Ринат Фахретдинов — Николас Далби. Первый татарин в UFC идёт на повышение

22 июня в Саудовской Аравии состоится первый в истории страны турнир UFC. В нём нас ожидает множество интересных боёв. В одном из поединков померяются силами Ринат Фахретдинов и Николас Далби.

Когда бой Ринат Фахретдинов — Николас Далби

Бой между Ринатом Фахретдиновым и Николасом Далби состоится 22 июня 2024 года на стадионе «Кингдом Арена» в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Во сколько начало боя Фахретдинов — Далби

Бой между Ринатом Фахретдиновым и Николасом Далби начнётся не раньше 20:15 мск 22 июня 2024 года.

По какому каналу покажут бой Фахретдинов — Далби, где смотреть прямой эфир

В прямом эфире поединок между Фахретдиновым и Далби можно посмотреть на телеканале «Матч Боец».

Коэффициенты букмекеров на бой Фахретдинов — Николас Далби

Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитом Рината Фахретдинова. Ставки на победу россиянина принимаются с коэффициентом 1.29. Шансы Николаса Далби оценили коэффициентом 3.80. Поставить на ничью можно с коэффициентом 70.0.

22 победа подряд и новый вызов!

Рекорд Рината Фахретдинова в смешанных единоборствах насчитывает 20 поединков без поражений кряду. 17 раз он выиграл досрочно. Уверенной поступью первый татарин в UFC шагает в элиту полусреднего веса организации.

В предпоследнем поединке Фахретдинов победил Кевина Ли. Он выиграл на первой же минуте, применив удушающий приём. Настораживает, что позднее на турнире по грэпплингу Ринат проиграл тренеру Александра Волкановски — Крэйгу Джонсону. А в минувшем бою была зафиксирована ничья с Элизеу Залески дос Сантосом.

Впрочем, настрой на турниры у Фахретдинова, само собой, особенный. Россиянин делает всё возможное, чтобы пробраться в топ рейтинга полусреднего веса организации.

Желание у первого татарина в UFC прорваться в элиту сумасшедшее. Оно компенсирует провалы в кардио, которые часто возникают у Рината во второй половине поединков. Николас Далби опасен для него как раз тем, что наращивает темп по ходу боя.

У Далби ещё есть порох

Датчанину уже 39 лет, но он и не думает завершать карьеру. Да и с чего бы, если она переживает второй расцвет. Поборов депрессию и вредные привычки, Далби вернулся в UFC сильнее. Он не проигрывает уже четыре поединка кряду.

Локомотив победил опытнейшего Муслима Салихова и незнавшего до этого поражений проспекта — Габриэля Бонфима. Николас — матёрый боец, многое повидавший на своём веку. Особенно хорош он в стойке и на ближней дистанции.

Выносливость, ударная техника и стойкость — всё это у Далби на высоком уровне. За всю карьеру он не проиграл ни одного поединка досрочно. Защита от тейкдаунов у датчанина поставлена если не отлично, то очень хорошо. Борьбу он не очень любит, но коричневый пояс по джиу-джитсу имеет.

Локомотив предстаёт в виде универсального гладиатора, которого очень трудно победить. Далби умеет делать так, чтобы бой проходил по его правилам. Рината Фахретдинова ждёт очень непростое испытание.

Как Фахретдинову перехитрить Далби?

Ударная техника у Рината слабенькая, но борьба на высочайшем уровне. Участие в грэпплинговых турнирах не пройдёт даром. Фахретдинову нужно только перевести Далби в свою стихию и оформить сабмишн. Если он этого не сделает, Николас наверняка заберёт бой по очкам.

Поставить на досрочную победу Рината Фахретдинова можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.57. Всё-таки Далби не уйдёт без досрочного поражения.

Червоточина Локомотива — это возраст. Как бы хорош он ни был, 39 лет — это много. Время играет не в пользу датчанина. Волей-неволей он становится всё более уязвим. Скорость Далби снижается. Его суставы и мышцы хуже справляются с нагрузками, а удары переносятся тяжелее.

Ставка: досрочная победа Рината Фахретдинова за 2.57.