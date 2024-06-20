ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Статьи

Нидерланды — Франция, прогноз на матч Евро-2024 21 июня 2024 года, где смотреть онлайн бесплатно, прямая трансляция

Нидерланды — Франция. Гризманн подстрахует Мбаппе
Михаил Коробов
Нидерланды — Франция: прогноз на матч Евро-2024
Аудио-версия:
Комментарии
Капитан «трёхцветных» угодил в лазарет с переломом носа. Благо лидерские качества есть не только у него.

21 июня состоится матч 2-го тура группового этапа Евро-2024 Нидерланды — Франция. Начало игры — в 22:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение «трёхцветным»: поставить на победу французов можно с коэффициентом 2.30. Успех нидерландцев оценён в 3.30. Ставки на ничью принимаются за 3.40.

Коэффициенты букмекеров на матч Евро-2024 Нидерланды — Франция 21 июня 2024 года

Аналитики считают, что матч Нидерланды — Франция не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.94, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.92. Если забьют нидерландцы, сыграет коэффициент 1.37. Гол французов доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.24. Поставить на «обе забьют» можно за 1.76.

Анализ и прогноз на матч 2-го тура группового этапа Евро-2024 Нидерланды — Франция (21.06.2024)

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа D. 2-й тур
21 июня 2024, пятница. 22:00 МСК
Нидерланды
Не начался
Франция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Набирает обороты Евро-2024. 21 июня состоятся три встречи 2-го тура группового этапа турнира. В самой поздней из них на стадионе «Ред Булл-Арена» в Лейпциге померяются силами Нидерланды и Франция. Стартовый свисток запланирован на 22:00 мск.

Прогноз на матч Кубка Америки:
Лаутаро Мартинес и Лионель Месси откроют Кубок Америки яркой победой
Лаутаро Мартинес и Лионель Месси откроют Кубок Америки яркой победой

В матче 1-го тура группового этапа Нидерланды победили Польшу (2:1). «Оранжевым» повезло. Они сравняли счёт благодаря удачному рикошету, а вырвали победу в концовке. Если бы Роберт Левандовски не пропустил встречу из-за травмы, результат вполне мог быть другим.

В товарищеских матчах Рональд Куман убедил, что его подопечные хорошо готовы к Евро-2024. Нидерланды разгромили Канаду (4:0) и Исландию (4:0). Они продемонстрировали хороший атакующий футбол, интересный, быстрый и слаженный. Всё работало как швейцарские часы.

Даже у показывающего последние годы посредственный футбол Мемфиса Депая что-то начало получаться. Он забил в обеих встречах, а также выдал красивую дальнюю передачу, которую превратил в гол Дониэлл Мален. Казалось, Нидерланды начали прибавлять, но игра с Польшей расставила всё по местам.

Уже в который раз у Кумана не получается наладить качественную игру в нападении? Известный российский тренер Николай Писарев отметил чутьё нидерландского специалиста. Его впечатлило, что вышедший на замену Ваут Вегорст забил через две минуты после появления на поле первым же касанием.

Когда бой Павлович — Волков:
Сергей Павлович — Александр Волков. Чего ждать от боя лучших русских тяжеловесов в UFC?
Сергей Павлович — Александр Волков. Чего ждать от боя лучших русских тяжеловесов в UFC?

Безусловно, у Рональда Кумана есть сильные качества. В прошлом он легендарный футболист, а сейчас — неплохой наставник. Только вот нынешним Нидерландам нужен не просто неплохой, а элитный тренер, который сбалансирует и стабилизирует игру команды.

На групповом этапе квалификации на Евро-2024 нидерландцы дважды проиграли Франции (0:4 и 1:2). Сложилось впечатление, что встретились сборные не одного уровня. Даже дома «оранжевые» уступили «трёхцветным» по всем показателям.

В обеих встречах результат сделал Килиан Мбаппе. Он оформил два дубля, а также отметился результативной передачей. Матч 1-го тура группового этапа Евро-2024 с Австрией (1:0) стал для капитана «синих» настоящим кошмаром, хотя начиналось всё неплохо. На 38-й минуте после его прострела мяч в свои ворота срезал Максимилиан.

Во втором тайме Мбаппе упустил шикарную возможность забить после выхода один на один, а затем ещё и сломал нос, врезавшись в защитника Австрии. Сообщается, что во встрече с Нидерландами Килиан вряд ли сыграет, а вот в матче с Польшей может появиться на поле.

Дидье Дешам отметил улучшение состояния Мбаппе. Он отметил, что срочной надобности в операции нет. Проблема в том, что Килиан в любом случае не сможет показать лучшей игры. Врач отметил, что нападающему будет трудно дышать из-за опухания.

Потеря очень болезненная, но у Дешама в подспорье огромное количество качественных игроков. Равноценной замены Мбаппе нет, но тренеру не привыкать работать в условиях больших кадровых потерь. Последние несколько лет, что ни крупный турнир, Франция подходит к нему в ослабленном виде и всё равно стабильно добирается до финальных стадий.

Всё благодаря большой глубине состава и огромному опыту Дешама. У них лидерских качеств не меньше, чем у Килиана Мбаппе. П1 принимается с коэффициентом 2.30. «Синие» выиграли семь из восьми последних очных встреч (две товарищеские). Ещё одна проходила на стадионе «Де Кёйп» в Фейеноорде (Нидерланды). И то это было в Лиге наций, на которую «трёхцветные» банально не настроились.

Прогноз и ставки на матч Евро-2024 Нидерланды — Франция 21 июня 2024 года

Нидерланды — отнюдь не слабая сборная, но с построением атак и рисунком игры у Рональда Кумана постоянно возникают большие проблемы во встречах с сильными соперниками. Маловероятно, что у него получится перехитрить Дидье Дешама. Даже без Мбаппе «трёхцветные» видятся фаворитами. История очных встреч всецело на их стороне.

Ставка: победа Франции за 2.30.

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android