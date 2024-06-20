Лунин, Мудрик и Довбик не знают, как решить проблемы сборной. Не понимает и Сергей Ребров.

Словакия — Украина. С такой игрой о плей-офф только мечтать

21 июня состоится матч 2-го тура группового этапа Евро-2024 Словакия — Украина. Начало – в 16:00 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они считают фаворитами жёлто-синих: поставить на победу украинцев можно с коэффициентом 2.10. Успех словаков оценивается в 3.86. На ничью дают коэффициент 3.32.

Коэффициенты букмекеров на матч Евро-2024 Словакия — Украина 21 июня 2024 года

Букмекеры считают, что игра Словакия — Украина не получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.15, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.72. Если забьют словаки, сыграет коэффициент 1.51. Гол украинцев доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.25. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.89.

Анализ и прогноз на матч 2-го тура группового этапа Евро-2024 Словакия — Украина (21.06.2024)

Набирает обороты главное футбольное событие — Евро-2024. Встреча 2-го тура группового этапа турнира Словакия — Украина начнётся 21 июня в Дюссельдорфе на «Меркур Шпиль-Арене». Стартовый свисток раздастся в 16:00 мск.

Словакия стала автором громкой сенсации, победив в матче 1-го тура Бельгию со счётом 1:0. Единственный мяч забил Иван Шранц, а голевая ситуация возникла после удачного перехвата в штрафной соперника. Таким образом, полностью оправдал себя акцент на интенсивный прессинг, который внедрил в сборную Франческо Кальцона.

Конечно, «красные дьяволы» пошли вперёд с удвоенной силой и вполне могли рассчитывать минимум на ничью, но без должной концентрации отнеслись к реализации опасных моментов. Дважды Ромелу Лукаку забивал, однако после видеопросмотра судья отменял взятие ворот, фиксируя нарушение правил.

Словакия под руководством Франческо Кальцоны прогрессирует. При отсутствии в составе большого количества звёзд европейского уровня команда добивается результата за счёт физической готовности и железной дисциплины. Так сборная стала структурированной и с чётко выраженными тренерскими идеями.

Украина в 1-м туре разочаровала. Подопечным Сергея Реброва было вполне по силам навязать борьбу Румынии, но труднообъяснимые ошибки голкипера Андрея Лунина их деморализовали и привели к разгрому со счётом 0:3. Робкие попытки отыграться соперник пресекал на корню, а защита неприятно поразила отсутствием концентрации.

Была надежда у болельщиков на звёздное нападение, но Георгий Судаков, Михаил Мудрик и Артём Довбик оказались в сложном положении. Румыны играли от обороны, но, владея мячом, жёлто-синие не знали, что предпринять: через центр пройти не удавалось, а подачи с флангов легко перехватывали защитники.

Кроме того, тренерский штаб Сергея Реброва не отреагировал изменением тактики. Можно было попробовать изменить рисунок игры, но команда оставалась внутри привычной структуры и лишние передачи не способствовали возникновению голевых ситуаций.

Франческо Кальцона создал крепкую команду, обучив её прессингу, обороне и быстрым контратакам. Принципы построения тактики помогают среднего уровня игрокам добиваться результата в матчах с топ-сборными, что на себе ощутила Бельгия. Украинцы на этом фоне заметно отстают. У них даже нет внятной тренерской идеи. Мы предлагаем сделать ставку на то, что Словакия не проиграет, за 1.78.

Прогноз и ставки на матч Евро-2024 Словакия — Украина 21 июня 2024 года

Словакия играет в агрессивной манере, стараясь за счёт прессинга быстро отбирать мяч и проводить резкие контратаки. Для подопечных Сергея Реброва это максимально неудобная схема, поскольку им нужно атаковать, тем самым подставляясь под выпады соперника. Благодаря чёткой структуре обороны удастся сдержать Довбика и Мудрика. Мы считаем, что Словакия не проиграет.

Ставка: Словакия не проиграет за 1.78.