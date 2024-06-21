Украина вылетит, Франция сплотится. Чего ждать на Евро-2024 сегодня

Седьмой игровой день Евро-2024 способствовал росту банка. Сыграл экспресс Владимира Прокофьева на ТБ 3.5 ЖК в матче Словения – Сербия и ТМ 2.5 гола во встрече Дания – Англия. Ординар на «обе забьют» в поединке Испания – Италия не зашёл.

В банке стало 98 060 фишек, сегодня яркие афиши.

Напомним правила челленджа:

условный банк – 100 000 фишек;

номинал ставок – 2000, 3000, 5000 и 10 000 фишек;

прогнозы на все матчи Евро.

СТАВКА №1

Матч: Словакия – Украина.

Ставка: 1Х за 1.75.

Сумма: 2000 фишек (возможная прибыль – 1500 фишек).

Группа Е заслужила звание квартета сенсаций после 1-го тура Евро. На старте выиграли два аутсайдера по коэффициентам. Но всё ли так однозначно?

Словакия одолела Бельгию (1:0) не без доли везения. Где-то запорол моменты Лукаку, где-то голы отменял VAR. А вот Украина проиграла Румынии без шансов – это подтверждают и счёт 0:3, и всего лишь 0.55 xG у команды Сергея Реброва.

И с такими вводными фаворитом снова идёт Украина. Считаю, что Словакию недооценивают, и беру 1Х за приличные 1.75.

В пользу номинальных хозяев тактическое преимущество – их устроит ничья, можно спокойно играть в свой футбол. Также за словаков эмоциональный перевес и более высокий уровень организованности.

В 1-м туре Украина выглядела слабо и командно, и индивидуально. По именам Мудрик и Довбик явно статуснее оппонентов, но это ещё нужно доказать в игре. Если не победить, то шансов на плей-офф практически не останется.

СТАВКА №2

Матчи: Польша – Австрия, Нидерланды – Франция.

Ставка: Ф2 (0) за 1.53 и Ф2 (0) за 1.62 с общим коэффициентом 2.48.

Сумма: 2000 фишек (возможная прибыль – 2960 фишек).

В группе D всё просто – есть два фаворита и два аутсайдера, которые мечтают выйти в плей-офф с третьего места. Беру двойник из двух нулевых фор в пользу более мастеровитых сборных.

Экспресс сгорит, если Австрия и/или Франция проиграет, в остальных случаях гарантирован возврат или прибыль. Почему такой выбор? Страховка от ничьих.

В 1-м туре Австрия выглядела перспективно. Парни Ральфа Рангника создали несколько опасных моментов, превзошли звездную Францию по xG и наиграли на гол. Польша, кроме реализованного углового практически не имела шансов, даже возможное возвращение Левандовского ситуацию не исправит.

Франция, возможно, на один-два тура потеряла Мбаппе, но это может сыграть ей на пользу. Атака «трёхцветных» стала слишком предсказуемой и зависимой от своей примы. В отсутствие Килиана другие получат шанс и постараются реализовать потенциал.

Нидерланды уступают в классе сопернику. Лишь линия оборона сопоставима по звёздности, дальше – разница уже существенная. К тому же Куман вызывает большие вопросы, тренер выглядит слабым звеном.

Итого: сделано две ставки на общую сумму 4000 фишек, в банке осталось 94 060 фишек.

Ставки – это не способ заработка, играйте ответственно.

Пишите в комментариях: