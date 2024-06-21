Турция — Португалия. Роналду избавится от главного конкурента

22 июня на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде состоится матч 2-го тура чемпионата Европы Турция — Португалия, группа F. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. Прежде чем сделать собственный прогноз на исход противостояния, попробуем разобраться в котировках букмекеров.

Что ждут букмекеры от матча чемпионата Европы Турция — Португалия 22 июня

Букмекеры считают сборную Португалии фаворитом в предстоящем матче. Поставить на её победу в букмекерских конторах предлагается с коэффициентом 1.61, что приблизительно равно 62% вероятности. Триумф сборной Турции идёт с коэффициентом 5.70 — 17% вероятности. При этом даже ничья вероятнее, чем победа турок. Коэффициент на ничью составляет 4.50.

С голами тоже должно быть всё хорошо. Коэффициент на тотал меньше 2.5 мяча составляет 2.20, а на тотал больше 2.5 мяча — 1.72. Гол Турции доступен с коэффициентом 1.55, а гол Португалии — с коэффициентом 1.11. Если же обе сборные забьют, сыграет коэффициент 1.78, вероятность данного события составляет 56%. Кроме того, результативность второго тайма, как ожидается, должна быть выше первого: коэффициент 2.00.

Что касается характера игры, то здесь эксперты выставляют привычные котировки. Если арбитры назначат пенальти, сыграет коэффициент 2.75 (36% вероятности). Удаление в любой команде оценивается коэффициентом 4.50 (22% вероятности). При этом вероятнее, что красную карточку получит турецкий футболист. Ситуация, при которой жёлтая карточка случится раньше замены, расценивают коэффициентом 1.42 (70% вероятности).

Анализ, прогноз и ставка на матч ЧЕ-2024 Турция — Португалия (22.06.2024)

В предстоящем матче 2-го тура группового этапа чемпионата Европы схлестнутся лидеры группы F. Сборная Турции сумела обыграть сборную Грузии со счётом 3:1, а сборная Португалии вымучила победу над сборной Чехии со счётом 2:1. На данный момент у них по три очка в активе и место в топ-2 квартета. Как и ожидалось, обе команды претендуют на выход в плей-офф, хотя всё складывалось по-разному.

Турки в первом тайме обменялись с грузинскими футболистами голами, а во втором забили ещё дважды. Судя по статистике, были лучше. Не с доминирующим преимуществом, зато по очень многим показателям. Провели больше атак и чаще били по воротам. Любопытно и то, что сразу два претендента на звание автора лучшего гола 1-го тура группового этапа — игроки Турции.

Португальцам же пришлось сильно потрудиться и пережить массу эмоций в матче с чехами. Атаковали столько, что хватит на целый турнир: нанесли 18 ударов, заработали 13 угловых и имели более чем двукратное преимущество по владению мячом. Очень много выручал голкипер. При этом чехи даже открыли счёт! Роналду и компания отыгрались благодаря автоголу, а победу вырвали уже в добавленное время.

И всё же в предстоящем матче фаворитом выйдет на поле именно сборная Португалии. Во-первых, класс исполнителей и общий уровень команды выше. В первом тайме Чехия вообще ничего не могла придумать в атаке и просто терпела у собственных ворот. Во-вторых, сборная Турции играет в обороне хуже и наверняка попытается чаще отвечать своими выпадами на атаки более звёздного соперника.

К слову, за это можно зацепиться при выборе ставки. В подготовительных товарищеских матчах турки получили шесть мячей от сборной Австрии и ещё два — от сборной Польши, которая в последнее время расклеилась. При этом они пропускали в пяти из восьми туров отборочного цикла Евро-2024. Не так много, зато регулярно.

Вместе с тем под руководством итальянца Винченцо Монтеллы команда старается создавать моменты. В матче с теми же грузинами показатель ожидаемых голов (xG) приблизился к отметке 2,5. Даже у Португалии в игре с чехами было всего 1,7. А другой аргумент в пользу выбора «тотал больше 2.5 мяча» — прошлая очная встреча соперников, которая состоялась в 2022 году и завершилась со счётом 3:1 в пользу португальцев.

Пожалуй, единственное, что может смутить — это довольно низкий коэффициент. Поставить в букмекерских конторах на то, что в матче будет забито минимум три мяча, как мы помним, можно с коэффициентом 1.72. Однако это не проблема. Добавим сюда то, что сборная Португалии не проиграет, и получим коэффициент 2.00. А это уже совсем другой разговор. П2 + ТБ 2.5 мяча и вовсе стоит 2.35, тоже можно рискнуть.

Хотя риск не такой высокий. Если уж португальцы умудрились в итоге пробить верх в матче с чехами, то с более атакующими турками наверняка получат куда больше возможностей для голов. Вместе с тем мотивация тоже имеется. В случае победы подопечные Роберто Мартинеса избавятся от конкурента и обеспечат себе выход в плей-офф, ведь отрыв от преследователей перед 3-м туром будет минимум три очка при победах в очных встречах.

Ставка: Португалия не проиграет и тотал больше 2.5 мяча за 2.00.