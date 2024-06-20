Италия проиграет. А Ямаль и Мората досрочно идут в плей-офф

Групповой этап чемпионата Европы — 2024 набрал обороты, позади один тур. 2-й тур стартовал 19 июня тремя матчами, а продолжится 20 июня ещё тремя. Разумеется, всё внимание в четверг будет приковано к матчу Испания — Италия в группе B. Стартовый свисток запланирован на 22:00 мск. Прежде чем давать прогнозы, ознакомимся с линией букмекеров и мнением аналитиков.

3:0 с Хорватией ничего не значат

Сборная Испании ожидаемо выглядит предпочтительнее в предстоящем матче, чем сборная Италии. Букмекеры оценивают победу испанцев коэффициентом 2.20, что приблизительно равно 45% вероятности. Успех итальянцев доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 3.80 — 26% вероятности. Любопытно, что даже ничья вероятнее победы номинальных гостей — коэффициент 3.30.

Конечно, вы можете заметить, что победа Испании в 1-м туре над Хорватией с разгромным счётом могла повлиять на мнение аналитиков. Это действительно солидный результат для первой игры в такой группе. И всё же три безответных мяча в ворота хорватов никак не влияют на Италию, которая сама сумела добыть победу. Пусть и более скромную, со счётом 2:1, над сборной Албании.

Разница в коэффициентах для таких именитых соперников действительно заметная, перевес очевиден. Однако он не является принципиальным, и итальянцы имеют достаточно возможностей, чтобы как минимум дать бой. Достаточно посмотреть на пять предыдущих очных встреч соперников. В четырёх случаях «Скуадра адзурра» забивала в ответ, ещё в двух — не проигрывала в основное время.

Далич не смог, а Спаллетти сможет

Сборная Испании сумела сохранить свои ворота нетронутыми в матче со сборной Хорватии. При этом голкипер Унай Симон, который выступает на турнире с повреждением и, по словам СМИ, нуждается в операции, отразил пенальти от Бруно Петковича на 80-й минуте. А ведь хорваты столько же владели мячом и атаковали, а также нанесли больше ударов по воротам.

Со сборной Италии похожий трюк не прокатит. Конечно, в обмене голами эксперты не так уверены, зато по отдельности гол итальянцев доступен с коэффициентом 1.48 (68% вероятности). При коэффициенте 1.26 (79%) на гол испанской команды. Вместе с тем ставка на тотал меньше 2.5 мяча в линии рассчитывается с коэффициентом 1.73, а ставка на тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.18.

Выбираем героя: Мората, Ямаль или Кьеза

Наиболее вероятным автором забитого мяча, по мнению аналитиков, является Альваро Мората. Нападающий сборной Испании уже отличился в 1-м туре, а его гол в ворота сборной Италии во 2-м туре доступен с коэффициентом 3.10. Это около 22% вероятности. Дальше в списке сразу несколько футболистов: Ферран Торрес, Хоселу, Айосе Перес и Микель Ойарсабаль. Точный удар каждого из них оценивается коэффициентом 3.50.

Любопытно будет наблюдать и за Ламином Ямалем в матче такого уровня. Испанец уже стал самым молодым автором ассиста в истории чемпионатов Европы, отдав голевую передачу на Даниэля Карвахаля. Его гол в ворота итальянской команды оценивается коэффициентом 4.00 — 25% вероятности, что не так уж и мало. При этом дубль футболиста «Барселоны» или больше голов доступны за 23.00.

В составе сборной Италии выбор куда скуднее. Гол Матео Ретеги, который провёл в матче с Албанией всего семь минут и не отметился результативными действиями, оценивается букмекерами коэффициентом 4.00. При этом гол Джанлуки Скамакки, который за 83 минуты того же матча нанёс три удара по воротам, идёт за 4.33. А в некогда незаменимого Федерико Кьезу, тоже оставшегося без голов, верят еще меньше — коэффициент 4.75.

Анализ и прогноз на матч 2-го тура чемпионата Европы Испания — Италия (20.06.2024)

Есть два варианта для ставки в предстоящем матче: первый попроще, второй — на подумать. Начнём с простого и более-менее очевидного. Несмотря на то что разница в коэффициентах на победы команд и ничью не такая большая, сборная Испании всё равно выйдет на поле с позиции фаворита. Испанцы хорошо выступили в 1-м туре с конкурентом и наверняка захотят досрочно обеспечить себе плей-офф, чтобы максимально отдохнуть с Албанией. Победа над Италией принесёт трёхочковый отрыв перед 3-м туром.

О серьёзном настрое «Красной фурии» говорит и тот факт, что тренерский штаб закрыл тренировки команды от СМИ. Судя по всему, есть желание добиться трофея. Другой момент кроется в составе испанцев. Звёздных имён здесь по пальцам пересчитать, но они и не нужны. Что уж говорить, если 21-летний Педри и 16-летний Ямаль уже заработали по ассисту. Игроки явно приехали не отбывать номер.

Ещё один аргумент — состояние сборной Италии. Конечно, албанцев удалось победить и заработать три очка в копилку. Вот только пришлось сразу же отыгрываться. При этом в собственной стране ругают команду, говорят о слабом поколении и проблемах. Даже Лучано Спаллетти не считает состав достаточно конкурентным на фоне таких бизонов, как Англия, Франция, Германия и, внимание, Испания.

Вот и получается, что сборная Испании вполне может обыграть сборную Италии во 2-м туре группового этапа чемпионата Европы. Причём голы (здесь мы плавно подходим ко второй ставке) имеет смысл ждать уже в первом тайме. Во-первых, матчей и времени для достижения результата мало, тянуть никто не будет. Во-вторых, испанцы забили Хорватии трижды до перерыва. Итальянцы и вовсе умудрились пропустить, отыграться и выйти вперёд за 16 минут игры с Албанией.

Исходя из этого, ставка «первый гол в первом тайме», на которую букмекеры дают 2.38, выглядит как минимум интересно. Можно подумать. Мы, конечно, остановимся на лобовой победе Испании в основное время. Но если есть желание, то не обязательно быть молодым Жан-Клодом Ван Даммом, чтобы попробовать усидеть сразу на двух стульях. Тем более в данной ситуации одно другому не противоречит.

Ставка: Испания победит за 2.20.