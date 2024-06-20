Нидерланды — Франция. Гризманн подстрахует Мбаппе

Капитан «трёхцветных» угодил в лазарет с переломом носа. Благо лидерские качества есть не только у него.

21 июня состоится матч 2-го тура группового этапа Евро-2024 Нидерланды — Франция. Начало игры — в 22:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение «трёхцветным»: поставить на победу французов можно с коэффициентом 2.30. Успех нидерландцев оценён в 3.30. Ставки на ничью принимаются за 3.40.

Коэффициенты букмекеров на матч Евро-2024 Нидерланды — Франция 21 июня 2024 года

Аналитики считают, что матч Нидерланды — Франция не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.94, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.92. Если забьют нидерландцы, сыграет коэффициент 1.37. Гол французов доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.24. Поставить на «обе забьют» можно за 1.76.

Анализ и прогноз на матч 2-го тура группового этапа Евро-2024 Нидерланды — Франция (21.06.2024)

Набирает обороты Евро-2024. 21 июня состоятся три встречи 2-го тура группового этапа турнира. В самой поздней из них на стадионе «Ред Булл-Арена» в Лейпциге померяются силами Нидерланды и Франция. Стартовый свисток запланирован на 22:00 мск.

В матче 1-го тура группового этапа Нидерланды победили Польшу (2:1). «Оранжевым» повезло. Они сравняли счёт благодаря удачному рикошету, а вырвали победу в концовке. Если бы Роберт Левандовски не пропустил встречу из-за травмы, результат вполне мог быть другим.

В товарищеских матчах Рональд Куман убедил, что его подопечные хорошо готовы к Евро-2024. Нидерланды разгромили Канаду (4:0) и Исландию (4:0). Они продемонстрировали хороший атакующий футбол, интересный, быстрый и слаженный. Всё работало как швейцарские часы.

Даже у показывающего последние годы посредственный футбол Мемфиса Депая что-то начало получаться. Он забил в обеих встречах, а также выдал красивую дальнюю передачу, которую превратил в гол Дониэлл Мален. Казалось, Нидерланды начали прибавлять, но игра с Польшей расставила всё по местам.

Уже в который раз у Кумана не получается наладить качественную игру в нападении? Известный российский тренер Николай Писарев отметил чутьё нидерландского специалиста. Его впечатлило, что вышедший на замену Ваут Вегорст забил через две минуты после появления на поле первым же касанием.

Безусловно, у Рональда Кумана есть сильные качества. В прошлом он легендарный футболист, а сейчас — неплохой наставник. Только вот нынешним Нидерландам нужен не просто неплохой, а элитный тренер, который сбалансирует и стабилизирует игру команды.

На групповом этапе квалификации на Евро-2024 нидерландцы дважды проиграли Франции (0:4 и 1:2). Сложилось впечатление, что встретились сборные не одного уровня. Даже дома «оранжевые» уступили «трёхцветным» по всем показателям.

В обеих встречах результат сделал Килиан Мбаппе. Он оформил два дубля, а также отметился результативной передачей. Матч 1-го тура группового этапа Евро-2024 с Австрией (1:0) стал для капитана «синих» настоящим кошмаром, хотя начиналось всё неплохо. На 38-й минуте после его прострела мяч в свои ворота срезал Максимилиан.

Во втором тайме Мбаппе упустил шикарную возможность забить после выхода один на один, а затем ещё и сломал нос, врезавшись в защитника Австрии. Сообщается, что во встрече с Нидерландами Килиан вряд ли сыграет, а вот в матче с Польшей может появиться на поле.

Дидье Дешам отметил улучшение состояния Мбаппе. Он отметил, что срочной надобности в операции нет. Проблема в том, что Килиан в любом случае не сможет показать лучшей игры. Врач отметил, что нападающему будет трудно дышать из-за опухания.

Потеря очень болезненная, но у Дешама в подспорье огромное количество качественных игроков. Равноценной замены Мбаппе нет, но тренеру не привыкать работать в условиях больших кадровых потерь. Последние несколько лет, что ни крупный турнир, Франция подходит к нему в ослабленном виде и всё равно стабильно добирается до финальных стадий.

Всё благодаря большой глубине состава и огромному опыту Дешама. У них лидерских качеств не меньше, чем у Килиана Мбаппе. П1 принимается с коэффициентом 2.30. «Синие» выиграли семь из восьми последних очных встреч (две товарищеские). Ещё одна проходила на стадионе «Де Кёйп» в Фейеноорде (Нидерланды). И то это было в Лиге наций, на которую «трёхцветные» банально не настроились.

Прогноз и ставки на матч Евро-2024 Нидерланды — Франция 21 июня 2024 года

Нидерланды — отнюдь не слабая сборная, но с построением атак и рисунком игры у Рональда Кумана постоянно возникают большие проблемы во встречах с сильными соперниками. Маловероятно, что у него получится перехитрить Дидье Дешама. Даже без Мбаппе «трёхцветные» видятся фаворитами. История очных встреч всецело на их стороне.

Ставка: победа Франции за 2.30.