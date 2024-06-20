Голы на Евро-2024: Кейн и Мората подадут пример, Тадич искупит вину

Гарри ожидает встреча с датчанами, а Альваро предстоит сыграть с итальянцами. Ну а Душан должен извиниться за свои слова делом.

Постепенно проясняется ситуация на Евро-2024. Сборная Германии во вчерашнем матче победила Венгрию со счётом 2:0. В итоге немцы уже отпраздновали досрочный выход в плей-офф. Хорваты сыграли вничью с албанцами – 2:2. Шансы на выход из группы ещё сохраняются.

Сегодня в группе D тоже может определиться команда, которая досрочно выйдет в плей-офф. Речь об Англии. Порассуждаем о том, кто из футболистов 20 июня может стать автором голов или результативных передач.

Словения – Сербия: Яна Облака ждут непростые 90 минут

Словенцы не проигрывают уже семь матчей во всех турнирах. Во многом это заслуга Яна Облака. В минувшей встрече с Данией (1:1) он совершил три сейва. Сербы почти наверняка будут играть первым номером, организуют мощный прессинг. В таком случае можно сделать ставку на победу Словении в лице Яна Облака по сейвам с коэффициентом 1.85.

В 2022 году команды провели две очные встречи в Лиге наций. Одна завершилась разгромной победой сербов со счётом 4:1, а другая вничью – 2:2. Митрович забил два мяча в них, а Тадич отдал три голевых паса.

Неожиданно у Душана возник конфликт с тренером. Он был недоволен тем, что не вышел в стартовом составе в игре с Англией. Позже капитан извинился за свои слова. Поставить на его результативную передачу можно за 4.00. Хороший шанс загладить вину на деле.

Дания – Англия: опыт Кейна сыграет ключевую роль

Многие раскритиковали матч 1-го тура Евро-2024 между Англией и Сербией. И было за что. Очень скучная встреча. Команды в общей сложности нанесли 11 ударов — шесть на счету сербских футболистов и пять — у англичан. Такое количество ударов стало антирекордом чемпионатов Европы с момента введения подобной статистики в 1980 году.

Будет ли нечто подобное в игре с Данией? Почему бы и нет! Несмотря на критику в адрес Саутгейта, он не будет отходить от привычного стиля. Если что-то менять, механизм может сломаться. А так «три льва» стабильно добывают победу. А какой ценой – им неважно. Встреча вполне может закончиться с одним забитым мячом. Его автором может стать Кейн. Коэффициент на его гол — 2.20. Шансы Беллингема забить оценили в 2.90.

Испания – Италия: «Красная фурия» богата на таланты

Интересный случай. Испания победила в матче 1-го тура Хорватию со счётом 3:0. Все три мяча пришлись на первый тайм. Италия выиграла у Албании – 2:1. Также все голы были забиты в первой половине встречи. Тотал больше 1.5 мяча в первом тайме идёт с коэффициентом 3.15.

Ламин Ямаль открыл счёт результативным передачам за сборную. Букмекеры предложили коэффициент 4.00 на его голевой пас во встрече с Италией. Конечно, это маловероятно. Матч с «лазурной командой» будет очень серьёзным испытанием. Он даже может закончиться вничью со счётом 1:1.

Но роль лидера атак должен взять на себя опытный Альваро Мората. Он получил небольшой ушиб в игр с «шашечными», однако, судя по последней информации, уже тренировался и готов выйти на поле. Его дело помогать молодёжи и подавать пример собственной работой. Автором одного из голов во встрече с хорватами стал как раз нападающий «Атлетико». На индивидуальный тотал Мораты больше 0.5 мяча дают коэффициент 2.80.

Прогнозы на Евро-2024

Ставка 1: Словения выиграет у Сербии по сейвам за 1.85.

Ставка 2: Душан Тадич сделает результативную передачу в игре Словения – Сербия за 4.00.

Ставка 3: Гарри Кейн забьёт гол в матче Дания – Англия за 2.20.

Ставка 4: тотал первого тайма в игре Испания – Италия больше 1.5 мяча за 3.15.

Ставка 5: Альваро Мората забьёт в матче Испания – Италия за 2.80.