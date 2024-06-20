Лаутаро Мартинес и Лионель Месси откроют Кубок Америки яркой победой

Пока все наслаждаются Евро-2024, пришло время для матча открытия Кубка Америки. 21 июня Аргентина и Канада проведут встречу 1-го тура. Начало — в 3:00 мск. Начнут ли бело-голубые защищать титул чемпионов с победы? Или «красные» могут доставить проблемы? Быть может, они способны на сенсацию? Попробуем разобраться в этих вопросах.

Ставки и коэффициенты на матч Аргентина — Канада 21 июня 2024 года

Букмекеры считают фаворитом сборную Аргентины и предлагают поставить на её победу с коэффициентом 1.30. Шансы Канады оценили в 11.0. Вероятность ничьей идёт с коэффициентом 5.50.

Эксперты уверены в том, что предстоящая встреча будет результативной. Ставки на тотал больше 2.5 мяча принимаются за 1.75, а тотал меньше 2.5 мяча оценён в 2.12. Букмекеры назвали наиболее вероятный счёт матча — 2:0 в пользу бело-голубых. Поставить на этот исход можно с коэффициентом 6.00.

Анализ и прогноз на матч 1-го тура группового этапа Кубка Америки — 2024 Аргентина — Канада (21.06.2024)

Всё готово для начала Кубка Америки. Встреча 1-го тура группового этапа Аргентина — Канада начнётся 21 июня в Атланте. Стартовый свисток раздастся в 3:00 мск.

Аргентина признаётся фаворитом не только матча с Канадой, но и всего турнира. От чемпионов мира, в составе которых есть великолепный Лионель Месси, болельщики ждут подтверждения статуса и красивой игры. Не будем забывать и о том, что титул победителя Кубка Америки также находится у «альбиселесте».

Решение сделать тренером сборной Аргентины Лионеля Скалони было верным. Он вернул команде былое величие и позволил Месси получить единственный титул, которого не хватало в его коллекции. Конечно, речь о победе на чемпионате мира.

В июне 2024-го «альбиселесте» выглядят командой практически без слабых мест. В воротах блистает Эмилиано Мартинес, в обороне надёжен Лисандро Мартинес, полузащиту цементирует мобильный Алексис Мак Аллистер, а в нападении будут править бал Лионель Месси и Лаутаро Мартинес.

В США Лионель Скалони привёз практически всех ветеранов, которые выиграли ЧМ в Катаре. Разбавил состав наставник «альбиселесте» молодым и талантливым Алехандро Гарначо из «МЮ».

Сборная Канады слабо сыграла на ЧМ-2022 и Золотом кубке КОНКАКАФ. Последней каплей, которая переполнила чашу терпения, стал провал в матче с Японией (1:4). Главный тренер Джон Хердман потерял свой пост, а его место занял Джесси Марш. Дебют завершился разгромным поражением во встрече с Нидерландами со счётом 0:4.

Затем наставник восстановил репутацию «красных». Канада сыграла вничью 0:0 с Францией. В составе Канады выделяются звезда «Баварии» Альфонсо Дэвис и нападающий французского «Лилля» Джонатан Дэвид. Пока подопечные Джесси Марша не слишком понимают схему главного тренера, поэтому создают с огромным трудом опасные моменты.

Лионель Скалони поддерживает победные традиции и кардинально не меняет состав. Постепенно приходят молодые таланты, и смена поколений с передачей опыта идёт плавно. «Альбиселесте» играют очень сильно, и сложно найти у них болевые точки. С учётом отличной формы Месси и Лаутаро Мартинеса мы предлагаем сделать ставку на победу Аргентины с форой (-1.5) за 1.90.

Прогноз и ставки на матч Кубка Америки — 2024 Аргентина — Канада 21 июня 2024 года

Аргентина — наиболее сбалансированная и сильная сборная на Кубке Америки. Лионель Месси наслаждается игрой, осознавая скорое завершение карьеры в национальной команде. Он мотивирован и подошёл к турниру в отличной форме. Канада находится в стадии перестройки и вряд ли создаст проблемы «альбиселесте». Мы предлагаем сделать ставку на победу Аргентины с форой (-1.5) за 1.90.

Ставка: победа Аргентины с форой (-1.5) за 1.90.