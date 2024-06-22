Ринат Фахретдинов — Николас Далби. Первый татарин в UFC идёт на повышение

22 июня в Саудовской Аравии состоится первый в истории страны турнир UFC. В нём нас ожидает множество интересных боёв. В одном из поединков померяются силами Ринат Фахретдинов и Николас Далби.
Когда бой Ринат Фахретдинов — Николас Далби
Бой между Ринатом Фахретдиновым и Николасом Далби состоится 22 июня 2024 года на стадионе «Кингдом Арена» в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).
Во сколько начало боя Фахретдинов — Далби
Бой между Ринатом Фахретдиновым и Николасом Далби начнётся не раньше 20:15 мск 22 июня 2024 года.
По какому каналу покажут бой Фахретдинов — Далби, где смотреть прямой эфир
В прямом эфире поединок между Фахретдиновым и Далби можно посмотреть на телеканале «Матч Боец».
Коэффициенты букмекеров на бой Фахретдинов — Николас Далби
Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитом Рината Фахретдинова. Ставки на победу россиянина принимаются с коэффициентом 1.29. Шансы Николаса Далби оценили коэффициентом 3.80. Поставить на ничью можно с коэффициентом 70.0.
22 победа подряд и новый вызов!
Рекорд Рината Фахретдинова в смешанных единоборствах насчитывает 20 поединков без поражений кряду. 17 раз он выиграл досрочно. Уверенной поступью первый татарин в UFC шагает в элиту полусреднего веса организации.
В предпоследнем поединке Фахретдинов победил Кевина Ли. Он выиграл на первой же минуте, применив удушающий приём. Настораживает, что позднее на турнире по грэпплингу Ринат проиграл тренеру Александра Волкановски — Крэйгу Джонсону. А в минувшем бою была зафиксирована ничья с Элизеу Залески дос Сантосом.
Впрочем, настрой на турниры у Фахретдинова, само собой, особенный. Россиянин делает всё возможное, чтобы пробраться в топ рейтинга полусреднего веса организации.
Желание у первого татарина в UFC прорваться в элиту сумасшедшее. Оно компенсирует провалы в кардио, которые часто возникают у Рината во второй половине поединков. Николас Далби опасен для него как раз тем, что наращивает темп по ходу боя.
У Далби ещё есть порох
Датчанину уже 39 лет, но он и не думает завершать карьеру. Да и с чего бы, если она переживает второй расцвет. Поборов депрессию и вредные привычки, Далби вернулся в UFC сильнее. Он не проигрывает уже четыре поединка кряду.
Локомотив победил опытнейшего Муслима Салихова и незнавшего до этого поражений проспекта — Габриэля Бонфима. Николас — матёрый боец, многое повидавший на своём веку. Особенно хорош он в стойке и на ближней дистанции.
Выносливость, ударная техника и стойкость — всё это у Далби на высоком уровне. За всю карьеру он не проиграл ни одного поединка досрочно. Защита от тейкдаунов у датчанина поставлена если не отлично, то очень хорошо. Борьбу он не очень любит, но коричневый пояс по джиу-джитсу имеет.
Локомотив предстаёт в виде универсального гладиатора, которого очень трудно победить. Далби умеет делать так, чтобы бой проходил по его правилам. Рината Фахретдинова ждёт очень непростое испытание.
Как Фахретдинову перехитрить Далби?
Ударная техника у Рината слабенькая, но борьба на высочайшем уровне. Участие в грэпплинговых турнирах не пройдёт даром. Фахретдинову нужно только перевести Далби в свою стихию и оформить сабмишн. Если он этого не сделает, Николас наверняка заберёт бой по очкам.
Поставить на досрочную победу Рината Фахретдинова можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.57. Всё-таки Далби не уйдёт без досрочного поражения.
Червоточина Локомотива — это возраст. Как бы хорош он ни был, 39 лет — это много. Время играет не в пользу датчанина. Волей-неволей он становится всё более уязвим. Скорость Далби снижается. Его суставы и мышцы хуже справляются с нагрузками, а удары переносятся тяжелее.
Ставка: досрочная победа Рината Фахретдинова за 2.57.