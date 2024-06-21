Бельгия — Румыния. Лукаку положит конец невезению

22 июня состоится матч 2-го тура группового этапа Евро-2024 Бельгия — Румыния. Начало – в 22:00 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они считают фаворитами «красных дьяволов»: поставить на победу бельгийцев можно с коэффициентом 1.47. Успех румын оценивается в 7.10. На ничью дают коэффициент 4.64.

Коэффициенты букмекеров на матч Евро-2024 Бельгия — Румыния 22 июня 2024 года

Букмекеры считают, что игра Бельгия — Румыния получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.76, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.09. Если забьют бельгийцы, сыграет коэффициент 1.09. Гол румын доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.71. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.90.

Анализ и прогноз на матч 2-го тура группового этапа Евро-2024 Бельгия — Румыния (22.06.2024)

Набирает обороты главное футбольное событие — Евро-2024. Встреча 2-го тура группового этапа Бельгия — Румыния начнётся 22 июня в Кёльне на арене «Райн-Энерги». Стартовый свисток раздастся в 22:00 мск.

Бельгия в 1-м туре Евро-2024 сыграла на своём привычном уровне, но уступила Словакии (0:1). Доменико Тедеско закономерно не стал отказываться от стиля, базирующегося на быстром перемещении мяча в зону атаки. В принципе, план главного тренера «красных дьяволов» сработал, но вот только результат, мягко говоря, озадачил.

Кевин Де Брёйне своевременно доставлял мяч на фланги, Жереми Доку и Леандро Троссард накручивали соперников и находили Лукаку в штрафной. Но вот с голами у Ромелу явно не задалось. Он дважды отправлял мяч в сетку, однако арбитр отменял голы после видеопросмотров.

Соперник заботился об обороне и не особо мешал бельгийцам создавать моменты. 15 ударов нанесли подопечные Тедеско, но результата не добились. Это было первое поражение тренера во главе бельгийцев. Однако паниковать не стоит — «красным дьяволам» достаточно сконцентрироваться и продолжать гнуть свою линию.

Румыния явно прыгнула выше головы, разгромив Украину со счётом 3:0. Сыграли подопечные Эдуарда Йордэнеску по привычной схеме. Они активно прессинговали, заставили соперника совершать ошибки и плотно защищались. Забитые мячи стали не столько следствием умело проведённых позиционных атак, сколько результатом ошибок жёлто-синих.

«Трёхцветные» строго сыграли в обороне, и эта линия является их козырем. Они перекрыли фланги, оставив соперника без альтернативы, и вынудили строить игру через центральную зону. Но там безраздельно властвует защитник «Тоттенхэма» Раду Дрэгушин, который легко разбирался со всеми проблемами. На повестке дня вопрос — смогут ли румыны так же надёжно сдержать Бельгию?

Если обратиться к результатам квалификации на Евро-2024, то Румыния вполне соответствует образу мастеров обороны. За 10 матчей подопечные Йордэнеску пропустили только пять мячей. Правда, если внимательно присмотреться к соперникам в группе, позолота сразу спадает — Косово, Израиль, Беларусь и Андорра вряд ли относятся к законодателям атакующих футбольных мод. Хотя удивляет, что румыны опередили Швейцарию в таблице.

Доменико Тедеско должен сохранить голову холодной и не бросаться в крайности. Его схема работает, и результат в 1-м туре вполне мог быть более приемлемым для «красных дьяволов». Вряд ли вторую игру подряд испортят нападающие, да и Ромелу Лукаку свой лимит невезения на Евро-2024 явно исчерпал. Мы предлагаем сделать ставку на победу Бельгии с форой (-1.5) за 2.25.

Прогноз и ставки на матч Евро-2024 Бельгия — Румыния 22 июня 2024 года

Румыния полагается лишь на индивидуальное мастерство футболистов. «Красные дьяволы» тактически превосходят соперника, и их лидеры могут создать моменты даже в условиях плотной защиты. Пропустив, румыны будут вынуждены раскрыться, и тут они попадут под быстрые контратаки. Мы считаем, что Бельгия выиграет с преимуществом минимум в два мяча.

Ставка: победа Бельгии с форой (-1.5) за 2.25.