Перу — Чили. Нападающий ЦСКА горит желанием побеждать

22 июня состоится матч 1-го тура группового этапа Кубка Америки — 2024 Перу — Чили. Начало – в 3:00 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они считают фаворитом «красную команду»: поставить на победу чилийцев можно с коэффициентом 1.99. Успех перуанцев оценивается в 4.20. На ничью дают коэффициент 3.18.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка Америки — 2024 Перу — Чили 22 июня 2024 года

Букмекеры считают, что игра Перу — Чили не получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.53, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.53. Если забьют перуанцы, сыграет коэффициент 1.66. Гол чилийцев доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.28. Поставить на «обе забьют» предлагают за 2.16.

Анализ и прогноз на матч 1-го тура группового этапа Кубка Америки Перу — Чили (22.06.2024)

Пока лучшие европейские сборные выясняют отношения на стадионах Германии, в США всё готово к старту Кубка Америки. Встреча 1-го тура группового этапа турнира Перу — Чили начнётся 22 июня в Арлингтоне. Стартовый свисток раздастся в 3:00 мск.

В сборной Перу явно затянули с процессом омоложения состава. До сих пор выходит на поле 40-летний Хосе Паоло Герреро, который за свою богатую карьеру успел поиграть в Бундеслиге за «Баварию» и «Гамбург», а также был фигурантом допингового скандала. В защите многое зависит от формы 34-летнего Луиса Адвинкулы, поэтому с быстрыми форвардами соперников возникают проблемы.

Тем не менее руководство решило не вводить в состав талантливую молодежь, а поменять главного тренера. Весной Перу возглавил уругвайский специалист Хорхе Фоссати. 71-летний тренер известен провалом со сборной Уругвая. Он сенсационно проиграл стыковой матч в квалификации ЧМ-2006 австралийцам во главе с Гусом Хиддинком.

Но ветеран тренерского цеха не потерял хватку и взбодрил команду. Под его руководством перуанцы выиграли три матча из четырёх, пропустив всего один мяч. Петь дифирамбы Фоссати пока рановато, поскольку среди соперников преобладали сборные низкого уровня — Доминиканская Республика, Никарагуа и Сальвадор.

Сборная Чили также находится в переходной стадии, поскольку провал в квалификации на ЧМ-2022 в Катаре стал сильным ударом по престижу команды. Напрашивалась смена главного тренера, и она произошла. У руля «красной команды» оказался опытный специалист Рикардо Гарека. Он успешно поработал с Перу и вывел их в финал Кубка Америки в 2019 году.

Гарека принципиально не стал отказываться от услуг ветеранов, и 40-летний голкипер Клаудио Браво до сих пор является основным. Вызван на Кубок Америки и Алексис Санчес, который в составе миланского «Интера» выиграл чемпионский титул Серии А. Хотя он потерял место в стартовом составе, но внёс свой вклад в успех «змей»: провёл 23 матча, забил два мяча и сделал пять результативных передач.

Российским болельщикам в сборной Чили знаком 26-летний форвард ЦСКА Виктор Давила. Он всё чаще выходит в стартовом составе и в минувшей товарищеской игре с Парагваем оформил дубль, сделав весомую заявку на место лидера сборной.

Перу застыл в прошлом и пытается удержаться на плаву за счёт ветеранов, отказавшись менять структуру и стиль. Опытных игроков хватает и у чилийцев, но тренер команды кардинально изменил схему, сместив акцент на быстрые атаки. Хотя не всё получается у подопечных Гареки, но они явно прогрессируют. Мы предлагаем сделать ставку на победу Чили и тотал меньше 4.5 мяча за 2.13.

Прогноз и ставки на матч Кубка Америки — 2024 Перу — Чили 22 июня 2024 года

Рикардо Гарека вдохнул новую жизнь в сборную: привлёк новое поколение игроков и мотивировал ветеранов. Они с воодушевлением приняли новый вызов и схему, поэтому играют с максимальным настроем. Перу затягивает с давно напрашивающейся перестройкой и вряд ли сумеет выдержать давление разыгравшихся в последнее время чилийцев. Медленной защите будет сложно с Виктором Давилой. Мы предлагаем сделать ставку на победу Чили и тотал меньше 4.5 мяча за 2.13.

Ставка: победа Чили и тотал меньше 4.5 мяча за 2.13.