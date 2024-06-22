Голы на Евро-2024: Лукаку и Роналду откроют счёт забитым мячам, Хвича — нет

Евро-2024 радует непредсказуемостью. Пока все предвещали украинской сборной поражение, она лихо разобралась со Словакией, победив её со счётом 2:1. Яремчук стал автором победного гола.

Затем сборная Австрии со счётом 3:1 выиграла у Польши. Баумгартнер стал автором забитого мяча. Сыграл прогноз на его любое результативное действие с коэффициентом 2.20. Примечательно, что Арнаутович вышел в стартовом составе, а Грегорича тренер продержал на скамье запасных до 81-й минуты.

22 июня состоятся три интересные встречи 2-го тура группового этапа Евро-2024. В них ожидается ещё больше интересных событий. Эта статья будет посвящена прогнозам на возможных авторов голов.

Грузия — Чехия: либо Хвича покажет лучшую игру, либо вылетит

Для обеих сборных матч имеет большое значение. Проигравшая команда лишится шансов выйти в плей-офф.

От Хвичи Кварацхелии ждут голов. И как раз поэтому заключать пари на данное событие, которое оценивается букмекерами коэффициентом 3.85, не стоит. Поставить на то, что он не забьёт можно за 1.22. Единственную настоящую звезду нападения «крестоносцев» чехи будут опекать очень внимательно.

Главным открытием Евро-2024 может стать Георгий Кочорашвили. В матче с Турцией он отметился голевой передачей, перед этим красиво обыграв защитника. Хавбек не забил ни одного мяча в квалификации, но в матче с Турцией выделяется на фоне остальных. Поставить на то, что он забьёт Чехии можно с коэффициентом 11.0.

В составе чехов может отличиться любой. Во встрече с Португалией не забивший ни одного мяча в отборе Лукаш Провод это подтвердил. Его дальний удар застиг врасплох Диогу Кошту. Здесь выделить фаворита на гол невозможно.

Турция — Португалия: Гюлер и Роналду делают шоу!

Криштиану Роналду невероятен. Во встрече с Чехией он был очень активен. Практически вся опасность исходила от 39-летнего лидера «команды избранных». Результативностью он не порадовал, но был близок. В последних 12 матчах за сборную нападающий отличился 12 раз. Поставить на то, что он забьёт Турции можно с коэффициентом 1.80.

В составе турок, которые мощно прибавили при Винченцо Монтелле, наиболее высокие шансы на гол у Арды Гюлера. Грузии он красиво заложил дальним ударом в девятку, а в 10 играх в Примере забил шесть голов. Турок доказывает, что мадридский «Реал» взял его не за красивые глаза. На то, что хавбек забьёт Португалии можно поставить с коэффициентом 5.50.

Бельгия — Румыния: удача вернётся к Лукаку

Бельгийцы сенсационно проиграли Словакии (0:1). Ромелу Лукаку стал первым игроком в истории чемпионатов Европы с двумя отменёнными голами за матч.

Лукаку установил рекорд, забив в восьми встречах квалификации на Евро-2024 14 мячей. Сенсационно разгромивших Украину (3:0) румын ждёт сложнейшее испытание. Раздосадованные и разозлённые обидным поражением подопечные Доменико Тедеско могут раздавить их на классе, не оставив никаких шансов.

От Ромелу ожидается больше одного гола. Поставить на то, что лучший бомбардир в истории сборной Бельгии забьёт Румынии больше 1.5 мяча можно с коэффициентом 5.36. Ему должно вернуться за отменённые голы в игре со словаками.

Прогнозы на Евро-2024

Ставка 1: Хвича не забьёт Чехии за коэффициент 1.22.

Ставка 2: Георгий Кочорашвили забьёт Чехии за 11.0.

Ставка 3: Роналду забьёт Турции за 1.80.

Ставка 4: Арда Гюлер забьёт Португалии за 5.50.

Ставка 5: Лукаку оформит дубль в матче с Румынией за 5.36.