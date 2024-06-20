Экспресс на Евро-2024: Англия торопится в плей-офф, Сербия потеряет контроль

«Три льва» могут вслед за Германией досрочно выйти из группы, а «белым орлам» эта задача не по зубам.

Во 2-м туре группового этапа Евро-2024 сборным необходимо решать задачи. Сборная Германии уже досрочно оформила выход в плей-офф. Кто следующий? На 20 июня запланированы три встречи, которые были собраны в нашем экспрессе с коэффициентом 7.50.

Прогноз на матч Словения — Сербия

Словения подтвердила свой прогресс на фоне качественно проведённой квалификации на Евро-2024. В 1-м туре подопечные Матьяж Кека сыграли вничью с Данией (1:1). Соперник открыл счёт в первом тайме, но не лишил словенцев решимости. Они упрямо гнули свою линию и отыгрались незадолго до конца встречи. Гол забил защитник Эрик Янжа.

Сербия в 1-м туре уступила Англии со счётом 0:1. «Белые орлы» не допустили разгрома. Им даже удалось создать несколько опасных моментов, но подвела реализация. Александр Митрович и Душан Влахович при поддержке Сергея Милинковича-Савича давили на защиту «трёх львов», однако до гола дело так и не дошло.

Сербия провела очень скучный матч с англичанами. Быть может, она решит исправиться? Словенцы приятно удивили сбалансированной игрой в минувшем матче. Все линии сборной чётко выполняли задачи, которые поставил перед ними Матьяж Кек. Команды примерно равны по классу, поэтому мы предлагаем сделать ставку на то, что Словения не проиграет, за 2.00.

Прогноз на матч Дания — Англия

В матче 1-го тура сборная Дании сыграла вничью со Словенией (1:1). Она провела два сильно отличающихся по содержанию тайма. В первом «алая гвардия» была очень активна. Она закономерно открыла счёт на 17-й минуте. Во втором тайме инициативу прибрали словенцы и сравняли счёт.

В матче 1-го тура группового этапа Евро-2024 «три льва» не очень убедительно победили Сербию (1:0). Автором единственного забитого мяча стал Джуд Беллингем. Он отличился с передачи Букайо Саки. Удивительно, что встреча получилась нерезультативной.

Дания — неудобный, но не очень трудный соперник. Она не так остро атакует, имеет огрехи в защите и заметно сбавила относительно Евро-2020. У Англии не возникло бы никаких проблем, будь она в хорошем тонусе. Так как нерешённые задачи есть, ждём от «трёх львов» ещё одну трудовую победу за 1.72.

Прогноз на матч Испания — Италия

В матче 1-го тура группового этапа Испания разгромила Хорватию (3:0). Счёт не закономерен. Не в том плане, что «Красная фурия» не заслужила победу. Она отлично воспользовалась созданными моментами. Просто «шашечные» упустили ряд шикарных возможностей забить. Нестандартные решения наставника — залог успеха «Красной фурии». Кто бы мог подумать, что Хоселу станет джокером Луиса да ла Фуэнте. Это не все сюрпризы тренера испанцев.

Матч 1-го тура группового этапа Евро-2024 с Албанией начался для Италии с курьёзной коллективной ошибки. Она пропустила самый быстрый гол в истории чемпионатов Европы — на 23-й секунде. «Лазурная команда» быстро исправилась. Уже к 16-й минуте на табло был установлен итоговый счёт — 2:1. Спаллетти остался недоволен некоторыми моментами игры. Если с албанцами у них возникли проблемы, то что будет в матче с куда более сильной Испанией?

Поставить на победу «Красной фурии» можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.18. Испанцы являются неудобным соперником для «лазурной команды». Итальянцы выиграли всего лишь 1 из 11 последних очных встреч с учётом контрольных.

Экспресс на сегодня

Ставка 1: Словения не проиграет Сербии за 2.00.

Ставка 2: победа Англии в матче с Данией за 1.72.

Ставка 3: победа Испании в игре с Италией за 2.18.

Общий коэффициент: 2.00 Х 1.72 Х 2.18 = 7.50.