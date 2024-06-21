Мбаппе готов рисковать, сборная Украины продолжит падение. Экспресс на Евро-2024

Франции нужна ещё одна победа, а жёлто-синие, похоже, останутся на последнем месте в группе.

Продолжаем наслаждаться футболом на Евро-2024. 21 июня пройдут очередные матчи 2-го тура группового этапа. Представляем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 7.51 на встречи, которые запланированы на сегодня.

Прогноз на матч Словакия — Украина

Словакия стала автором громкой сенсации, победив в матче 1-го тура Бельгию со счётом 1:0. Единственный мяч забил Иван Шранц, а голевая ситуация возникла после удачного перехвата в штрафной соперника. Таким образом, полностью оправдал себя акцент на интенсивный прессинг, который внедрил в сборную Франческо Кальцона.

Украина в 1-м туре разочаровала. Подопечным Сергея Реброва было вполне по силам навязать борьбу Румынии, но труднообъяснимые ошибки голкипера Андрея Лунина их деморализовали и привели к разгрому со счётом 0:3. Робкие попытки отыграться соперник пресекал на корню, а защита неприятно поразила отсутствием концентрации.

Словакия играет в агрессивной манере, стараясь за счёт прессинга быстро отбирать мяч и проводить резкие контратаки. Для подопечных Сергея Реброва это максимально неудобная схема, поскольку им нужно атаковать, тем самым подставляясь под выпады соперника. Мы считаем, что Словакия не проиграет за 1.75.

Прогноз на матч Польша — Австрия

Несмотря на попадание в лазарет Роберта Левандовского, Польша показала приличную игру и доставила немало проблем Нидерландам (1:2). Где-то ей не хватило везения, а где-то сказалась разница в классе. В любом случае «белые орлы» оставили после себя приятное впечатление. Бело-красные встали на путь прогресса под руководством Михала Пробежа. В недавних контрольных встречах они победили Украину (3:1) и Турцию (2:1). Впечатляют реализация поляков и игра на стандартах.

В матче 1-го тура группового этапа Евро-2024 с Францией (0:1) сборная Австрии показала жёсткую игру. Она часто и бесцеремонно фолила. Два лидера «трёхцветных» оросили газон кровью, хотя в обоих случаях была просто борьба за мяч. Силовая игра — один из факторов успеха австрийцев. Они уверенно прошли квалификацию на Евро-2024. Подопечные Рангника потеряли очки только во встречах с Бельгией (1:1 и 2:3).

Ожидается обилие забитых мячей. Возвращение в состав Левандовского, ход матчей 1-го тура группового этапа Евро-2024 и показатели на дистанции располагают к высокой результативности. Встреча наверняка получится интенсивной и зрелищной. Ставки на тотал больше 2.5 мяча принимают за 1.95.

Прогноз на матч Нидерланды — Франция

В матче 1-го тура группового этапа Нидерланды победили Польшу (2:1). «Оранжевым» повезло. Они сравняли счёт благодаря удачному рикошету, а вырвали победу в концовке. В товарищеских матчах Рональд Куман убедил, что его подопечные хорошо готовы к Евро-2024. Нидерланды разгромили Канаду (4:0) и Исландию (4:0). Они продемонстрировали хороший атакующий футбол, интересный, быстрый и слаженный. Всё работало как швейцарские часы.

На групповом этапе квалификации на Евро-2024 нидерландцы дважды проиграли Франции (0:4 и 1:2). В обеих встречах результат сделал Килиан Мбаппе. Он оформил два дубля, а также отметился результативной передачей. Матч 1-го тура группового этапа Евро-2024 с Австрией (1:0) стал для капитана «синих» настоящим кошмаром, хотя начиналось всё неплохо.

Во втором тайме Мбаппе упустил шикарную возможность забить после выхода один на один, а затем ещё и сломал нос, врезавшись в защитника Австрии. Сообщается, что Килиан, несмотря на травму, уже приступил к тренировкам. Футболист привык рисковать. Но будет ли делать это тренер? Выпускать нападающего «Реала» — большой риск для его же здоровья.

Нидерланды — отнюдь не слабая сборная, но с построением атак и рисунком игры у Рональда Кумана постоянно возникают большие проблемы во встречах с сильными соперниками. Маловероятно, что у него получится перехитрить Дидье Дешама. История очных встреч всецело на стороне французов. Ставки на их победу принимают за 2.20.

Экспресс на сегодня:

Ставка 1: Словакия не проиграет Украине за 1.75.

Ставка 2: тотал больше 2.5 мяча в игре Польша — Австрия за 1.95.

Ставка 3: победа Франции в матче с Нидерландами за 2.20.

Общий коэффициент: 1.75 Х 1.95 Х 2.20 = 7.51.