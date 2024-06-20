Сергей Павлович — Александр Волков. Драго попадёт под каток десантника

Даже не мечтайте! Поражение в бою за звание временного чемпиона Аспиналлу только мотивирует.

В ночь с 22 на 23 июня состоится одно из самых интересных событий в UFC. В Саудовской Аравии состоится поединок, в котором померяются силами два топовых российских бойца — Сергей Павлович и бывший чемпион Bellator в тяжёлом весе Александр Волков.

Когда бой Сергей Павлович — Александр Волков

Бой между Сергеем Павловичем и Александром Волковым состоится в ночь с 22 на 23 июня 2024 года на стадионе «Кингдом Арена» в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Во сколько начало боя Павлович — Волков

Бой между Сергеем Павловичем и Александром Волковым начнётся не раньше 23:00 мск 22 июня 2024 года.

По какому каналу покажут бой Павлович — Волков, где смотреть прямой эфир

В прямом эфире поединок между Павловичем и Волковым можно посмотреть на телеканале «Матч!».

Коэффициенты букмекеров на бой Сергей Павлович — Александр Волков

Букмекеры считают фаворитом Сергея Павловича. Ставки на его победу принимаются с коэффициентом 1.47. Шансы Александра Волкова оценили коэффициентом 2.80. Поставить на ничью можно с коэффициентом 55.0.

Павлович вернётся сильнее?

Сергей Павлович является одним из самых интересных бойцов. Где начинается и заканчивается его потенциал — сказать затруднительно. Десантник освоил ряд стилей смешанных единоборств. Они позволяют с максимальной эффективностью пользоваться невероятной мощью.

Павлович отдаёт предпочтение открытой рубке. Только 3 из 20 поединков на профессиональном уровне с его участием длились больше одного раунда. Если Сергей попадает в цель, у соперника не остаётся никаких шансов. Его удары сравнимы с кувалдой.

В то же время от Павловича можно ждать всего что угодно. По понятным причинам он мало изучен. Долго находиться с десантником в октагоне — задача трудновыполнимая. Он оснащён отличными физическими данными и хорошей скоростью.

Главный вопрос и интрига — как быстро Сергей оправится от поражения в поединке за титул временного чемпиона UFC в тяжёлом весе с Томом Аспиналлом? Не отразится ли оно на его моральной составляющей?

Ранее Павлович уже проигрывал нокаутом в первом раунде. Потушил ему свет Алистар Оверим. Боевой дух Сергея остался непоколебим. Следом он установил рекорд UFC, одержав шесть побед подряд нокаутом в первом раунде.

Хватит ли Волкову техники?

У Александра Волкова физиология совсем другая. И техника — тоже. У Драго нет такого мощного нокаутирующего удара, как у Павловича. Ему приходится больше двигаться, а также чаще проявлять изобретательность, чтобы наносить ощутимые удары.

Можно сказать, что Волков техничнее Павловича. Однако это мало о чём говорит. Опыт боёв с мощными соперниками, стремящимися завершить поединок в первом же раунде, у Александра печальный. Он уступил Деррику Льюису, Кёртису Блэйдсу, Сирилю Гану и Тому Аспиналлу.

У Сергея Павловича с Льюисом и Блэйдсом не возникло никаких проблем. Первого он нокаутировал меньше чем за минуту, а второго — за три минуты с небольшим. Десантник может положить начало завершению карьеры Драго.

Александру 35 лет, и он ещё может попылить. Однако в случае поражения реабилитировать карьеру будет очень сложно. Она либо медленно, но верно, либо быстро, но в итоге всё равно пойдёт на спад. Сергей располагается на более высокой позиции в рейтинге, и перспективы у него куда интереснее.

Дизмораль неведома десантнику

Заключить пари на победу Сергея Павловича в первом раунде можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.45. Ударная мощь десантника — слишком сильное оружие, которому Драго противопоставить нечего.

Александр может попробовать перевести Павловича на канвас и забрать бой решением. Однако, скорее всего, Сергей пробьёт его защиту, как это ранее делали Льюис, Блэйдс, Ган, а также Аспиналл, и запишет в свой актив очередную победу в первом раунде.

Ставка: победа Сергея Павловича в первом раунде за 2.45.