Курс Евро. День седьмой: Саутгейт снова струсит

Шестой игровой день Евро-2024 привел к двум плюсовым прогнозам. Ординар Владимира Прокофьева на ТБ 1.5 гола Хорватии зашел благодаря ударной трëхминутке, а экспресс на Германию с форой (-1.5) и Х2 на Швейцарию доехал не без доли везения.

В банке стало 96 620 фишек, сегодня яркие афиши.

Напомним правила челленджа:

условный банк – 100 000 фишек;

номинал ставок – 2000, 3000, 5000 и 10 000 фишек;

прогнозы на все матчи Евро.

СТАВКА №1

Матчи: Словения – Сербия и Дания – Англия.

Ставка: ТБ 3.5 ЖК за 1.65 и ТМ 2.5 гола за 1.65 с общим коэффициентом 2.72.

Сумма: 2000 фишек (возможная прибыль – 3440 фишек).

В балканской встрече ставлю на эмоции, борьбу, страсть и различные футбольные хитрости – то есть на тотал жёлтых карточек больше 3.5 за 1.65.

Словению и Сербию не устроит ничья, что придаст ещё больше огня и нервов предстоящему матчу.

Главный арбитр Иштван Ковач тоже хорош. В прошлом сезоне рефери в сумме отработал на 10 матчах Лиги чемпионов и Лиги Европы. Выбранная ставка сыграла в девяти случаях, 90% «верха» по жёлтым.

В другой встрече группы С беру очевидный тотал голов меньше 2.5 за 1.65. Дания и Англия – одни из самых осторожных сборных на этом Евро, и я не верю в резкую смену философии у этих сборных.

В 1-м туре Дания скатала 1:1 со Словенией, а Англия со счётом 1:0 победила Сербию. В основное время личных встреч история аналогичная:

1:1 в полуфинале прошлого Евро;

0:1 в Лондоне и 0:0 в Копенгагене в Лиге наций.

Трусливый Саутгейт продолжит гнуть свою линию.

СТАВКА №2

Матч: Испания – Италия.

Ставка: обе забьют за 1.97.

Сумма: 2000 фишек (возможная прибыль – 1940 фишек).

Испания и Италия на двоих выиграли три из четырёх прошлых Евро. Это сильные сборные, которые пусть и не входят в топ-3 фаворитов по коэффициентам, но способны на многое.

Матч на три результата, статистических трендов минимум, при любой ставке есть риски. В этой ситуации мне нравится вариант «обе забьют» за 1.97.

Во-первых, в пользу исхода говорят прошлые очные встречи – 1:1 в основное время на Евро-2020, а также две победы Испании по 2:1 в Лиге наций.

Во-вторых, у обеих сборных прошла смена поколений, и текущие оборонительные линии пока не назвать великими.

Испания отошла от унылой тики-таки, стала чуть более вертикальной и лишь чудом не пропустила от постаревшей Хорватии. Италия даже с Албанией дала сопернику много шансов и могла получить даже два мяча в свои ворота.

Турнирные расклады позволяют не особо переживать за результат, поэтому команды не должны играть на 0:0.

Итого: сделано две ставки на общую сумму 4000 фишек, в банке осталось 92 620 фишек.

Ставки – это не способ заработка, играйте ответственно.

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