Последний шанс Хорватии и беззубая Италия. Каким будет матч Евро?

Групповой этап чемпионата Европы — 2024 выходит на финишную прямую, позади два тура. 3-й тур стартовал 23 июня двумя матчами, а продолжится 24 июня ещё двумя. Помимо Албании с Испанией, в понедельник отношения будут выяснять Хорватия и Италия. К обеим командам есть большие вопросы, но от этого только интереснее. Стартовый свисток запланирован на 22:00 мск. Прежде чем давать прогнозы, ознакомимся с мнением букмекеров.

Италия предпочтительнее, но шансы равны

Букмекеры считают, что предстоящий матч 3-го тура группового этапа чемпионата Европы в Германии между сборными Хорватии и Италии, получится более-менее равным. Победа хорватов оценивается коэффициентом 3.20, что приблизительно равно 30% вероятности. На успех итальянцев можно поставить с коэффициентом 2.50 — 40% вероятности. Ничья доступна с тем же значением, что и победа «шашечных».

В пользу равенства говорят результаты последних очных встреч. Начиная с 2012 года соперники провели друг с другом три матча — на ЧЕ-2012 в финальном раунде и ещё два с 2014 по 2015 год в квалификации ЧЕ-2016. Любопытно, что все они завершились вничью с одинаковым счётом 1:1. Сделать ставку на то, что предстоящая игра тоже завершится со счётом 1:1, можно с коэффициентом 5.70.

Больше эмоций, меньше голов

В предстоящем матче со значительной долей вероятности можно будет увидеть забитые мячи, считают букмекеры. Точный удар подопечных Лучано Спаллетти идёт в линии с коэффициентом 1.26, что эквивалентно 79% вероятности. Если сетку ворот оппонента потревожат подопечные Златко Далича, сыграет коэффициент 1.35. Это около 74% вероятности. Голы в обе стороны доступны с коэффициентом 1.65 (60%).

Однако эксперты сомневаются в высокой результативности. Тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.97, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.90. При этом пенальти в любые ворота оценивается коэффициентом 2.90. Более же вероятными претендентами на красную карточку, по мнению аналитиков, являются хорватские футболисты: коэффициент 6.50 против 8.00 у итальянцев. Поставить на то, что замена будет позже жёлтой карточки, можно за 1.35.

Хорватия останется без плей-офф?

Перед 3-м туром расклады в группе В следующие. На первом месте находится сборная Испании, набравшая за две игры все шесть возможных очков и досрочно квалифицировавшаяся в плей-офф с первого места.

Сборная Хорватии замыкает квартет, набрав одно очко. Ниже албанцев она из-за худшей разницы мячей. При этом букмекеры не особо верят даже в то, что хорваты займут третье место по итогам группового этапа. Коэффициент на это составляет 3.85, а коэффициент на четвёртое место — 1.90. Разница значительная, учитывая, что итальянцам аналитики пророчат второе место с коэффициентом 1.35 (74% вероятности).

Прогноз на матч 3-го тура группы В ЧЕ-2024 Хорватия — Италия (24.06.2024)

На наш взгляд, в предстоящем матче 3-го тура группового этапа чемпионата Европы от Хорватии и Италии не стоит ждать много голов. Во-первых, итальянцы не очень уверенно выглядят в атаке. Вырвать победу у Албании удалось, но против Испании они мало что показали: всего 20 опасных атак за 90 минут и четыре удара по воротам. Скудновато, мягко говоря.

Яркого форварда у Лучано Спаллетти нет. Джанлука Скамакка дважды выходил в старте, но каждый раз был заменён и результативными действиями не отметился. А среди остальных футболистов лидера-голеадора не наблюдается. Тот же Федерико Кьеза, например, хотя и стал лучшим футболистом матча с албанцами, пополнить свою статистику не смог.

Вторая причина, конечно, заложена в хорватах. Предстоящая встреча — последний шанс, чтобы сохранить шансы на плей-офф. И если обыграть «Скуадра адзурра» при такой печальной игре будет очень сложно, то зацепиться за ничью и финишировать третьими всё ещё можно. Только необходимо, чтобы в параллельном матче Албания проиграла Испании, а третьи места из других групп набрали меньше очков.

Вместе с тем после трёх пропущенных мячей от испанцев и двух пропущенных мячей от албанцев подопечные Златко Далича просто вынужны поменять тактику и строже отыграть в обороне. Если, конечно хотят сохранить надежду на плей-офф. А при таких раскладах ставка на тотал меньше 2.5 мяча с коэффициентом 1.90 выглядит интересно. Что-то вроде 1:1 здесь действительно может быть.

Ставка: тотал меньше 2.5 мяча за 1.90.