Шарабутдин Магомедов — Антонио Троколи. Шара Буллет приготовит отбивную!

Не из Жоилтона Луттербаха, так из другого бразильца! Россиянин хочет затянуть бой.

22 июня в Саудовской Аравии состоится первый в истории страны турнир UFC. Запланировано множество интересных поединков. В одном из них должны были встретиться Шарабутдин Магомедов, более известный как Шара Буллет, и Жоилтон Луттербах.

Планы и накал нарушил допинг-тест, проваленный Луттербахом. На трёхдневном уведомлении россиянин получил нового соперника. Им стал тоже бразилец, но обладающий куда меньшим опытом выступлений в смешанных единоборствах — Антонио Троколи. Бой станет для него дебютным в UFC.

Когда бой Шарабутдин Магомедов — Антонио Троколи

Бой между Шарабутдином Магомедовым и Антонио Троколи состоится 22 июня 2024 года на стадионе «Кингдом Арена» в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Во сколько начало боя Магомедов — Троколи

Бой между Шарабутдином Магомедовым и Антонио Троколи начнётся не раньше 21:05 мск 22 июня 2024 года.

По какому каналу покажут бой Магомедов — Троколи, где смотреть прямой эфир

В прямом эфире поединок между Магомедовым и Троколи можно посмотреть на телеканале «Матч!».

Коэффициенты букмекеров на бой Шарабутдин Магомедов — Антонио Троколи

Букмекеры считают фаворитом Шарабутдина Магомедова. Ставки на победу россиянина принимаются с коэффициентом 1.10. Шансы Антонио Троколи оценили коэффициентом 7.60. Поставить на ничью можно с коэффициентом 84.0.

Проспект дарит зрелища!

Шара Буллет достаточно поздно попал в смешанные единоборства. Начиналось всё вообще с футбола, но это уже история. Теперь Магомедов — боец, который в перспективе может побороться за звание чемпиона UFC в среднем весе. Пока что он не знает поражений.

Дебютировал в организации Шарабутдин совсем недавно — в октябре 2023 года. Он единогласным решением победил Бруно Силву. Бой получился зрелищным. Он дал содержательный ответ на вопрос — почему и за какие заслуги россиянин получил приглашение в UFC.

Поначалу со стороны Шары Буллета наблюдались неуверенность и опаска, но затем он справился с давлением дебюта и завладел инициативой. Дагестанец порадовал красивой техникой. С его стороны было много обманных движений, ударов ногами на любой вкус, и всё это при отличных движении и скорости.

Единственный бросающийся в глаза недостаток Магомедова — практически полное отсутствие защиты. Бруно Силва то и дело награждал его ударами, которые наносили существенный вред. Над этим неплохо бы поработать.

Троколи в беспроигрышном положении

В преддверии предстоящего боя было сказано немало слов. Жоилтон Луттербах заявлял, что будет действовать как Хабиб Нурмагомедов. Его план на поединок заключался в том, чтобы перевести Шару Буллета на канвас и оказаться сверху. Возможно, этой же стратегии будет придерживаться Антонио Троколи. В борьбе он хорош.

Магомедов на слова Луттербаха дал категоричный ответ. Он отметил, что у многих его соперников были идентичные стратегии. Шарабутдина этим не запугать. Он признался, что боролся в Махачкале с опытными грэпплерами. Троколи до них далеко.

Шансы Антонио на победу в грядущем поединке минимальны. Однако его решимость вызывает восхищение и уважение. Согласиться на дебютный бой в UFC на трёхдневном уведомлении — это сильно.

Даже в случае поражения Троколи останется в выигрыше. UFC нужны такие самоотверженные, готовые драться на коротком уведомлении бойцы. Если Антонио ещё и навяжет борьбу Шаре Буллету, то в будущем наверняка получит хорошую возможность проявить себя.

Времени на подготовку у бразильца нет от слова совсем, но мотивация и желание снискать одобрение боссов организации могут помочь ему с выживанием. На профессиональном уровне Троколи проиграл только один бой нокаутом. Он обладает хорошей стойкостью.

Дагестанец откроет новые двери

Победа в грядущем поединке откроет Шаре Буллету новые возможности, пути к более серьёзным вызовам. Поставить на то, что он выиграет по очкам, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.67. Магомедов признался, что не думает, как бы быстрее завершить бой.

Шарабутдин отметил, что лучше показать хорошую работу, проделанную на тренировке, и работать до верного. Он считает, что с 99-процентной вероятностью не выиграет сабмишеном. Цель у дагестанца другая — превратить тело соперника в отбивную. И без разницы, Луттербах это будет или Троколи.

Ставка: победа Шары Буллета по очкам за 1.67.