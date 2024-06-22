Экспресс на Евро-2024: Бельгия устроит жару, Португалия идёт к цели

22 июня завершается 2-й тур группового этапа Евро-2024. Казалось бы, турнир только начался. А уже известно несколько команд, которые досрочно отобрались в плей-офф. Представляем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 8.55 на встречи, которые пройдут сегодня.

Прогноз на матч Грузия — Чехия

В матче 1-го тура группового этапа Грузия уступила Турции (1:3). Встреча получилась зрелищной и насыщенной событиями. Вот бы все игры были такими. Сборные создали много моментов. Только чудом они не забили больше. Даже при не лучшем выступлении Хвичи группа нападения сборной Грузии показала чего стоит. Провалилась защита, но это далеко не впервые. В восьми встречах квалификации на Евро-2024 «крестоносцы» пропустили 18 мячей.

Сборная Чехии — не менее серьёзный соперник, чем Турция. Класс игроков у неё не ниже, а может быть, даже выше. В матче 1-го тура квалификации Евро-2024 столкнулась с большими проблемами сборная Португалии. Она вырвала волевую победу лишь в компенсированное ко второму тайму время — 2:1.

У сборной Грузии отличный подбор нападающих и хорошо поставлена игра в атаке. Всё плохо в защите, что является серьёзной проблемой, которая может привести к вылету с Евро-2024. У Чехии сбалансированность и качество игры куда лучше. Единственное — она отдала много сил в матче с Португалией. Подведём итог. Мы ожидаем, что сыграет ставка на «обе забьют» за 1.90.

Прогноз на матч Турция — Португалия

В предстоящем матче 2-го тура группового этапа чемпионата Европы схлестнутся лидеры группы F. Сборная Турции сумела обыграть сборную Грузии со счётом 3:1, а сборная Португалии вымучила победу над сборной Чехии со счётом 2:1. На данный момент у них по три очка в активе и место в топ-2 квартета.

Турки в первом тайме обменялись с грузинскими футболистами голами, а во втором забили ещё дважды. Судя по статистике, были лучше. Не с доминирующим преимуществом, зато по очень многим показателям. Провели больше атак и чаще били по воротам. Любопытно и то, что сразу два претендента на звание автора лучшего гола 1-го тура группового этапа — игроки Турции.

Португальцам же пришлось сильно потрудиться и пережить массу эмоций в матче с чехами. Атаковали столько, что хватит на целый турнир: нанесли 18 ударов, заработали 13 угловых и имели более чем двукратное преимущество по владению мячом. Очень много выручал голкипер. При этом чехи даже открыли счёт! Роналду и компания отыгрались благодаря автоголу, а победу вырвали уже в добавленное время.

Поставить в букмекерских конторах на то, что Португалии не проиграет, а тотал будет больше 2.5 мяча можно за 2.00. Всё-таки класс и опыт игроков сделают своё дело.

Прогноз на матч Бельгия — Румыния

Бельгия в 1-м туре Евро-2024 сыграла на своём привычном уровне, но уступила Словакии (0:1). Доменико Тедеско закономерно не стал отказываться от стиля, базирующегося на быстром перемещении мяча в зону атаки. В принципе, план главного тренера «красных дьяволов» сработал, но вот только результат, мягко говоря, озадачил.

Румыния явно прыгнула выше головы, разгромив Украину со счётом 3:0. Сыграли подопечные Эдуарда Йордэнеску по привычной схеме. Они активно прессинговали, заставили соперника совершать ошибки и плотно защищались. Забитые мячи стали не столько следствием умело проведённых позиционных атак, сколько результатом ошибок жёлто-синих.

«Красные дьяволы» тактически превосходят соперника, и их лидеры могут создать моменты даже в условиях плотной защиты. Пропустив, румыны будут вынуждены раскрыться, и тут они попадут под быстрые контратаки. Мы считаем, что Бельгия выиграет с форой (-1.5) за 2.25.

Экспресс на сегодня

Ставка 1: обе забьют в матче Грузия — Чехия за 1.90.

Ставка 2: Португалия не проиграет Турции и тотал больше 2.5 мяча за 2.00.

Ставка 3: победа Бельгии с форой (-1.5) в игре с Румынией за 2.25.

Общий коэффициент: 1.90 Х 2.00 Х 2.25 = 8.55.