Польша — Австрия. Непредсказуемый исход!

От результативности Левандовского, Буксы, Арнаутовича, Грегорича и Баумгартнера будет зависеть всё. Кто забьёт больше — тот выиграет.

21 июня состоится матч 2-го тура группового этапа Евро-2024 Польша — Австрия. Начало игры — в 19:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами подопечных Ральфа Рангника: поставить на победу австрийцев можно с коэффициентом 2.00. Успех поляков оценён в 3.76. Ставки на ничью принимаются за 3.54.

Коэффициенты букмекеров на матч Евро-2024 Польша — Австрия 21 июня 2024 года

Аналитики считают, что матч Польша — Австрия получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.87, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.93. Если забьют поляки, сыграет коэффициент 1.42. Гол австрийцев доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.20. Поставить на «обе забьют» можно за 1.68.

Анализ и прогноз на матч 2-го тура группового этапа Евро-2024 Польша — Австрия (21.06.2024)

Набирает обороты Евро-2024. 21 июня состоятся три встречи 2-го тура группового этапа турнира. В одной из них на арене «Олимпиаштадион» в Берлине померяются силами Польша и Австрия. Стартовый свисток запланирован на 19:00 мск.

Несмотря на попадание в лазарет Роберта Левандовского, Польша показала приличную игру и доставила немало проблем Нидерландам (1:2). Где-то ей не хватило везения, а где-то сказалась разница в классе. В любом случае «белые орлы» оставили после себя приятное впечатление.

Бело-красные встали на путь прогресса под руководством Михала Пробежа. В недавних контрольных встречах они победили Украину (3:1) и Турцию (2:1). Впечатляют реализация поляков и игра на стандартах. Они создают не очень много моментов, но каждый таит для соперников угрозу.

Пробеж — шикарный мотиватор. Видно, что его подопечные играют на пределе возможностей. Тренер делает всё, чтобы сохранять правильный настрой и положительную атмосферу. После поражения во встрече с Нидерландами он обратился к болельщикам с благодарностью за поддержку.

К матчу с Австрией «белые орлы» подходят с надеждой. Во-первых, они ещё не утратили шансы на выход в плей-офф. Во-вторых, в состав может вернуться Роберт Левандовски. Лидер национальной команды должен успеть оправиться от повреждения. Единственное, тренер может не рисковать его здоровьем и не выпустить в стартовом составе.

До получения травмы 35-летний нападающий пребывал в отличном тонусе. Под занавес сезона он здорово прибавил. Всего в 35 встречах в чемпионате Испании Левандовски забил 19 мячей и отдал восемь результативных передач. Если он выйдет на поле в грядущем матче, то его ждёт непростое испытание.

За здоровье Левандовского есть опасения. В матче 1-го тура группового этапа Евро-2024 с Францией (0:1) австрийцы показали жёсткую игру. Они часто и бесцеремонно фолили. Два лидера «трёхцветных» оросили газон кровью, хотя в обоих случаях была просто борьба за мяч.

Силовая игра — один из факторов успеха Австрии. Она уверенно прошла квалификацию на Евро-2024. Подопечные Рангника потеряли очки только во встречах с Бельгией (1:1 и 2:3). В обоих случаях они смотрелась не хуже «красных дьяволов», а в каких-то моментах даже лучше.

Футбол австрийцев не располагает к красоте и изящности. Они берут напористостью, борьбой и самоотдачей. Несмотря на довольно посредственную игру в атаке, в восьми встречах квалификации на чемпионат Европы в Германии австрийцы забили 17 мячей.

Восемь из них на троих соорудили Марсель Забитцер, Марко Арнаутович и Конрад Лаймер. Имена хорошо известные. На клубном уровне все трое провели весьма неплохой сезон. В предстоящем матче от них вполне можно ожидать высокой результативности.

Заключить пари на то, что сыграет ОЗ + ТБ 2.5 мяча, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.23. Во встречах 1-го тура группового этапа Евро-2024 защитники обеих сборных отдали много сил. У них попросту может не остаться энергии для того, чтобы дорабатывать до конца.

У нападающих, наоборот, не было возможности в полной мере проявить себя. Соперники оборонялись очень компактно и редко подпускали к своим воротам. Все свои навыки форвардам необходимо проявить в грядущем матче, важность которого нельзя переоценить.

Из группы могут выйти три команды. Первые два места, скорее всего, останутся за Францией и Нидерландами, а вот за третью путёвку поборются поляки и австрийцы.

Прогноз и ставки на матч Евро-2024 Польша — Австрия 21 июня 2024 года

Ожидается обилие забитых мячей. Возвращение в состав Левандовского, ход матчей 1-го тура группового этапа Евро-2024 и показатели на дистанции располагают к высокой результативности. Встреча наверняка получится интенсивной и зрелищной.

Ставка: обе забьют и тотал больше 2.5 мяча за 2.23.