через де ла Фуэнте прошло множество больших талантов. Теперь он пожинает плоды своих трудов и продолжает развивать вундеркиндов.

Одним из главных героев встречи с Хорватией стал 16-летний Ламин Ямаль. Ему покорилось удивительное достижение. Футболист «Барселоны» — самый юный автор голевой передачи в истории чемпионатов Европы. Де ла Фуэнте умело сочетает технику и скорость таких перспективных молодых игроков, как он, с опытом старожилов.

Нестандартные решения наставника — залог успеха «Красной фурии». Кто бы мог подумать, что мало кому известный ранее возрастной нападающий Хоселу станет джокером Луиса да ла Фуэнте. Он помог тренеру выиграть Лигу наций и впоследствии перебрался в состав мадридского «Реала».

Сборная Италии не так хороша, как Испания. Напрашивается суждение, что стоило раньше назначить Лучано Спаллетти на должность главного тренера национальной команды. Приведшему «Наполи» к скудетто специалисту нужно больше времени для систематизации игры.

«Лазурная команда» досталась Спаллетти в печальном виде. Она впервые в истории пропустила два подряд чемпионата мира и рисковала не пройти квалификацию на Евро-2024. Многие ещё долго будут вспоминать противоречивый эпизод с не назначенным в ворота итальянцев пенальти во встрече 10-го тура группового этапа отбора с Украиной (0:0).

Пропусти и проиграй тогда итальянцы, их ждал бы позор. А ведь тогда ими уже руководил Спаллетти. Экс-наставник «Зенита» проделал много работы, во многих аспектах улучшил игру сборной, но этого недостаточно. Ей всё ещё не хватает стабильности и качества.

Матч 1-го тура группового этапа Евро-2024 с Албанией начался для Италии с курьёзной коллективной ошибки. Она пропустила самый быстрый гол в истории чемпионатов Европы — на 23-й секунде. Джанлуиджи Доннарумма не закрыл ближний угол, а про действия защитников даже говорить не хочется.

«Лазурная команда» быстро исправилась. Уже к 16-й минуте на табло был установлен итоговый счёт — 2:1. Спаллетти волевая победа не впечатлила. Он остался недоволен некоторыми моментами игры. Если с албанцами у них возникли проблемы, то что будет в матче с куда более сильной Испанией?

Поставить на победу «Красной фурии» можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.20. Испанцы являются неудобным соперником для «лазурной команды». Итальянцы не выиграли всего лишь 1 из 11 последних очных встреч, с учётом контрольных.

Вспоминается, как три года назад «Красная фурия» подходила к встрече с не знающей поражений 37 матчей кряду Италией с большими кадровыми потерями. Несмотря на ожидания, испанцы показали гораздо более качественный футбол и выиграли со счётом 2:1. С тех пор они стали только сильнее, а вот «лазурная команда» — слабее.

Прогноз и ставки на матч Евро-2024 Испания — Италия 20 июня 2024 года

Последние несколько лет сборная Испании смотрится гораздо предпочтительнее Италии. Благодаря де ла Фуэнте в ней воцарились гармония и отличный баланс. У «Красной фурии» быстро прогрессирует молодёжь. «Лазурная команда» ещё далека от приемлемого вида. Она нестабильна и нуждается в изменениях.

Ставка: победа Испании за 2.20.