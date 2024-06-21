Грузия — Чехия. Хвича рискует досрочно вылететь с Евро-2024

В грядущем матче лидеру «крестоносцев» нужно показать лучшую игру. Иначе его сборная не задержится в Германии надолго.

22 июня состоится матч 2-го тура группового этапа Евро-2024 Грузия — Чехия. Начало игры — в 16:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом «народную команду»: поставить на победу чехов можно с коэффициентом 1.77. Успех грузин оценён в 5.00. Ставки на ничью принимаются за 3.90.

Коэффициенты букмекеров на матч Евро-2024 Грузия — Чехия 22 июня 2024 года

Аналитики считают, что матч Грузия — Чехия не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.94, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.92. Если забьют грузины, сыграет коэффициент 1.56. Гол чехов доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.16. Поставить на «обе забьют» можно за 1.90.

Анализ и прогноз на матч 2-го тура группового этапа Евро-2024 Грузия — Чехия (22.06.2024)

Набирает обороты Евро-2024. 22 июня состоятся три встречи 2-го тура группового этапа турнира. В самой ранней из них на арене «Фолькспаркштадион» в Гамбурге померяются силами Грузия и Чехия. Стартовый свисток запланирован на 16:00 мск.

В матче 1-го тура группового этапа Грузия уступила Турции (1:3). Встреча получилась зрелищной и насыщенной событиями. Вот бы все игры были такими. Сборные создали много моментов. Только чудом они не забили больше.

За «крестоносцев» обидно. В каких-то моментах им критически не повезло, а где-то подвело завершение. Подопечные Вилли Саньоля имели хорошие шансы сравнять счёт и даже выйти вперёд. Несколько раз они попали в каркас ворот. Ещё были эпизоды, когда защитники «лунных звёзд» выносили мяч практически с линии.

Не показал себя во всей красе Хвича Кварацхелия. Запомнился только его опасный прострел, который никто не сумел замкнуть. Основная угроза воротам «лунных звёзд» исходила от Жоржа Микаутадзе и Георгия Кочорашвили. Собственно, на двоих они и соорудили гол.

Даже при не лучшем выступлении Хвичи группа нападения сборной Грузии показала чего стоит. Провалилась защита, но это далеко не впервые. В восьми встречах квалификации на Евро-2024 «крестоносцы» пропустили 18 мячей.

Баланса между атакой и защитой у Грузии нет. Раньше Саньолю помогал обеспечивать качество в обороне Саба Сазонов, но после перехода в «Торино» его карьера пошла на спад. В заявку на Евро-2024 бывший игрок московского «Динамо» не попал. Он помогает национальной команде как может, заряжая болельщиков на трибуне.

Сборная Чехии — не менее серьёзный соперник, чем Турция. Класс игроков у неё не ниже, а может быть, даже выше. Уже много лет неустанно национальную команду ведут за собой лидеры лондонского «Вест Хэма» — Владимир Цоуфал и Томаш Соучек.

Они стабильно обеспечивают высокое качество игры и создают большие проблемы соперникам абсолютно любого класса. В матче 1-го тура квалификации Евро-2024 столкнулась с большими проблемами сборная Португалии. Она вырвала волевую победу лишь в компенсированное ко второму тайму время — 2:1.

Открыли счёт в матче чехи. У «народной команды» практически не было моментов, но выпавшую возможность забить она не упустила. Лукаш Провод забил красивый гол с передачи Владимира Цоуфала. Патрик Шик и бывший нападающий «Локомотива» Ян Кухта, видимо, приберегли мячи для Грузии.

А вот остались ли силы у защитников сборной Чехии после встречи с невероятно мощной Португалией? У них и у голкипера было много работы. Их порядком вымотал многолетний лидер «команды избранных» Криштиану Роналду. Он не забил, но в нескольких опасных моментах поучаствовал.

Заключить пари на то, что в грядущем матче сыграет «обе забьют», можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.90. У обеих сборных больше нет права на ошибку. Им нужно выложиться на полную. Если Хвича не покажет свою лучшую игру, для грузин турнир быстро закончится.

Вилли Саньоль может прибегнуть к более прагматичной стратегии, как это было в полуфинале и финале стыков, чтобы компенсировать нехватку надёжности в защите. Однако это вряд ли поможет голкиперу «Валенсии» Георгию Мамардашвили сохранить ворота на замке. Стараний вратаря регулярно оказывается недостаточно.

Прогноз и ставки на матч Евро-2024 Грузия — Чехия 22 июня 2024 года

У сборной Грузии отличный подбор нападающих и хорошо поставлена игра в атаке. Всё плохо в защите, что является серьёзной проблемой, которая может привести к вылету с Евро-2024. У Чехии сбалансированность и качество игры куда лучше. Единственное — она отдала много сил в матче с Португалией. Это шанс для подопечных Вилли Саньоля. Надо сделать всё, чтобы его не упустить.

Ставка: обе забьют за 1.90.