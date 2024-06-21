Джонни Уокер — Волкан Оздемир. Время швейцарца в элите вышло

22 июня в Саудовской Аравии состоится первый в истории страны турнир UFC. Пройдёт множество интересных боёв. В одном из поединков померяются силами два очень опытных бойца, входящих в топ-10 полутяжёлого дивизиона — Джонни Уокер и Волкан Оздемир.

Когда бой Джонни Уокер — Волкан Оздемир

Бой между Джонни Уокером и Волканом Оздемиром состоится 22 июня 2024 года на стадионе «Кингдом Арена» в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Во сколько начало боя Уокер — Оздемир

Бой между Джонни Уокером и Волканом Оздемиром начнётся не раньше 22:00 мск 22 июня 2024 года.

По какому каналу покажут бой Уокер — Оздемир, где смотреть прямой эфир

В прямом эфире поединок между Уокером и Оздемиром можно посмотреть на телеканале «Матч!».

Коэффициенты букмекеров на бой Джонни Уокер — Волкан Оздемир

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение бразильцу. Ставки на победу Джонни Уокера принимаются с коэффициентом 1.85. Шансы Волкана Оздемира оценили коэффициентом 2.02. Поставить на ничью можно с коэффициентом 53.0.

Бразилец дарит праздник

Джонни Уокер занимает седьмую строчку рейтинга UFC в полутяжёлом весе. С 2022 года его карьера начала переживать второй рассвет. Бразилец уверенно разобрался с Ионом Куцелабой, Полом Крэйгом и Энтони Смитом. Всех победил разными способами.

Джонни — очень непредсказуемый, предпочитающий открытую яркую манеру поединка боец. У него есть систематизированная модель поведения в октагоне, но изобретательный бразилец всегда насыщает её хаотичными выпадами, необычными ударами и уловками.

В последнем поединке с Магомедом Анкалаевым оригинальность Уокеру не помогла. Начало осталось за бразильцем, но россиянин быстро перехватил инициативу, отправил соперника на канвас, поймав на ошибке, и оформил добивание.

Желание вернуться в бои менее чем через полгода после сокрушительного поражения говорит о том, что Джонни стойко перенёс ситуацию и готов к новым вызовам. Он не утратил веру в свои силы и стиль. В грядущем бою бразильцу есть что защищать.

Чем удивит Волкан Оздемир?

34-летний швейцарец занимает девятую строчку рейтинга UFC в полутяжёлом весе. Постепенно его карьера угасает. Пик пришёлся на 2017 год, когда Оздемир только попал в UFC и уровень соперников был невелик. Как только оппозиция изменилась, он начал чередовать победы с поражениями.

Волкан выиграл всего лишь 4 из 10 последних поединков. Победил он ряд удобных для себя соперников. Ранее упомянутым Энтони Смиту, Магомеду Анкалаеву, да и всем остальным он проиграл в одну калитку. Американцу уступил удушающим, а россиянину – единогласным решением.

Из слабых сторон Оздемира можно отметить отсутствие нокаутирующего удара. Мощность у швейцарца есть, но использовать её у бойца получается только в клинче. Его арсенал не богат на разнообразие.

Сильными сторонами Волкана являются выносливость и неплохая оборона. Ни разу он не проигрывал в первом раунде. И предстоящий поединок вряд ли закончится раньше второго раунда. После нокаута от Анкалаева бразилец наверняка будет действовать осторожнее.

На что ставить?

Заключить пари на победу Джонни Уокера можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.85. Бразилец немного моложе и лучше развит физически. Он изобретательнее, да и в целом по навыкам чуть выше классом. Это тот случай, когда рейтинг не врёт.

У швейцарца есть прозвище — Нет времени. В смешанных единоборствах время Волкана Оздемира медленно, но верно подходит к концу. На элитном уровне – точно. Он становится медленнее, чаще пропускает и испытывает всё больше проблем в боях с сильными соперниками.

Ставка: победа Джонни Уокера за 1.85.