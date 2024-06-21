VAR уже стал привычен, а в матче Нидерланды — Франция ждём голы от тех, о ком меньше говорят.

Голы на Евро-2024: никуда без видеопросмотра, Гризманн и Вегорст — тёмные лошадки

С каждым очередным игровым днём на Евро-2024 становится всё интереснее. Борьба за выход в плей-офф находится в самом разгаре. Далеко не всем командам, признанным перед стартом турнира фаворитами, удаётся подтвердить свой статус.

Ходить далеко за примерами не нужно. Сборная Англии показала невзрачный футбол в матче с Данией (1:1), которая смотрелась очень хорошо. Наиграли ли датчане на второй мяч? Мы думаем, что вполне. Единственный мяч за «трёх львов» забил как раз Кейн, от которого мы и ждали активности. Коэффициент на его гол составлял 2.20.

Сербия сохранила шансы на выход в плей-офф, сыграв вничью со Словенией (1:1). Душан Тадич через скандал всё-таки получил место в стартовом составе, но результативными действиями не отметился и был заменён. А сравнял счёт Лука Йович – молодчина!

Не менее классные матчи нас ожидают сегодня. По традиции сделаем прогнозы с высокими коэффициентами на голевое чутьё футболистов, или же его отсутствие.

Словакия – Украина: видеопросмотру быть

Словаки стали авторами сенсации. Трудно представить, что сможет сделать украинская сборная в игре с командой, которая победила Бельгию. Хотя есть смысл предположить, что в тот день «красным дьяволам» просто не повезло. Вспомните, как отменили два гола Ромелу Лукаку. Подопечным же Реброва нужно реабилитироваться за поражение от Румынии с крупным счётом – 0:3.

Но, откровенно говоря, в это не верится совсем. Настолько ужасно выступил Лунин. Да и атака была не в лучшем тонусе. Ставить на чей-то конкретный гол в этой встрече неправильно. Мы больше верим в успех словаков, однако забить в их составе может любой. А вот что в матче будет видеопросмотр сыграть можно за 2.50.

В игре Словакия — Бельгия было два отменённых гола после видеопросмотра. И это не единственный случай на Евро-2024.

Польша – Австрия: не Левандовски и не Арнаутович

Поляки ждут возвращения в состав Роберта Левандовского. Но поможет ли он в игре с мощной Австрией? В составе этой команды просто россыпь футболистов, способных обострить в штрафной соперника. Многое не получалось у подопечных Рангника во встрече с французами, что привело к поражению со счётом 0:1. Обидно, что это был автогол.

Польша уступила Нидерландам (1:2), но хотя бы забила. Благодаря точности Буксы. Автором результативной передачи стал Зелиньски. Если Пётр в очередной раз покажет хороший футбол, то вполне может рассчитывать на забитый мяч или голевой пас. Если произойдёт хоть что-то из этого, сыграет коэффициент 3.10.

У Австрии Кристоф Баумгартнер был часто на острие атаки и близок к взятию ворот. Чего-то не хватало. До игры с французами результативная серия нападающего «Лейпцига» за сборную насчитывала четыре встречи. Поставить на то, что он забьёт или отдаст голевой пас, можно с коэффициентом 2.20.

Нидерланды – Франция: выбираем тёмных лошадок

Вот тот самый матч, в котором можно попытаться словить что-то интересное. Мбаппе получил травму в игре 1-го тура, но рвётся на поле даже со сломанным носом. Он невероятен. Если Килиан всё-таки появится на поле, вряд ли стоит ожидать от него результативных действий. Наверняка страх усугубить травму будет присутствовать.

Следует обратить внимание на Гризманна. Антуан очень часто находится в тени Мбаппе или Жиру. Но от него исходит огромная опасность. Если нидерландцам умудрились забить поляки, в составе которых не было Левандовского, то что уж говорить о французах. Если Гризманн отдаст голевой пас или забьёт мяч, сыграет коэффициент 2.10.

Ваут Вегорст вполне может совершить результативное действие. Игрок часто недооценён, но он становился автором голов в трёх из четырёх последних товарищеских встреч Нидерланд. Он же вышел на замену в матче 1-го тура с поляками и спустя пару минут забил гол. Индивидуальный тотал Вегорста больше 0.5 мяча оценён в 4.40.

Прогнозы на Евро-2024

Ставка 1: в матче Словакия – Украина будет видеопросмотр за 2.50.

Ставка 2: Пётр Зелиньски забьёт или отдаст голевой пас в матче Польша – Австрия за 3.10.

Ставка 3: Кристоф Баумгартнер забьёт или отдаст голевой пас в матче Польша – Австрия за 2.20.

Ставка 4: Гризманн забьёт или сделает результативную передачу в игре Нидерланды – Франция за 2.10.

Ставка 5: индивидуальный тотал Вегорста в матче Нидерланды – Франция больше 0.5 мяча за 4.40.