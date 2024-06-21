Роберт Уиттакер — Икрам Алискеров. Достойная замена Хамзату Чимаеву

23 июня 2024 года в Эр-Рияде пройдёт первый в истории Саудовской Аравии турнир UFC. В главном поединке вечера Роберт Уиттакер подерётся с Икрамом Алискеровым. Начало события — не ранее 0:30 мск.

Где смотреть бой Уиттакер — Алискеров онлайн бесплатно

Официальную трансляцию поединка Роберт Уиттакер — Икрам Алискеров можно будет смотреть на телеканале «Матч!».

Коэффициенты букмекеров на бой Роберт Уиттакер — Икрам Алискеров

Букмекеры выделяют фаворитом Икрама Алискерова. Поставить на его победу можно с коэффициентом 1.81, а на успех Роберта Уиттакера — за 1.99. Если будет ничья — сыграет 50.0.

Прогноз на бой Роберт Уиттакер — Икрам Алискеров (23.06.2024)

В ночь с 22 на 23 июня пройдёт первый в истории турнир UFC в Саудовской Аравии. По такому случаю промоушен собрал мощный кард, в котором немало российских бойцов. Возглавить турнир должен был поединок Чимаева с экс-чемпионом Уиттакером. Но Хамзат был вынужден сняться с турнира. В итоге его место занял россиянин Икрам Алискеров.

Икрам начал свой путь в единоборствах с самбо. Так же, как Хабиб Нурмагомедов и Ислам Махачев. В любительском спорте Алискеров собрал внушительную коллекцию призовых мест на престижных соревнованиях. Он выиграл золотые медали на чемпионатах мира и Европы, победив многих сильных соперников. Бойцу нужна была новая мотивация, и он перешёл в профессионалы, присоединившись к Brave CF.

За два года Алискеров провёл пять боёв и все выиграл. Репутация и рейтинг россиянина росли, что сделало возможной встречу с восходящей звездой промоушена Хамзатом Чимаевым. Борз оказался непростым соперником, и Икрам проиграл. Алискеров лишь на долю секунды потерял концентрацию, и его тут же достал Хамзат сильным ударом.

Таким образом, поединок завершился нокаутом ещё в первом раунде. Это поражение стало первым и пока единственным для Алискерова в профессионалах.

Икрам решительно потребовал реванш, но Борз уже перешёл в UFC. Для Алискерова появился новый вызов — пробиться в самый главный промоушен. Тут пришёл на помощь Хабиб Нурмагомедов и пригласил бойца в Eagle FC. Экс-звезда UFC проводил совместные тренировки и делился секретами побед.

Алискеров попал в UFC благодаря победе в бою с Марио Филипе де Соузой на Претендентской серии Даны Уайта. Икрам тот бой выиграл кимурой в первом раунде. Дальше последовали победы в схватках с Варлеем Алвесом и Филом Хоусом нокаутами.

Роберт Уиттакер в детстве занимался карате и за восемь лет обучения достиг чёрного пояса. В 2008 году он перешёл в профессионалы и подписал первый контракт с организацией Xtreme Fighting Championships. Он выработал жёсткий и несколько прямолинейный стиль, который привлекает зрителей.

Жнец выступает в UFC с 2012 года и заслужил репутацию сильного бойца. Он довольно спокойно отнёсся к решению Чимаева сняться и оперативно поменял план подготовки к бою. Бывший чемпион UFC объяснил, что Борз уникальный атлет, а у Алискерова иной стиль и совершенно другие козыри. Отметим, что Уиттакер в карьере получил несколько тяжёлых травм, поэтому часто допускал длительные паузы между боями.

На что ставить?

Россиянин хорошо развит физически, немного превосходит соперника в технической подготовке. Вот только вызывает сомнение, насколько ментально Алискеров готов к бою. Перелёт, смена часового пояса и новый соперник, который требует серьёзнейшей подготовки.

Весьма вероятно, что Алискеров успеет внимательно изучить манеру действия своего соперника и постарается нейтрализовать козыри Уиттакера. У Икрама хорошее кардио, что позволит поддерживать высокий темп, но вряд ли он будет форсировать бой. Россиянину нужно адаптироваться и посмотреть, на что способен бывший чемпион UFC. Вот и поставим, что бой продлится минимум три раунда, за коэффициент 1.85.

Ставка: тотал больше 2.5 раунда за 1.85.