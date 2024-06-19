Аргентина — Канада. Месси выдвигается за Кубком Америки

Лионель может выиграть турнир во второй раз подряд. Начнёт он свой путь с победы в матче с «красными».

21 июня состоится матч 1-го тура группового этапа Кубка Америки Аргентина — Канада. Начало игры — в 3:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами бело-голубых: поставить на победу аргентинцев можно с коэффициентом 1.32. Успех канадцев оценён в 10.5. Ставки на ничью принимаются за 5.60.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка Америки Аргентина — Канада 21 июня 2024 года

Аналитики считают, что матч Аргентина — Канада получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.73, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.10. Если забьют аргентинцы, сыграет коэффициент 1.05. Гол канадцев доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.90. Поставить на «обе забьют» можно за 2.10.

Анализ и прогноз на матч 1-го тура группового этапа Кубка Америки Аргентина — Канада (21.06.2024)

Вовсю гремит Евро-2024, но теперь будет отвлекать от него Кубок Америки. 21 июня состоится матч, который откроет программу 1-го тура группового этапа турнира. Померяются силами в нём Аргентина и Канада. Стартовый свисток запланирован на 3:00 мск.

Сборная Аргентины подходит к Кубку Америки в качестве одного из фаворитов. Она проиграла только 2 из 56 последних официальных матчей во всех турнирах. Ничьих при этом очень мало. Лионель Скалони нашёл беспроигрышную стратегию.

Тренер давно осознал, что уровень нападающих и полузащитников национальной команды в разы выше, чем у защитников. Поэтому он решил отталкиваться от оборонительного стиля, создав тем самым необходимый баланс. В последних 56 официальных встречах его подопечные пропустили только 23 мяча.

За результативность беспокоиться не стоит. Несмотря на возраст и переезд в МЛС, её продолжает обеспечивать Лионель Месси. В последнем товарищеском матче с Гватемалой (4:1) он оформил дубль, а также отметился результативной передачей, которую превратил в гол Лаутаро Мартинес. Кстати, нападающий «Интера» тоже оформил дубль.

Таким образом, Месси вышел на второе место в истории по количеству забитых мячей на уровне сборных, сравнявшись с Али Даеи. В 182 встречах за национальную команду звёздный аргентинец записал на свой счёт 108 голов и отдал 56 результативных передач.

Вместе с Анхелем Ди Марией обладатель восьми «Золотых мячей» ведёт национальную команду к победам. Других футболистов сборной воодушевляют пример и самоотдача Месси. Они делают всё, чтобы помочь ему упрочить и без того невероятное наследие.

Канада — это хоккейная страна. Футбол в ней не так популярен и хорошо развит, как в Аргентине. В составе «красных» есть только два известных игрока — латераль мюнхенской «Баварии» Альфонсо Дэвис и результативный нападающий «Лилля» Джонатан Дэвид.

Для того чтобы быть одной из сильнейших сборных Северной Америки, имеющихся ресурсов Канаде хватает. Для решения более серьёзных задач — нет. Сборная выиграла только 3 из 11 последних матчей, с учётом товарищеских, и столько же раз сыграла вничью.

Уступили «красные» США (0:2 и 2:2 (2:3 пен.)), Японии (1:4), Ямайке (2:3) и Нидерландам (0:4). Бросается в глаза, что канадцы очень много пропустили. Поставить на победу Аргентины в предстоящем матче и тотал больше 2.5 мяча можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.00.

Настораживает только недавняя товарищеская встреча, в которой Канада сенсационно сыграла вничью с Францией (0:0). Впрочем, результату есть объяснение. «Трёхцветные» выступили пассивно, в экономичном режиме, предвкушая скорое начало Евро-2024. У «красных» было больше времени на восстановление, вот они и выложились лучше.

Это из ряда вон выходящий случай. Крайне маловероятно, что канадцам удастся избежать поражения и большого количества пропущенных мячей в предстоящей встрече. Разница в классе очень большая, и тонус у сборных разный.

У «красных» много нерешённых задач и проблем, в то время как бело-голубые уверенно обыгрывают всех подряд и выглядят поистине неуязвимыми. Суперкомпьютер оценивает их шансы на победу в Кубке Америки как самые высокие. Вероятность составляет 30,8% — больше всех.

Прогноз и ставки на матч Кубка Америки Аргентина — Канада 21 июня 2024 года

Как бы хорошо готовы ни были и с какой бы самоотдачей ни выступили канадцы, напрашивается ставка на победу Аргентины и «верх» по голам. У «красных» наблюдаются серьёзные проблемы оборонительного характера. У бело-голубых недостатков нет. Месси продолжает делать разницу и идти за трофеем.

Ставка: победа Аргентины и тотал больше 2.5 мяча за 2.00.