Швейцария — Германия. Кроос позволит себе расслабиться

Немцы уже в плей-офф. Хотя проигрывать швейцарцам всё же не стоит.

23 июня на стадионе «Дойче Банк Парк» во Франкфурте состоится матч 3-го тура чемпионата Европы Швейцария — Германия, группа А. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. Прежде чем сделать собственный прогноз на исход противостояния, попробуем разобраться в котировках букмекеров.

Что ждут букмекеры от матча чемпионата Европы Швейцария — Германия 23 июня

Букмекеры выдвигают фаворитом предстоящего матча сборную Германии. Её победа оценивается коэффициентом 1.76, что эквивалентно 57% вероятности. Успех сборной Швейцарии доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 5.10, а вероятность куда ниже — 19%. При этом ничейный результат идёт в линии букмекеров с коэффициентом 3.90. То есть даже вероятнее победы швейцарцев.

Аналитики также считают, что в матче стоит ждать голы. Тотал больше 2.5 мяча доступен с коэффициентом 1.81, а тотал меньше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.05. Если швейцарская команда забьёт, сыграет коэффициент 1.50. В голе немецкой команды почти не сомневаются — коэффициент 1.14. Поставить на голы в обе стороны можно за 1.78. Самый же вероятный счёт, по мнению экспертов, 1:0 в пользу бундестим. Коэффициент 7.40 и 13% вероятности.

Любопытно, что от матча не ждут агрессивной борьбы и чрезмерной грубости. Удаление во втором тайме значительно вероятнее удаления в первом: коэффициент 5.00 против 15.00 соответственно. При этом явного претендента на красную карточку нет — с одинаковой долей вероятности её могут получить и немецкие, и швейцарские футболисты. Если же какой-либо игрок покинет поле на носилках, сыграет коэффициент 8.00 (лишь 12% вероятности).

Анализ, прогноз и ставка на матч ЧЕ-2024 Швейцария — Германия (23.06.2024)

В предстоящем матче 3-го тура группового этапа чемпионата Европы встретятся два главных кандидата на плей-офф от группы А. Сборные Швейцарии и Германии раньше других на турнире начали, им и раньше заканчивать. При этом расклад в квартете после двух туров выглядит следующим образом. Лидирует Германия, набравшая все шесть возможных очков и уже квалифицировавшаяся в 1/8 финала. Здесь всё понятно и логично.

Немцы начали домашний Евро с безоговорочной победы над сборной Шотландии со счётом 5:1. Причём матч с шотландцами показал, что окапываться у собственной штрафной и надеяться на чудо — смертеподобная тактика против немцев. Сборная Венгрии во 2-м туре учла ошибки предшественников и начала активно отвечать на атаки более грозного оппонента. Впрочем, подопечные Юлиана Нагельсмана всё равно выиграли со счётом 2:0.

Швейцарцам же ещё придётся побороться. Они идут на втором месте, имея в активе четыре очка и трёхочковый отрыв от ближайшего преследователя. А ближайший преследователь — это сборная Шотландии, с которой во 2-м туре как раз была ничья (1:1). Конечно, подопечные Мурата Якина выиграли в 1-м туре у сборной Венгрии со счётом 3:1 и имеют шесть голов форы перед шотландцами. И всё же лучше не проигрывать немцам.

Несмотря на бодрую игру Германии, шансы есть. Во-первых, Швейцария не проигрывает в очных встречах с 2008 года, когда случились 0:4. В товарищеском матче 2012 года удалось обыграть бундестим со счётом 5:3, а в 2020 году дважды в Лиге наций сыграть вничью — 1:1 и 3:3. Второй момент кроется в мотивации: швейцарцам лучше не проигрывать, а немцам не обязательно выигрывать, ведь они уже обеспечили себе плей-офф.

Вполне вероятно, что тренерский штаб может дать лидерам отдохнуть перед началом плей-офф. Условного Мануэля Нойера в воротах может без потери в качестве заменить Марк-Андре тер Штеген, а вместо Кая Хаверца и Флориана Вирца в старте могут начать Никлас Фюллькруг и Лерой Зане. К слову, Фюллькруг за 59 минут на турнире отметился голом. Правда, отказаться от Тони Крооса, пусть и на время, будет непросто, ведь он главный диспетчер.

В любом случае перемены в составе и мысль поберечь себя перед 1/8 финала наверняка отразятся на игре сборной Германии. Тем более что можно сразу попасть на сильного соперника. И это шанс для сборной Швейцарии. Конечно, ждать доминирования со стороны швейцарцев не стоит. Они не сумели дожать Шотландию, качества и мастерства явно не хватит и тут. Однако забить гол, на наш взгляд, вполне могут.

В голе же немецких футболистов сомнений мало. Семь мячей за две игры — это солидно. А в матче 1-го тура с Шотландией они показали такой напор, что, кажется, даже на пониженной передаче будут фаворитами со многими соперниками. При таких раскладах можно проверить ставку «обе забьют» за 1.78. Смежный вариант — «тотал больше 2.5 мяча» за 1.81. Что-то вроде 1:1 или 2:1 в пользу хозяев турнира здесь вполне может быть.

Мы бы остановились на исходе, при котором обе команды забьют, а сборная Германии не проиграет. Коэффициент букмекеры на это дают уже покрепче — 2.03. Подопечные Юлиана Нагельсмана наверняка сыграют в щадящем режиме и будут позволять оппонентам чуть больше, чем могли бы. Однако отдавать инициативу никто не станет, ведь при поражении есть перспектива в 1/8 финала сразу попасть на кого-то из группы В, где играют Испания, Италия и Хорватия с Албанией.

Ставка: обе забьют и Германия не проиграет за 2.03.