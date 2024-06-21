«Эдмонтон» — «Флорида», шестой матч. Бобровский прервёт веселье Макдэвида

«Пантеры» ушли от привычной оборонительной игры и поплатились за рискованный эксперимент. Пора откатить систему.

22 июня состоится шестой матч финала плей-офф НХЛ «Эдмонтон» — «Флорида». Начало – в 3:00 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они признают фаворитами хозяев. Поставить на победу «Ойлерз» можно с коэффициентом 2.26, а шансы «Пантерз» оценили в 2.64. Ничья в основное время доступна за 4.25.

Коэффициенты букмекеров на матч плей-офф НХЛ «Эдмонтон» — «Флорида» 22 июня 2024 года

Аналитики считают, что встреча «Эдмонтон» — «Флорида» не получится результативной: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.95, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 1.87. Ставки на победу «Ойлерз» с учётом ОТ принимают за 1.80. Шансы «Пантерз» выиграть матч оценили в 2.05.

Анализ и прогноз на шестой матч серии «Эдмонтон» — «Флорида» (22.06.2024)

22 июня в шестом матче финальной серии плей-офф НХЛ «Эдмонтон» будет принимать «Флориду» на арене «Роджерс Плэйс». Арбитр введёт шайбу в игру в 3:00 мск.

Удивительным образом складывается финальная серия плей-офф. Сначала «Флорида» сметала с пути «Эдмонтон», выиграв три матча. Казалось, что Кубок Стэнли уже в руках «пантер», но неожиданно произошло возрождение «Ойлерз». Коннор Макдэвид вспомнил, как забивать голы, а поддержал его Леон Драйзайтль.

Находясь на краю пропасти и проигрывая в серии 0-3, «Эдмонтон» перезагрузился. Тренерский штаб нашёл наконец-то слабое место в защите соперника и «Ойлерз» забросили в двух матчах 13 шайб. Сергей Бобровский, который играл отлично на протяжение всего плей-офф, резко сдал. Вполне вероятно, что россиянин просто не выдержал психологического давления.

В минувшей встрече от «Флориды» ждали победы. Болельщики и СМИ подогревали слухи о том, что отработан сценарий праздника и в городе готовились к масштабным торжествам. Но против были только «нефтяники», поймавшие кураж после домашней победы со счётом 8:1.

У «Ойлерз» были веские причины надеяться на успех. Наконец-то заработала бригада по реализации большинства и сразу пришёл результат. В минувшей встрече, которую выиграли «нефтяники» со счётом 5:3, они дважды реализовали численное преимущество, а Коннор Браун отметился голом в меньшинстве.

Пока непонятно, что же случилось с «Флоридой». Команда, которая делала акцент на плотную игру в защите, ввязалась в открытый хоккей и прогадала. Находясь в своей стихии, «Эдмонтон» почувствовал уверенность и выиграл важнейший матч, сократив счёт в серии до минимума — 2-3.

Главный тренер «Пантерз» Пол Морис всеми силами старается сохранить у команды стабильное психологическое состояние. Наставник в интервью отметил, что доволен игрой своих подопечных в пятой встрече серии. По его мнению, они правильно реагировали на ситуацию и нервозности не наблюдалось.

Многое в шестой игре будет зависеть от голкипера «Пантерз» Сергея Бобровского. По ходу плей-офф он заслужил только похвалу, но стоило допустить пару ошибок, так россиянин немедленно попал под жёсткую критику. 35-летний ветеран отличается твёрдым характером и вряд ли его выбьют из колеи два неудачных матча.

«Флорида» отошла от привычной схемы и позволила «Эдмонтону» вытащить себя, выражаясь терминами бокса, в жёсткий размен атаками. Такой сценарий матча выгоден прежде всего «Ойлерз», которые обладают звёздным нападением. Скорее всего тренерский штаб «Пантерз» сделает правильные выводы. Предлагаем сделать ставку на тотал меньше 5.5 шайбы за 1.87.

Прогноз и ставки на матч плей-офф НХЛ «Эдмонтон» — «Флорида» 22 июня 2024 года

«Пантерз» упустили значительное преимущество в серии, поддавшись на уловку соперника, вытащившего их в открытый хоккей. Это категорически не их игра и в плей-офф подобные эксперименты до добра не доводят. «Флорида», весьма вероятно, вернётся к плотной защите и в решающий момент сезона сконцентрируется.

Ставка: тотал меньше 5.5 шайбы за 1.87.